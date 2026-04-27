대구 중구청장 공천 둘러싼 국민의힘 내홍…단수 추천→경선 번복, 성추행 의혹까지

국민의힘 대구시당 중구청장 후보 공천 과정에서 단수 추천이 경선으로 번복되고, 성추행 의혹까지 제기되면서 내부 갈등이 격화되고 있습니다. 정장수 전 부시장은 류규하 구청장과의 경선 자체가 가해자의 자격을 인정하는 것이라고 비판하며 류 구청장을 고발하겠다고 밝혔습니다.

국민의힘 대구시당 공천관리위원회(이하 공관위 )의 중구청장 후보 공천 과정이 극심한 갈등 속에 혼란을 거듭하고 있다. 당초 정장수 전 대구시 경제부시장을 단수 추천하기로 결정했던 공관위 는, 일부 위원들의 반발로 인해 류규하 현 구청장과의 경선으로 방침을 번복했다.

이러한 결정은 공천을 둘러싼 내부 갈등을 더욱 심화시키는 결과를 초래했다. 공관위는 지난 24일 정장수 전 부시장을 단수 후보로 추천했지만, 일부 공관위원들이 단수 추천 규정 요건 미충족을 이유로 강력하게 반대하며 재논의를 요구했다. 결국 공관위는 다음 날 긴급 회의를 소집하여 류규하 구청장과의 경선을 실시하기로 결정하고, 후보 등록을 받았다. 그러나 류 구청장만이 후보 등록을 마감일에 완료했고, 정장수 전 부시장은 등록하지 않고 중앙당 공관위에 이의를 제기하며 상황은 더욱 복잡해졌다.

정 전 부시장은 기자회견을 통해 경선 불참 이유를 밝히면서, 류 구청장과의 경선 자체가 성추행 의혹 가해자의 후보 자격을 인정하는 것이라며 사회적 정의에 반한다고 주장했다. 그는 또한 지역 국회의원인 김기웅 의원이 공관위 회의에서 자신을 컷오프할 것을 요구했다는 사실을 폭로하며, 단수 추천 결정 번복이 불공정을 합리화하려는 시도라고 비판했다. 정 전 부시장은 중앙당 공관위에 이의신청서를 제출하며, 단수 추천 번복 과정과 류 후보의 공직후보자 자격에 대한 최종 판단을 요청했다. 그는 법적 대응은 하지 않겠다는 입장을 밝히면서도, 류 구청장을 성추행 혐의로 고발하겠다는 강경한 의지를 표명했다.

정 전 부시장은 공천 심사 과정에서 성추행 피해자의 탄원서가 공관위에 제출되었음에도 불구하고 적절하게 처리되지 않았다고 주장했다. 그는 피해자의 용기 있는 결단이 정치적 목적의 마타도로 왜곡되었고, 비밀이 유지되어야 할 탄원서가 언론에 공개되어 2차, 3차 가해로 이어졌다고 비판했다. 그는 한 사람의 인권과 명예, 진실을 지켜주지 못한다면 10만 중구 구민의 대표가 될 자격이 없다고 강조하며 류 후보를 고발하겠다는 입장을 재차 밝혔다. 또한, 공천 심사 자료 유출 문제에 대해서도 중앙당에 감찰을 요청했다.

정 전 부시장은 성추행 피해자의 탄원서가 언론에 공개되고, 사전 여론조사 결과가 특정 후보에게 유출되어 홍보에 이용되었다는 점을 지적하며, 공천 과정의 투명성을 확보해야 한다고 주장했다. 무소속 출마 가능성에 대해서는 중앙당의 이의신청 처리 결과를 보고 판단하겠다고 밝혔지만, 당의 위중한 상황을 고려하여 개인적인 감정만으로 결정할 수 없다는 점을 강조했다. 류규하 구청장은 정 전 부시장의 고발 움직임에 대해 근거 없는 성추행 의혹 제기는 의도가 있는 것이라며 맞대응하겠다는 입장을 밝혔다.

그는 정 전 부시장을 무고와 명예훼손으로 고소할 것이라고 예고하며, 공천 과정에서의 갈등이 법정 공방으로 이어질 가능성을 시사했다. 이처럼 국민의힘 대구시당 중구청장 후보 공천 과정은 단순한 경쟁을 넘어선 심각한 갈등과 의혹 제기로 인해 파장을 일으키고 있다





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