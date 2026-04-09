단종과 정순왕후, 500년의 슬픔을 잇는 '꽃'의 만남: 국가유산청, 추념 행사 개최

세조에게 왕위를 빼앗긴 단종과 평생을 수절한 정순왕후의 비극적인 운명을 기리는 추념 행사가 열린다. 국가유산청은 두 인물의 능을 '꽃'으로 연결하여 역사적 슬픔을 치유하고, 잊혀져가는 역사를 되새기는 시간을 마련했다.

단종과 정순왕후 , 500년의 시간을 넘어 '꽃'으로 이어진 슬픈 인연. 세조에게 왕위를 빼앗기고 비운의 죽음을 맞이한 단종과, 단종과 혼인 후 3년 만에 이별하고 평생을 비구니로 살았던 정순왕후 의 안타까운 이야기가 500여 년 만에 꽃을 통해 다시 연결됩니다. 국가유산청 은 단종의 능인 강원도 영월 장릉과 정순왕후 의 능인 경기도 남양주 사릉 사이의 엇갈린 운명을 '꽃'이라는 매개체를 통해 역사적 슬픔을 치유하고, 두 인물의 숭고한 정신을 기리는 특별한 행사를 기획했습니다. 최근 단종의 유배 생활을 다룬 영화 '왕과 사는 남자'가 흥행하면서 더욱 많은 사람들의 관심이 집중되고 있는 가운데, 이번 행사는 단순한 추모를 넘어 역사적 의미를 되새기는 뜻깊은 자리가 될 것으로 보입니다. 이번 행사는 단순히 두 무덤을 연결하는 것을 넘어, 단종과 정순왕후 의 삶과 죽음, 그리고 그들의 엇갈린 운명을 기억하고 기리는 중요한 의미를 지닙니다.

국가유산청은 이 행사를 통해 단종과 정순왕후의 비극적인 이야기를 '꽃'이라는 생명의 상징으로 승화시켜 역사적 아픔을 위로하고, 잊혀져 가는 그들의 이야기를 널리 알리고자 합니다. 이는 단순히 과거의 사건을 기억하는 것을 넘어, 현재를 살아가는 우리에게 역사적 교훈을 전달하고, 인간의 존엄성과 사랑의 가치를 되새기는 기회가 될 것입니다. 또한, 이번 행사는 국가유산의 보존과 활용이라는 측면에서도 중요한 의미를 갖습니다. 역사 유적지를 단순히 보존하는 것을 넘어, 이를 통해 역사 교육과 문화 향유의 기회를 제공함으로써 국민들의 역사 의식을 높이고, 국가 유산의 가치를 널리 알리는 데 기여할 것입니다.\행사는 11일 오전 9시 남양주 사릉에서 시작됩니다. 단종과 정순왕후의 혼백 앞에 고유제를 올리는 것으로 시작하여, 허민 국가유산청장이 초헌관을 맡아 행사의 취지를 알리고, 정순왕후 묘역에서 채취한 들꽃을 영월 장릉으로 옮겨 심는 일정으로 진행됩니다. 특히, 들꽃을 심는 장소는 1999년 사릉에서 장릉으로 옮겨 심은 '정령송' 소나무 주변으로 정해져, 두 능 사이의 끈끈한 연결고리를 더욱 강조할 예정입니다. 국가유산청은 이번 행사를 계기로 매년 7~8월경 장릉과 사릉의 사초 씨앗을 채취하여 이듬해 한식일에 두 능묘 주변에 나눠 심는 정례화 계획도 발표했습니다. 이는 단순히 일회성 행사에 그치는 것이 아니라, 지속적인 관리와 관심을 통해 두 능묘를 더욱 가치 있게 보존하고, 역사적 의미를 더욱 깊이 있게 되새기겠다는 의지를 보여주는 것입니다. 이러한 노력은 단종과 정순왕후의 숭고한 삶을 기리는 동시에, 역사 교육과 문화 발전에 기여하는 중요한 발걸음이 될 것입니다. 행사의 모든 과정은 국가유산청의 꼼꼼한 관리 아래 진행될 예정이며, 이를 통해 유네스코 세계유산에 등재된 조선왕릉의 가치를 더욱 높이고, 국민들에게 긍정적인 역사 체험의 기회를 제공할 것입니다. 또한, 이번 행사는 단순히 슬픔을 기억하는 것을 넘어, 단종과 정순왕후의 삶을 통해 긍정적인 메시지를 전달하고, 미래 사회의 발전에 기여하는 계기가 될 것입니다. 국가유산청은 이번 행사를 성공적으로 개최하여, 역사와 문화를 사랑하는 모든 이들에게 깊은 감동과 영감을 선사할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.\영월 장릉은 유네스코 세계유산에 등재된 조선왕릉 40기 중 수도권 바깥에 위치한 유일한 왕릉입니다. 원래는 영월 엄씨 집안의 선산이었으나, 단종이 유배지에서 사약을 받고 죽음을 맞이한 후, 지역 호장 엄흥도가 시신을 수습하여 묻었습니다. 이후 숙종 임금이 단종을 복위시키면서 왕릉으로 격상되었습니다. 반면, 남양주 사릉은 단종의 누나 경혜공주의 시댁인 해주 정씨 집안 묘역이었으나, 정순왕후가 세상을 떠난 후, 단종의 부인 묘로 조성되었습니다. 단종 복위 이후에는 왕릉의 격에 맞춰 능역이 재조성되었습니다. 이처럼 장릉과 사릉은 각기 다른 역사를 가지고 있지만, 단종과 정순왕후라는 끈으로 연결되어 있습니다. 국가유산청은 이번 행사를 통해 두 능묘의 역사적 가치를 재조명하고, 잊혀져 가는 단종과 정순왕후의 이야기를 널리 알리고자 합니다. 특히, 이번 행사는 역사적 의미를 넘어, 인간의 존엄성과 사랑의 가치를 되새기는 기회를 제공할 것입니다. 국가유산청은 앞으로도 이러한 행사를 지속적으로 개최하여, 국가 유산의 가치를 널리 알리고, 국민들의 역사 의식을 높이는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 우리는 과거의 아픔을 극복하고, 미래 사회의 발전을 위한 긍정적인 에너지를 얻을 수 있을 것입니다. 이번 행사는 단순히 과거를 기억하는 것을 넘어, 현재를 살아가는 우리에게 역사적 교훈을 전달하고, 미래 사회의 발전을 위한 새로운 영감을 제공하는 중요한 의미를 지닙니다. 국가유산청은 앞으로도 이러한 노력을 통해 우리 문화유산의 가치를 더욱 빛내고, 국민들의 자긍심을 높이는 데 기여할 것입니다





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