대구 응급 임신부 병원 부족, 3시간 거리 이송… 의료 시스템 '구멍'

대구에서 응급 임신부가 병원을 찾지 못해 3시간 거리의 병원으로 이송되는 안타까운 사건이 발생했다. 지역 내 응급 의료 인프라 부족 문제를 드러내며, 정부와 의료계의 근본적인 대책 마련을 촉구하는 목소리가 높아지고 있다.

대구에서 응급 임신 부를 수용할 병원을 찾지 못해 3시간 거리의 충남 아산까지 이송된 안타까운 사건이 발생하여 의료 시스템 의 취약성을 드러냈다. 8일 대구소방본부의 발표에 따르면, 지난달 25일 새벽 2시경 대구 동구에서 임신 20주차인 ㄱ(36)씨가 복통을 호소하며 119 에 신고했다. 소방당국은 즉시 대구·경북 지역의 16개 병원에 환자 이송을 요청했지만, 전문의 부족, 분만실 부재 등의 이유로 모두 수용 불가 통보를 받았다. 결국 119 구급상황관리센터는 인근 지역까지 범위를 넓혀 수용 가능한 의료기관을 수소문했고, ㄱ씨가 다니던 충남 아산의 산부인과 전문병원에서 수용 가능하다는 답변을 받아 구급차로 이송을 결정했다. ㄱ씨는 비교적 안정적인 상태였기에 장거리 이송이 가능하다고 판단되었으며, 신고 접수 후 약 3시간여 만에 병원에 도착하여 무사히 치료를 받고 퇴원했다.\이러한 응급 환자 이송 지연 사례는 지속적으로 증가하는 추세여서 우려를 자아낸다.

대구소방본부 자료에 따르면, 구급대원이 현장에 도착한 시점부터 병원 도착까지 2시간 이상 소요되는 관외 이송 사례가 2024년 7건, 2025년에는 13건으로 늘어났다. 이는 지역 내 응급 의료 시스템의 심각한 문제점을 시사한다. 대구소방본부 관계자는 “관외 이송 환자의 주요 유형은 뇌혈관질환, 산부인과, 소아과 등 중증·응급 질환이 대부분이다. 지역 내 필수의료 및 전문 진료 인프라의 제한으로 관외 이송이 불가피한 구조적 요인이 존재한다”고 설명했다. 이는 지역 의료 인프라 부족, 특히 응급 산부인과 진료 인력 및 시설 부족이 심각한 문제임을 보여준다. 응급 환자의 골든 타임을 지키기 위해서는 신속한 대처가 필수적이지만, 병상 부족, 의료진 부족 등으로 인해 적절한 시기에 치료를 받지 못하는 상황이 반복되고 있는 것이다. 이러한 문제는 환자의 생명을 위협할 뿐만 아니라, 지역 사회 전반의 의료 안전망에 대한 불신을 초래할 수 있다.\우리복지시민연합은 8일 성명을 통해 이번 사건에 대한 심각성을 강조하며, 유사 사건 발생 시마다 반복되는 ‘병상 부족’, ‘의사 부족’ 등의 변명에서 벗어나 근본적인 해결책 마련을 촉구했다. 특히 중앙 정부와 대구시에 즉각 가동 가능한 필수의료 인력 확보와 배후진료 협진 체계 구축을 요구했다. 이는 응급 환자가 언제 어디서든 적절한 의료 서비스를 받을 수 있도록 국가 차원의 시스템 구축을 요구하는 것이다. 한편, 지난달 1일 대구에서는 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 지역 병원 7곳에서 수용 불가 판정을 받고, 4시간가량 헤맨 끝에 경기 분당서울대병원으로 이송되는 사건이 발생하여 안타까움을 더했다. 결국 아이 한 명은 사망했고, 다른 한 명은 중태에 빠졌다. 이러한 일련의 사건들은 지역 의료 시스템의 취약성과 응급 의료 체계의 개선 필요성을 다시 한번 강조하고 있다. 응급 임신부 이송 지연 문제는 단순히 개별적인 사건이 아니라, 국가적 차원에서 해결해야 할 심각한 과제임을 보여준다. 정부와 의료계는 이러한 문제의 심각성을 인지하고, 실질적인 대책 마련에 적극적으로 나서야 할 것이다. 추가적으로, 관련 기사에서 언급된 AI 광고와 장동혁 의원의 발언, 스토킹 살인 사건 등 다른 사건들은 이 사건과 직접적인 관련은 없지만, 사회 전반의 안전과 관련된 문제들을 함께 시사하고 있다





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