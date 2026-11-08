당정부, 소방재정 안정화 위해 2조원 지원키로…지방 부담 덜어

더불어민주당과 정부는 소방 재정의 필수 투자 분야에 최소 2조원 규모의 국비 지원을 확대하기로 합의했다. 이는 지방자치단체의 과도한 재정 부담을 경감하고 전국 단위의 균등한 소방 서비스를 보장하기 위한 조치로, 오는 11월 국회 예산 심의 전 제도 개선에 본격 착수한다.

더불어민주당 과 정부는 8일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회 를 통해 소방 재정의 필수 투자 분야에 최소 2조원 규모의 재정을 추가로 지원하기로 의견을 모았다. 이번 합의는 2020년 소방공무원의 국가직 전환 이후에도 소방 예산의 90%를 지방자치단체가 부담하는 현행 구조를 개선하고, 국가 차원의 재정 지원을 확대하겠다는 취지에서 도출된 것이다.

소방국비 지원 2조원 확대 목표

박성준 민주당 수석대변인은 협의회 직후 국회 브리핑에서 국가는 국민의 안전과 직결되는 소방 분야에 대한 필수 투자가 위축되지 않도록 국가 지원을 확대할 것을 정부에 요청했다고 밝혔다. 이에 따라 정부는 소방 관련 긴급 필수 투자에 2조원 수준의 재정을 지원하여 지방정부의 재정 부담을 완화하는 방안을 구체적으로 검토하기로 했다. 김민석 민주당 대표는 이날 모두발언에서 소방재정 확충이 선택이 아닌 필수 사항이라며, 국비 지원을 늘리고 지역 간 소방 서비스 편차를 줄이기 위한 제도 개선이 시급하다고 강조하였다.

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재원 확보와 담배소비세 전환 논쟁

임광현 대통령비서실장은 긴급한 소방재원 확보를 위해 미래대응기금 활용과 담배소비세분 지방교육세의 활용 방안 등에 대해 국회와 긴밀히 협의하겠다고 약속하였다. 현재 2020년 소방공무원이 지방직에서 국가직으로 전환되었음에도 불구하고, 전체 소방 예산에서 국비가 차지하는 비중은 10% 안팎에 불과한 실정이다. 게다가 정부는 소방안전교부세 올해 1조503억원에서 내년 7605억원으로 27.6% 삭감할 예정이며, 미래대응기금 신설에 따른 지방교부세 감소 가능성까지 겹치면서 지방정부의 재정 부담은 더욱 커질 것이라는 우려가 제기되고 있다.

이러한 우려를 해소하기 위해 정부는 올해 12월31일 일몰 예정인 담배소비세분 지방교육세를 소방분 지역자원시설세로 전환하기로 결정하였다. 지난해 담배소비세분 지방교육세는 약 1조5000억원 규모였으며, 당초 정부는 이 금액을 공공주택 및 주거환경 개선을 위한 지방주거복지세로 활용할 계획이었다. 그러나 민주당은 해당 금액 전액을 소방 재정으로 활용하자고 제안했으며, 이에 대해 정부는 분담 비율을 두고 이견을 보이며 추가 논의를 이어가기로 했다.

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부동산세 기본공제 상향 및 시사점

이외에도 민주당은 종합부동산세 기본공제 한도를 거주자와 비거주자 여부와 관계없이 14억원으로 상향해야 한다는 의견을 정부에 전달했다. 정부는 현행 12억원인 기본공제를 거주자는 14억원으로 올리고 비거주자는 9억원으로 낮추려 했으나, 민주당의 반대로 비거주자는 12억원을 유지하고 거주자만 14억원으로 상향하는 세법개정안을 제출한 상태다. 박성준 수석대변인은 비거주자도 14억원으로 추가 상향해야 한다는 의견을 당에서 강력히 주문했으며, 정부 측도 면밀하게 검토하면 좋겠다는 입장을 보였다고 전했다.

올해 세법개정안이 확정되면 내년부터 곧바로 변경된 공제 기준이 적용되므로, 총선 영향을 고려한 시뮬레이션이 필요하다는 의견도 함께 전달된 것으로 알려졌다. 당정은 이러한 재정 및 세제 개편안을 바탕으로 11월 국회 예산 심의를 앞두고 본격적인 제도 개선 작업에 돌입할 예정이다.