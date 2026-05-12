대구세계마스터즈 육상경기대회 참가자 수 목표 수준 미달, 대회흥행 우려

대구세계마스터즈육상연맹(WMA) 대표단이 진행한 기술실사 결과, 대구에서 개최되는 국제 육상대회 참가자 수가 목표 수준에 크게 못 미치는 것으로 파악됐다.

세계마스터즈육상연맹(WMA) 대표단이 지난달 15일 대회 운영 전반에 대한 기술실사를 벌인 후 결과를 발표했다. 대구시 제공 대구에서 올여름 개최되는 국제 육상대회 참가자 수가 목표 수준에 크게 못 미치는 것으로 파악됐다. 12일 경향신문 취재를 종합하면, 대구세계마스터즈 육상경기대회 조직위원회가 지난해 12월부터 약 5개월간 참가 신청을 받은 결과 3000명을 조금 넘긴 것으로 확인됐다.

이중 외국인은 약 1600명이다. 이는 대구시가 애초 목표로 제시한 1만1000명의 약 30%에 불과한 수준이다. 신청 마감(6월23일)까지 한 달여밖이 남지 않은 상황이라 대구시 안팎에서 대회 흥행을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 신청 참가 인원이 적은 이유로는 대구시의 홍보 부족이 꼽힌다.

최근 국내에도 러닝 동호인들이 크게 늘었지만 온·오프라인에서 대회 개최 사실이 널리 알려지지 못했다는 지적이 나온다. 중동 사태로 국제 정세가 불안한 데다 유가 상승에 따른 항공료 인상 등으로 외국인 참가자 모집도 기대에 미치지 못했다. 대구시는 국제대회인 만큼 외국인을 3000명까지 모으겠다고 밝힌 바 있다. 세계마스터즈육상연맹(WMA) 대표단이 지난달 중순 대구스타디움에서 기술실사도 벌였다





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90개국 육상동호인 대구 몰린다…‘2026 WMAC’ 8월 개최16일 대구시에 따르면 오는 8월 22일부터 13일간 대구 수성구 대구스타디움 일대에서 세계마스터즈육상연맹(WMA)과 대구시가 공동 주최하고 대회 조직위원회가 주관하는 ‘2026대구세계마스터즈육상경기대회(WMAC Daegu 2026)’에 90개국에서 온 1만1000명이 참가할 예정이다. 대구시는 2017년 세계마스터즈 실내 대회를 개최한 경험을 바탕으로 대회를 성공적으로 치른다는 목표로 준비에 속도를 내고 있다. 지난 12일에는 WMA 대표단이 나흘간 대구를 방문해 경기장·기능실·코스·경기일정 등 경기 운영 전반에 대한 기술 실사를 하고 조직위원회와 함께 준비 상황을 점검하고 개선 과제를 논의했다.

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