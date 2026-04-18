단종의 아픔, 17세 청춘의 고뇌 담은 동화 '칠복' 재조명

영화 '을 통해 재조명받는 비운의 소년 왕 단종의 비극을 윤영선 작가의 동화 '칠복'이 새로운 시각으로 조명한다. 영혼의 화자 '칠복'을 통해 단종의 아픔과 '사람답게 사는 것'의 의미를 탐구하며, 작가의 개인적인 경험과 17세 청춘의 고뇌를 녹여낸 이 작품은 독자들에게 깊은 울림과 성찰의 기회를 제공한다.

최근 흥행에 성공한 장항준 감독의 영화<을 통해 비극적인 운명을 짊어졌던 단종이 다시 대중의 주목을 받고 있습니다. 이러한 시대적 흐름 속에서, 10여 년 전부터 단종의 아픔을 섬세하고도 따뜻한 시선으로 그려온 윤영선 작가의 동화<칠복>이 재조명받고 있습니다. 2012년 웅진주니어 문학상 장편 대상 수상작인<칠복>은, 영화가 궁궐의 비극을 스크린에 담아낸 것과는 달리, 유배길에서 잃어버린 낡고 소박한 미투리 한 짝에서 이야기를 시작하며 권력과 욕망, 그리고 진정한 인간다움에 대해 깊이 있는 질문을 던집니다. 이 작품은 영혼의 세계에서 온 독특한 화자인 '칠복'을 통해 단종의 비극을 전혀 새로운 각도로 조명하며, 독자들에게 먹먹한 여운을 남기는 반전을 선사합니다. 영화의 인기와 더불어 독자들의 사랑을 다시금 받고 있는<칠복>의 깊은 속내를 듣기 위해, 윤영선 작가를 만나 심도 깊은 대화를 나누었습니다.

<칠복>만의 차별화된 설정에 대해 묻자, 윤 작가는 "이 작품은 영혼의 세계에 사는 '칠복'이라는 인물이 이승으로 내려오면서 시작되는 독특한 판타지적 설정을 띠고 있습니다. 칠복이는 다음 생에 막강한 힘을 가진 임금으로 태어나 부귀영화를 누리겠다는 꿈을 안고 왕의 신발을 훔치러 옵니다. 우연히 단종이 유배길에 잃어버린 '미투리' 한 짝을 줍게 되고, 나머지 한 짝마저 훔쳐내기 위해 소년 왕의 뒤를 쫓으며 이야기가 전개됩니다. 즉, 역사적 사실 위에 영혼의 시선이라는 상상력을 덧입혀 단종의 비극을 새로운 각도에서 바라보았습니다."라고 설명했습니다. 영화와 달리 칠복이가 훔치려던 왕의 신발이 화려하지 않은 '미투리'라는 점에 대해서는, "칠복이는 화려하고 막강한 힘을 상징하는 신발을 기대했지만, 그가 발견한 것은 대왕대비가 험난한 유배길을 떠나는 단종을 위해 피눈물을 흘리며 직접 삼아준 소박한 미투리였습니다. 칠복이는 소년 왕의 곁을 맴돌며, 왕이라는 자리가 그저 권력만 누리는 자리가 아니라 엄청난 고통과 짐을 짊어져야 하는 자리임을 깨닫게 됩니다. 미투리는 단종의 깊은 슬픔과 애틋한 가족애를 상징하며, 동시에 맹목적인 권력욕이 얼마나 허망한 것인지를 칠복이가 깨달아가는 매개체 역할을 합니다."라며 미투리가 지닌 상징성을 강조했습니다. 영화에서도 중요하게 다뤄지는 단종을 둘러싼 충신들의 희생이 주인공 '칠복'에게 미치는 영향에 대한 질문에는, "책 속의 소년 왕(단종)은 자신을 지키려다 목숨을 잃은 사육신과 종친들, 끝까지 지조를 지키다 망나니 칼에 죽은 선비, 그리고 자신 대신 사약을 마신 왕방연 등을 떠올리며 뼈저린 자책감에 시달립니다. 이를 곁에서 지켜보던 칠복이는 처음엔 왕이 되겠다는 맹목적인 욕망에 사로잡혀 있었지만, 충신들의 죽음에 아파하는 소년 왕을 보며 점차 그 마음을 내려놓게 됩니다. 특히 수양대군의 살벌한 명령에도 목숨을 걸고 단종의 시신을 거둔 영월 호장 엄흥도의 곧은 모습을 보며, 권력이나 명예보다 더 중요한 '사람답게 사는 것'의 참된 가치와 양심을 배우게 됩니다."라고 답했습니다. 작품의 백미인 주인공 '칠복'의 정체에 대한 힌트를 요청하자, 윤 작가는 "혼의 세계에서 이승에 온 칠복이는 줄곧 자신의 나이와 이름을 기억하지 못하는 상태였습니다. 그러나 이야기의 후반부에 이르러 칠복이는 하늘의 원로 할아버지(세종)가 했던 말을 떠올리며, 자신의 진짜 이름이 '홍위(단종의 본명)'라는 사실을 깨닫고 큰 충격을 받습니다. 사실 칠복이는 참혹하고 고통스러운 현실을 도저히 견디지 못해 기억을 잃고 육체에서 분리되어 도망쳐 나온 단종 자신의 '혼'이었습니다. 분리된 혼(칠복)이 제3자의 입장이 되어 끔찍한 고통을 겪는 자신의 육체(소년 왕 단종)를 연민하고, 위로하며, 함께 아파하는 과정을 통해 단종의 비극을 더욱 깊이 있게 담아내고 싶었습니다."라며 칠복이 단종 자신의 분리된 혼이라는 충격적인 반전을 밝혔습니다. 마지막으로, 작품에 담긴 개인적인 경험과 메시지에 대해 묻자, "단종이 억울하게 목숨을 잃은 나이가 17세입니다. 제가 이 글을 쓸 당시 심한 질풍노도의 시기를 겪으며 제 속을 썩이던 아들의 나이도 17세였고, 과거 꿈을 잃고 암흑 같았던 저의 17세 시절도 떠올랐습니다. 저는 이 세 명의 17세를 작품 속에 투사 하여, 철없던 제 아들의 모습은 영혼 '칠복'이로, 비극적인 단종과 암울했던 저의 과거 아픔은 '소년 왕 단종'으로 녹여냈습니다. 단종의 가슴앓이가 곧 저의 아픔이었고, 이 글을 쓰며 제 가슴에 잠든 아픔을 비워낼 수 있었습니다. 독자 분들도 영화와 책을 통해 단종의 아픔에 공감하는 것을 넘어, 맹목적인 욕망을 버리고 진정으로 가치 있고 사람다운 삶이 무엇인지 그 묵직한 의미를 되새겨 보시길 바랍니다."라며 작품에 담긴 깊은 사연과 독자들에게 전하고 싶은 진심을 전했습니다. 대담을 마치며 윤영선 작가는 "단종의 가슴앓이가 곧 저의 아픔이었다"는 말을 남겼습니다. 역사 속 열일곱 소년 왕의 눈물, 작가 자신의 방황하던 열일곱, 그리고 힘든 시간을 보내는 아들의 열일곱이라는 세 명의 17세가 '칠복'과 '소년 왕'이라는 두 존재로 나뉘어 서로를 보듬는 과정은,<칠복>을 단순한 역사 동화를 넘어 우리 모두의 아픈 청춘을 위로하는 진혼곡으로 만들었습니다. 영화<이 단종의 이름을 다시금 세상에 알렸다면, 윤 작가의 동화<칠복>은 단종의 마음 곁에 조용히 다가가 그의 아픔을 어루만집니다. 화려한 권좌가 아닌 낡은 미투리 한 짝으로 기억되는 왕, 어쩌면 그 소박한 미투리 한 짝이야말로 우리가 오늘날 되찾아야 할 가장 소중한 '사람의 자리'일지도 모릅니다. 이 작품은 독자들에게 맹목적인 욕망을 되돌아보고 진정한 삶의 가치를 성찰할 기회를 제공하며, 단종의 비극을 통해 보편적인 인간의 고뇌와 성장을 이야기합니다





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