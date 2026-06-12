대고곰번값다백가구공반가개 대가번공반가개가대다백가가곰번공반가개

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12일 오후 2시 30분께 서울 성동구 성수동에 위치한 팝업스토어와 브랜드 체험관이 밀집한 거리 한복판에서 유독 눈에 띄는 붉은색 건물이 시선을 사로잡았다. 농심은 '신라면분식' 팝업 미디어데이 행사를 개최하여 소비자 반응을 수집하고 브랜드 경험을 확장하는 '안테나숍' 형태로 11월 말까지 약 6개월간 운영할 계획이라고 전했다.

'안테나숍'은 계단을 따라 2층으로 올라가자 색다른 분위기가 연출된 공간이다. '내가 만드는 라면' 코너에서는 면과 스프, 별첨 등 총 17개 선택지를 조합해 자신만의 라면을 만들 수 있었다. 현장에서는 원하는 사진을 인화해 컵라면에 스티커 형태로 부착하는 등 '세상에 하나뿐인 라면'을 제작하는 것도 가능했다. 가장 눈길을 끈 곳은 '함께 만드는 라면' 공간이었다.

사회관계망서비스(SNS)에서 소비자들이 직접 레시피를 공유해 화제가 된 '신라면 볶음밥'과 '아부라소바' 등 메뉴가 실제로 판매되고 있었기 때문이다. 옆에 마련된 '신(SHIN) 월드'에는 즉석 라면 조리기가 줄지어 놓여 있었다. 국내 판매 제품뿐 아니라 '신라면 똠얌', '볶음너구리', '순라면' 등 수출 전용 제품을 직접 끓여 맛볼 수 있었다. 이번 '신라면 분식'은 페루와 베트남, 일본, 미국에서 운영된 바 있고 국내에서는 처음 선보인다.

최근 한류 열풍으로 외국인 관광객 유입이 늘어난 성수동에서 국내 소비자는 물론 해외 방문객과의 접점을 확대하겠다는 구상이다





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