달러보험 판매 급감…하나·신한은 한도 축소, 신한라이프 판매 중단

금융당국의 환율 안정 조치로 달러보험 판매가 급감하고 있다. 올해 초 대비 판매액이 75% 이상 줄었으며, 주요 은행과 보험사가 판매 한도를 축소하거나 중단했다.

하나은행과 신한은행이 달러보험 판매 한도를 대폭 줄이고, 신한라이프는 지난 5월부터 판매를 중단하면서 달러보험 시장이 급속도로 위축되고 있다. 금융당국 이 환율 안정 을 위해 달러보험 마케팅 자제를 주문한 영향으로, 올해 초와 비교하면 월별 판매액이 4분의 1 수준으로 뚝 떨어졌다. 12일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 달러보험 신규 판매액은 지난 1월 1771억원에서 5월 424억원으로 급감했으며, 6월 들어 11일까지 판매액은 102억원에 불과했다.

이는 연초 대비 75% 이상 감소한 수치로, 달러보험의 인기가 한풀 꺾였음을 보여준다. 달러보험은 보험료를 달러로 납입하고 만기 시 보험금도 달러로 받는 상품이다. 원화 대비 달러 가치가 상승하면 환차익을 기대할 수 있어 환테크 수단으로 각광받았다. 은행들은 환율 상승 전망을 내세워 적극 판매했지만, 최근 달러당 원화값이 1500원대까지 떨어지며 환율 불안이 커지자 금융당국이 불완전판매 우려를 제기하며 소비자 경보를 발령했다.

이에 따라 신한은행은 지난 4월부터 달러보험 월 판매 한도를 400억원에서 200억원으로 줄였고, 하나은행도 6월 들어 한도를 300억원에서 100억원으로 축소했다. KB국민은행과 우리은행은 공식적인 한도 제한은 없지만, 마케팅 활동과 관련 교육을 자제하고 있는 것으로 전해졌다. 보험사 중에서는 신한라이프가 지난 5월 15일자로 달러보험 판매를 전면 중단했다. 신한라이프 관계자는 이번 조치에 대해 선제적 리스크 관리 차원이라고 설명했다.

은행권 관계자는 금융당국의 잇따른 경고가 은행 영업에 영향을 미친 것으로 보인다며, 앞으로 달러보험 수요가 더욱 둔화할 것이라고 내다봤다. 업계에서는 달러보험 시장이 당분간 위축된 상태를 유지할 것으로 예상하며, 금융소비자들의 투자 판단에 신중함이 필요하다는 목소리가 나온다. 이러한 흐름은 환율 안정화 정책과 맞물려 금융 시장 전반에 파장을 일으키고 있다





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달러보험 판매 급감 환율 안정 금융당국 판매 중단

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