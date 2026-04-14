대구 민심 '요동'… 김부겸 vs 국민의힘, 경제·이념 갈등 속 6·3 지방선거 향방은?

매일경제와 한국정당학회의 공동 르포를 통해 6·3 지방선거를 앞둔 대구의 민심 변화를 심층 분석. 경제 침체, 김부겸 후보의 약진, 국민의힘 지지층의 동요, 이념 갈등 등 복합적인 요인이 얽혀 혼전 양상을 보이며 선거 결과 예측이 어려워짐.

매경·정당학회가 대구광역시를 방문하여 6·3 지방선거 를 앞두고 대구의 민심 변화를 심층적으로 분석했다. 보수 텃밭으로 여겨지던 대구에서 민주당 후보의 약진과 국민의힘 에 대한 불신이 교차하며 혼돈스러운 분위기가 감지되었다. 특히 31년째 1인당 GRDP 꼴찌를 기록하며 침체된 지역 경제 상황이 민심 변화의 주요 원인으로 작용하고 있었다. 과거의 번화함은 사라지고 상권은 쇠퇴했으며, 시민들은 일자리 부족과 경제 회복에 대한 절실함을 토로했다. 이러한 상황 속에서 '샤이 김부겸 '과 같은 숨은 지지자들이 나타나 김부겸 후보에게 표심을 던질 가능성을 시사했다. 김부겸 후보는 '유능한 경제 일꾼'을 내세우며 대구 경제 발전을 위한 구체적인 공약을 제시했다. 삼성과 같은 대기업 유치를 공약으로 내세우면 지지하겠다는 시민들도 있었다. 김 후보 측은 대구의 산적한 문제를 해결할 수 있는 여당 후보임을 강조하며, 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 공약을 제시하여 지지를 호소했다.

그러나 국민의힘에 대한 뿌리 깊은 지지와 문재인 정부 시절 김부겸 후보가 대구에 별다른 도움을 주지 못했다는 실망감도 공존했다. 수성구 주민들은 부동산 규제만 강화했을 뿐 대구 발전에 기여한 바가 없다고 비판하며, 김 후보의 구체적인 경제 공약 부재에 대한 아쉬움을 드러냈다. 국민의힘 지지자들은 선거 막판에 결집하여 국민의힘을 지지할 것이라는 기대를 나타냈다. 2012년 대선 사례를 언급하며, 위기감을 느낄 경우 국민의힘에 대한 지지가 더욱 굳건해질 것이라고 예상했다. 여론조사 결과에 대해서는, 국민의힘 공천 관련 내홍으로 인해 정확한 민심을 반영하지 못할 수 있다는 지적이 제기되었다. 과거에도 여론조사에서 불리했음에도 국민의힘이 승리한 경험을 언급하며 신중한 입장을 보였다. 진희원 영남대 객원교수는 대구에서 민주당의 승리 가능성이 제기되는 상황 자체가 큰 변화를 의미한다고 분석했다. 도묘연 계명대 연구교수는 대구에서는 경제 문제보다 이념이 여전히 표심에 더 큰 영향을 미치고 있다고 설명했다. 대구는 경제적 어려움 속에서도 이념적 지향이 여전히 중요한 정치적 균열로 남아 있는 도시임을 강조했다. 보수와 진보의 대립, 경제 발전과 이념적 가치의 충돌 속에서 대구의 민심은 혼란스러운 갈림길에 놓여 있으며, 다가오는 지방선거 결과에 대한 예측은 더욱 어려워지고 있다. 선거 결과에 따라 대구의 정치 지형은 물론 경제 발전 방향에도 큰 변화가 예상된다





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대구 지방선거 김부겸 국민의힘 경제

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