달성군, 신혼부부 자산형성 1:1 매칭 지원…전국 최초

대구 달성군이 신혼부부의 경제적 부담을 덜어주기 위해 신혼부부가 저축한 금액만큼 동일한 금액을 지원하는 ‘1:1 자산형성 지원’ 사업을 전국 최초로 도입합니다. 달성군은 젊은 인구 유입과 높은 출산율을 바탕으로 신혼부부와 가족 중심의 정책을 적극적으로 추진하고 있습니다.

대구 달성군 은 신혼부부 의 자산 형성을 돕기 위해 획기적인 ‘1:1 자산형성 지원’ 사업을 도입한다. 이 사업은 신혼부부 가 매월 10만원씩 2년간 저축하면 달성군 이 동일한 금액인 240만원을 추가 지원하는 방식으로 운영된다.

이는 군 단위 자치단체 최초의 시도로, 달성군이 전국에서 ‘가장 젊은 군’으로 불리는 배경에는 대구테크노폴리스 조성과 정부 R&D 특구 지정으로 유입된 젊은 인구와 높은 출산율이 있다. 달성군은 신혼부부의 경제적 부담 완화뿐만 아니라, 출산 및 양육 지원에도 적극적으로 나서고 있다. 신혼부부 결혼축하 바우처 지원, 주택 취득세 감면, 어린이집 확충 및 보육 시스템 개선 등 다양한 정책을 통해 저출산 문제 해결에 기여하고 있다. 특히, 어린이집 보육 시스템을 영아 3명당 교사 1명에서 2명당 1명으로 전환하고, 365일 24시간제 어린이집 운영을 확대하여 맞벌이 부부의 육아 부담을 크게 덜어주고 있다.

또한, 전국 최초로 어린이집 영어교사 전담 배치와 외국인 아동 보육료 지원을 통해 교육 환경 개선에도 힘쓰고 있다. 최재훈 달성군수는 이 사업을 통해 신혼부부에게 ‘달성군에 살면 미래가 있다’는 확신을 심어주고, 지속적인 지원책 마련을 약속했다. 달성군은 평균 연령 44세로 전국 군 단위 중 가장 젊은 군이며, 지난 10년간 군 단위 지자체 중 출산율 1위를 기록하고 있다. 이러한 젊은 인구 유입과 높은 출산율은 달성군이 미래 지향적인 정책을 추진하는 데 중요한 기반이 되고 있다.

NH농협은행 달성군지부와의 협력을 통해 금융 인프라를 구축하고, 신혼부부에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 노력할 것이다. 달성군은 앞으로도 신혼부부와 가족 중심의 정책을 통해 지속 가능한 발전을 이루어 나갈 것이다. 이 사업은 9월부터 본격적으로 가입자 모집을 시작하며, 자세한 신청 자격 및 일정은 달성군 공식 누리집과 소통누리망(SNS)을 통해 안내될 예정이다. 달성군은 신혼부부의 행복한 미래를 응원하며, 함께 성장하는 도시를 만들어 나갈 것이다





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달성군 신혼부부 자산형성 매칭 지원 저출산

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