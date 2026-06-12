대구 봉덕동 지하도 낙석 사고…관내 낙석 우려 지역 142곳 전수조사 착수

대구 남구 봉덕동 지하도 옆 경사로에서 대형 암석이 떨어져 행인 1명이 사망하는 사고가 발생했다. 남구청은 관내 낙석·붕괴 우려 지역 142곳을 전수 조사하고, 5개 주요 지점에 대해 민관 합동 점검을 실시할 예정이다. 사고 현장은 수년간 방치된 상태였고 관리 주체 논란이 제기되고 있다.

지난달 8일 오전 10시 47분께 대구 남구 봉덕동 의 한 지하도 옆 경사로에서 대형 암석이 떨어지는 사고가 발생했다. 이로 인해 해당 지하도 를 지나던 행인 1명이 숨지면서 지역사회에 충격과 안전 불안이 확산되고 있다.

사고 현장 주변에는 관계 당국이 즉시 출동해 통제에 나섰으며, 남구청은 민관 합동 점검에 착수하는 등 후속 조치를 진행 중이다. 1차 전수 조사 결과, 관내 낙석 및 붕괴 우려 지역으로 분류된 곳은 총 142곳으로 파악됐다. 이 중에는 앞산빨래터공원 서편 석축 일대, 주상복합 재개발 공사 현장, 노후 아파트 담벼락 등 5개 지점에 대해 오는 15일부터 24일까지 민관 합동으로 집중 점검이 예정되어 있다. 사고가 난 비탈면에는 대형 암석과 나무들이 수년 전부터 자리 잡고 있었지만, 낙석 방지 그물망 등 어떠한 보호 장치도 설치되어 있지 않아 안전 관리의 부재가 문제로 지적된다.

남구청은 해당 비탈면 관리가 대구시의 소관이라고 주장하지만, 사고 지점과 약 1m가량 떨어진 다른 비탈면에는 예방 차원에서 펜스를 설치했던 사실이 드러나 관리 주체의 책임 소재 논란도 불거지고 있다. 대구안전생활실천시민연합 김중진 대표는 사고 우려 지역에 대한 점검이 시민의 알 권리에 필수 정보라며, 추가 조사가 완료되는 대로 결과를 투명하게 공개할 것을 촉구하고 있다. 이번 사고를 계기로 낡은 인프라와 자연 위험 요소에 대한 체계적인 정비와 책임 소재 명확화가 시급한 과제로 대두되고 있다. 시민들의 생명과 안전을 최우선으로 하는 선제적 관리 시스템 구축이 요구되는 상황이다





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낙석 사고 대구 남구 봉덕동 지하도 민관 합동 점검 안전 관리

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