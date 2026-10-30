대구 앞산 멧돼지 출몰에 남구청 기동포획단 추적 나서

가을철 번식기를 맞아 대구 앞산 일대에 멧돼지 출몰이 잦아지면서 남구청 기동포획단 엽사들의 추적·포획 활동이 분주해지고 있다. 남구청은 안전 대책 마련에 나섰다.

가을철 번식기를 맞은 멧돼지들이 먹이를 찾아 대구 도심 인근과 등산로까지 내려오면서 시민 안전을 지키기 위한 남구청 기동포획단 엽사들의 포획 활동이 분주해지고 있다. 30일 오전 대구 남구 앞산 안지랑골 초입에는 기동포획단 소속 엽사 백종기(72) 씨와 이모(54) 씨가 멧돼지 흔적을 찾아 수풀을 헤치고 있었다.

앞산 일대 멧돼지 출몰 잦아

앞산은 평소에도 멧돼지 출몰이 잦은 곳으로, 도심 인근까지 멧돼지가 나타나는 일이 종종 발생해 왔다. 백 씨는 불과 며칠 전에도 앞산에서 멧돼지로 보이는 야생동물에게 반려견이 공격당했다는 신고가 접수됐다며 멧돼지 활동이 왕성해지고 있어 긴장을 늦출 수 없다고 말했다.

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이 같은 상황에서 대구시의회에서도 남구청에 대책 마련을 요구하는 목소리가 나왔다. 권오섭 대구시의원은 지난 9월 시의회 본회의 5분 발언에 나서 멧돼지 등 야생동물이 자주 출몰하는 맨발산책로 인근에 안전시설을 보강해야 한다고 촉구했다.

엽사들이 읽는 멧돼지 흔적

등산로가 아닌 길이었지만 엽사들은 익숙한 듯 GPS 신호기에 의지한 채 수풀을 헤치며 빠르게 이동했다. 이 씨는 일반 등산객 눈에는 잘 보이지 않지만 다니다 보면 멧돼지가 파놓은 땅이나 배변 등 흔적이 보인다며 그 주변에 멧돼지가 있을 확률이 높다고 설명했다.

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백 씨가 낙엽이 쌓여 있지 않은 바닥을 가리키며 멧돼지들이 누워서 쉬던 곳이라고 말한 직후, 암벽 뒤에 숨어 있던 멧돼지 5∼6마리가 순식간에 능선을 따라 도주하기 시작했다. 백 씨는 멧돼지들이 나무 기둥에 몸을 비빈 흔적으로 보인다며 달아난 멧돼지들이 이 근방에서 주로 생활해온 것 같다고 설명했다.

민첩한 이동에 포획도 쉽지 않아

이 씨는 멧돼지들이 인기척이나 차 소리만 들려도 달아날 정도로 민첩하게 움직인다며, 남구 앞산에 있다가도 달서구 대덕산까지 이동하기도 해서 포획이 쉽지는 않다고 했다. 실제로 이날도 엽사들이 흔적을 발견한 직후 멧돼지 무리는 순식간에 능선을 넘어 사라졌다.

백 씨는 절대 무리해서 엽총을 사용하지는 않는다며, 오발 사고 대부분은 욕심을 내다가 발생한다고 강조했다. 그는 멧돼지가 시야에 안정적으로 들어오지 않으면 총을 사용하지 않는다고 덧붙였다.

포획 보상도 인건비에 그쳐

백 씨는 멧돼지 1마리를 포획하면 20만원을 받지만 수백㎏에 달하는 멧돼지를 옮기려면 사람을 더 불러와야 한다며, 사실상 인건비를 주고 나면 남는 건 없다고 웃으며 말했다. 그럼에도 엽사들은 시민 안전을 위해 매일처럼 앞산 일대를 누비고 있다.

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대구 남구청 기동포획단은 가을철 번식기를 맞아 멧돼지 활동이 왕성해질 것으로 보고 등산로와 도심 인근에 대한 순찰과 포획 활동을 이어갈 계획이다. 시민들은 등산 시 멧돼지 출몰에 주의하고, 발견 시 가까운 당국에 신고해야 한다.