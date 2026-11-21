서울 송파구 생활권을 배경으로 달리기에 대한 부정적 기억과 운동회 꼴찌의 수치심에서 벗어나, 최근 헬스와 사이클 등 근력 및 저강도 운동을 선택한 개인의 실제 경험과 심리적 극복 과정을 심층적으로 다룹니다.

서울 송파구 거주자가 달리기 붐에도 불구하고 운동에서 배제된 이유와 최근 선택한 대안적 건강 관리 방식이 주목받고 있다.

본인은 달리기와 관련해 긍정적 추억이 거의 없으며, 오히려 회피하고 싶은 기억들만 존재한다고 밝혔다.

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주요 원인은 군 복무 시기인 서울 송파구 의무경찰 부대 시절 탄천 인근에서 겪었던 반복적인 좌절감에서 기인한다.

매일 아침 폐활량 부족으로 인한 호흡 곤란과 달리기 부대에서 항상 꼴찌에 머물렀던 경험이 깊은 자괴감을 남겼다.

이러한 트라우마는 이후 운동회에서 꼴찌로 들어오는 수치심을 매일 경험하게 만들며 달리기를 지속적으로 외면하는 계기가 되었다.

생소한 환경과 사회적 압박 속의 단발성 시도

거주지 근처 호수 공원에는 다양한 운동爱好者들과 반려동물, 심지어 너구리까지 출몰하며 생면부지 동네에서의 유일한 혜택으로 여겨졌다.

계절마다 한 번씩 방문하는 이 공원에서 본인은 혼자 선회병을 앓는 양들처럼 한 방향으로만 움직이는 풍경들을 바라보았다.

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하지만 최근 달리기 유행에 뒤처져서는 안 된다는 조바심과 고립된 헬스장 생활에서 벗어나기 위한 환기 필요성으로 뛰기 시작했다.

특정한 달리기 방법을 배우지 않고 무작정 뛸 수 있는 한도까지 달렸으며, 스마트워치 기록을 훈장처럼 여기며 블로그에 게시했다.

기록이 좋지 않음에도 불구하고 기록을 올린 이유는 뛰었다는 사실 자체만으로도 무섭고 두려운 일상에서 잠시 벗어날 수 있었기 때문이다.

소속감의 상징과 부담감으로 전환된 웨이스트백

블로그에 게시한 사진에 동료 시인이 연락을 취해 선물로 웨이스트백을 전달했다.

이는 달리기를 할 때 소지품을 허리에 차고 다니기 위한 필수 아이템으로, 당시 달리기 열풍 속에서 너나없이 가지고 있는 물건이었다.

그러나 본인은 계절에 한 번, 좋은 날씨를 기념하며 뛰는 것이 취미처럼 보이게 만들었다는 사실에 큰 민망함을 느꼈다.

이것이 계기가 되어 곧장 또 뛰러 나가야 할 것 같은 부담감이 생겼고, 여러 차례 더 조깅을 시도했다.

새로운 웨이스트백을 장착한 게임 캐릭터처럼 능력이 상승했다고 믿으려 했지만, 오히려 재미를 붙이지는 못한 채 실패했다.

현실적 한계와 근력 운동 중심의 새로운 균형

최근 본인은 몸을 예열하기 위해 사이클을 타거나 헬스장의 러닝머신에서 가볍게 뛰는 방식을 취하고 있다.

천국의 계단이라고 불리는 스텝밀은 불규칙한 식사와 과식으로 인한 죄책감이 들 때마다 벌을 받듯이 이용하고 있다.

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통상 10분도 채 넘기지 못하고 내려오는 경우가 많지만, 무리하지 않는 선에서 가볍고 경쾌하게 싫은 일들을 처리한다.

번거로운 일상을 보내는 과정에서 '해야 할 일을 해야 하고 싶은 일을 할 수 있다'는 명언을 참고하며 몸에 필요한 행동을 선택한다.

단, 근육 형성에만 집중하면 운동의 본질에서 멀어지므로, 멀어지지 않기 위한 지속적인 연습이 필요하다고 판단했다.

약점 인식과 가벼운 시작을 통한 정신적 해방

누군가가 강해진다는 것은 자신의 약점을 완전히 알게 되었을 때라는 교훈을 운동을 통해 깨달았다.

진정으로 강해지는지 여부는 불확실하지만, 의무감과 부담감을 내려놓는 것이 중요하다고 생각한다.

두려운 일들과 달리기에 대한 부정적 기억에서 벗어나 한없이 가볍게 생각하고 싶은 것이 현재의 목표이다.

나쁜 기록, 속옷 서랍에 팬티처럼 접어둔 웨이스트백, 10분도 못 달린 스텝밀에서의 좌절은 지금 본인에게 필요한 풍경으로 받아들이고 있다.

겨울을 대비한 홀로 달리는 자유의 추구

이제 겨울 달리기를 계획 중이며, 숨 쉬는 대로 눈에 보이는 입김을 풍기며 추워서 움츠렸던 몸을 녹이는 경쾌한 달리기를 꿈꾸고 있다.

꼴등도 없고 꼬리도 아닌, 언제나 일등일 수밖에 없는 홀로 달리는 상태를 놓칠 수 없다고 생각한다.

과거의 트라우마를 극복하고 자신만의 리듬을 찾아야 하는 과정은 여전히 진행형이며, 본인은 이를 통해 진정한 자유를 찾고자 한다.