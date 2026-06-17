대검찰청 감찰부장, 공소청법 검사 승계 제외 조항에 헌법소원 청구

현직 대검찰청 감찰부장 김성동 검사장이 공소청법의 임기 있는 검사 승계 제외 규정이 헌법 원칙에 위반된다며 헌법소원심판을 청구하고 효력정지 가처분을 신청할 예정이라고 밝혔다. 해당 법조항 적용 시 감찰부장직 해임과 검사 신분 상실이 예상되나, 공소청 조직 개편과의 직접적 연관성에 대해서는 논란이 있다.

현직 대검찰청 감찰부장 인 김성동 검사장이 오는 10월 시행 예정인 공소청법 의 검사 지위 승계 관련 조항에 대해 헌법재판소에 헌법소원 심판을 청구했다. 해당 법률 부칙 제7조 제1항은 임기가 있는 검사를 공소청 검사 승계 대상에서 제외하고 있는데, 이로 인해 김 부장은 감찰부장직뿐 아니라 검사 신분까지 상실하게 된다고 주장했다.

현행 검찰청법상 임기가 있는 검사는 검찰총장과 대검찰청 감찰부장뿐이며, 현재 총장이 공석인 상황에서 해당 조항의 직접적 적용을 받는 사람은 김 부장이 유일하다. 그의 임기는 내년 5월 18일까지로, 법 시행 시 약 7개월을 남겨두고 직위와 신분을 잃게 된다. 김 부장은 헌법소원 청구 취지로 여러 헌법 원칙 위반을 지적했다. 첫째, 국회가 행정부 소속 특정 공무원의 해임과 퇴직을 직접 처분하는 것은 권력분립 원칙에 반한다고 주장했다.

둘째, 동일한 검찰청 검사 중 감찰부장만 승계 대상에서 제외하는 것은 합리적 이유가 없어 평등 원칙과 평등권을 침해한다고 보았다. 셋째, 공무원 신분 보장을 핵심으로 하는 직업공무원제도의 본질적 내용을 침해하며 공무담임권을 제한한다고 지적했다. 또한, 검찰청법에 따라 형성된 감찰부장 임기에 대한 정당한 신뢰를 훼손하는 것은 신뢰보호 원칙에 위배되고, 진행 중인 법률관계를 강제종료 시키는 것은 소급입법금지 원칙에도 어긋난다고 설명했다. 끝으로 공소청 출범을 위한 공익적 필요가 있더라도 감찰부 조직체계의 본질적 변화가 없는 상황에서 해임은 과잉금지 원칙에 반한다고 덧붙였다.

김 부장은 해당 조항의 효력을 정지하고 임시 지위를 보전하는 가처분도 함께 신청할 예정이다. 공소청법은 기존 검찰청 검사를 공소청 검사로 승계시키되 임기가 있는 검사는 예외로 두었으며, 현행 검찰청법상 감찰부장의 임기는 연임 가능한 2년으로 규정되어 있다. 이번 헌법소원심판 청구는 공소청법 시행을 앞두고 검찰 내부에서 발생한 주요 법적 분쟁으로 주목받고 있으며, 헌법재판소의 판단 결과에 따라 공소청 출범 및 검찰 개혁 관련 법률 적용에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있다





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헌법소원 공소청법 김성동 대검찰청 감찰부장 검사 승계

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