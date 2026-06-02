달러당 원화값 1500원대, 위기론 사라진 '구조적 전환기' 분석

원화 가치가 1500원대에 진입했으나 경제 위기 우려는 줄어든 가운데, 정부와 전문가들은 이번 고환율을 구조적 전환기의 필연적 현상으로 해석한다. 반도체 호황과 순대외자산국 전환 등 환경 변화로 과거 위기 문법이 작동하지 않는다는 진단이다.

달러당 원화값이 1500원대에 진입하며 환율이 1510원 선까지 밀렸지만, 과거와 달리 경제 위기론은 사라진 모양새다. 원화 약세를 대외 신인도 하락의 전조로 해석하던 기존 관행이 더 이상 통하지 않는다는 평가다.

이재명 대통령은 올해 초 신년 기자회견에서 "한두 달 안에 환율이 1400원대로 하향 안정화될 것"이라고 전망했으나, 김용범 청와대 정책실장은 최근 "고환율·고물가·고금리는 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공 비용"이라고 말하며 구조적 전환기의 필연적 현상으로 받아들이는 분위기다. 다만 이러한 낙관론의 전제로 꼽히는 반도체 슈퍼사이클 지속 여부가 변수로 작용한다. 반도체 호황이 꺾이면 고환율이 한국 경제의 약점으로 부각될 가능성이 제기된다. 정부와 당국은 이번 원화 약세를 위기 발발이 아닌 기술적 요인과 구조적 변화로 분석한다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 국무회의에서 "한국 주식시장이 3배 정도 오르며 외국인 보유주식 평가이익이 확대됐고, 외국인이 비중 조정을 위해 상반기에만 110조원을 매도했다"고 설명했다. 외환당국 관계자는 "과거엔 경제 위기로 인한 자본 유출 우려가 환율을 끌어올렸지만, 이번에는 증시 급등 후 외국인의 기술적 리밸런싱이 주원인"이라고 진단했다. 일본의 사례를 참고하면, 아베노믹스 시기 닛케이지수가 2.5배 상승했음에도 엔화는 80엔대에서 120엔대까지 하락했고, 당시 일본 당국은 변동성 관리에 주력했다.

한국은 순대외자산국으로 전환되며 외화 자산이 풍부해진 점도 원화 약세에 대한 내성을 높였다. 2014년 이후 순대외금융자산이 흑자로 전환됐고, 올해 1분기 기준 7535억달러 흑자를 기록하며 작년 명목 GDP의 절반 수준이다. 경상수지 흑자도 반도체 호황으로 역대 최대를 기록 중이다. 외환당국 관계자는 "과거엔 외국 자금 유입 후 위기 시 대규모 유출로 원화 약세가 급격히 진행될 것을 우려해 외화 유입을 막았으나, 현재는 순대외자산국이 되어 우려가 줄었다"고 설명했다. 물가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 정부는 보고 있다.

원화 약세가 바로 물가 전반으로 확산되는 구조에서 벗어났다는 분석이다. 한 정부 관계자는 "과거에는 한국 제품의 국제 경쟁력 약화로 수입 원자재 가격 상승분을 국내에서 부담했지만, 이제는 수입 원자재에 부가가치를 더해 수출하는 비중이 커졌다"고 말했다. 한국개발연구원(KDI)도 원화 약세가 단기적으로 소비자 물가에 상방 압력을 가하지만, 지속성과 파급력은 국내 수요·공급 요인보다 제한적이라고 봤다. 변수는 하락 속도며, 원자재 수입 기업 이윤 감소와 달러 구매력 악화 부작용도 있으나, 정부와 한국은행은 유동성 풍부성을 고려해 변동성 관리에 초점을 두고 있다.

신현송 한국은행 총재는 "환율 레벨보다 달러 유동성 여건이 중요하다"고 강조했다. 당국의 개입 기준은 1520원 수준으로 알려져 있다. 이민혁 KB국민은행 연구원은 "환율이 1520원 부근에서 저항 흐름이 나타났고, 지난번 한국은행과 외환당국의 구두 개입도 비교적 강하게 나왔다"고 전했다. 다만 1500원 안팎의 고환율 흐름이 장기간 이어지며 시장이 원화 약세에 어느 정도 익숙해진 측면도 있다.

증시 상승세가 지속되면 외국인 순매도가 이어지며 원화 추가 하락 가능성도 배제할 수 없다. 이 연구원은 "수급 측면에서 부담 요인이 있어 원화 약세 변동성이 자주 나타날 가능성이 있다"고 경고했다





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