단원고 4.16 아카이브, 유네스코 아태 지역목록 등재 확정

세월호 참사의 집단적 기억을 담은 '단원고 4.16 아카이브'가 유네스코 아시아태평양 세계기록유산에 최종 등재됨에 따라 사회적 재난의 치유와 공동체 회복의 가치들이 세계적으로 인정받았다.

국가유산청 은 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 제11차 유네스코 세계기록유산 아시아태평양 지역위원회 총회에서 단원고 4.16 아카이브 가 아시아태평양 세계기록유산 지역목록에 최종 등재됐다고 밝혔다.

이로써 2014년 세월호 참사로 멈춰 선 단원고 학생들의 일상과 이들을 기억하며 상처를 보듬어 온 시민들의 시간이 세계가 함께 지켜갈 기록유산의 뜻을 잇게 되었다.

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단원고 4.16 아카이브의 기록적 가치

단원고 4.16 아카이브는 세월호 참사 희생 학생들의 생전 일상, 국민의 추모 활동, 유가족과 생존자들의 회복 노력을 담은 총 23만5220점의 기록물로 구성됐다.

이곳에는 학생들이 생활했던 교실의 기록물과 시민들이 남긴 편지 및 메모, 세월호 인양 뒤 뻘에서 발견된 수학여행 일정표 등이 포함됐다.

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또한 기억교실을 보존하려는 활동과 구술 기록도 아우르며, 유가족과 생존자, 시민들이 남긴 기록에는 개인과 가정, 지역사회의 상처와 이들이 공유한 감정, 회복을 위한 노력이 담겼다.

민간 주도의 기록 수집과 구축 과정

아카이브는 참사 이후 유가족과 시민들이 기록을 수집·보존하면서 구축됐으며, 4.16기억저장소가 주도를 맡고 경기도교육청4.16생명안전교육원이 협력했다.

2021년 기억교실 관련 기록물류가 국가지정기록물 제14호로 지정됐고, 2023년에는 유네스코 등재 방안을 논의하는 간담회가 열렸다.

2024년 말 국가유산청 공모를 거쳐 지난해 8월 국내 심사를 통과했으며, 같은 해 9월 등재신청서를 제출했다.

사회적 치유를 위한 공동체 기록유산

국가유산청은 민간에서 아카이브를 형성하는 기록 과정 자체가 사회적 재난의 고통과 상처를 치유하고 회복하는 과정이라는 점에서 의미가 있다고 평가했다.

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동시에 사회적 기억과 연대, 공동체 회복의 가치를 보여주는 기록유산으로 평가받고 있음을 강조하며 세계적 인정을 얻었다.

이번 등재로 한국의 아태 지역목록 기록유산은 한국의 편액, 만인의 청원 만인소, 조선왕조 궁중현판, 삼국유사, 내방가사, 태안 유류피해 극복 기록물에 이어 8건으로 늘었다.

수운잡방과 음식디미방의 동시 등재

함께 등재된 수운잡방과 음식디미방은 한반도의 전통 조리 지식을 담은 기록물로, 2021년 조리서로는 유일하게 보물로 지정된 경력을 가지고 있다.

16세기 김유가 쓰고 손자 김령이 보탠 한문 조리서인 수운잡방은 민간에서 쓰인 최초의 조리서라는 점을 인정받았으며, 17세기 장계향이 쓴 음식디미방은 현전하는 가장 오래되고 온전한 형태의 한글 조리서로 가치를 인정받았다.

국가유산청은 두 책이 오늘날 교육·산업·관광 등에서 공동체의 지적 자산으로 활용되며 기록유산의 가치를 끊임없이 창출하고 있다고 설명했다.