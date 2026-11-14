단원 김홍도 화첩 복원 핵심 '와유첩', 2028 김홍도 특별전 개최 예고

정조 명으로 제작된 김홍도 '해산첩'의 행방을 추적할 수 있는 차세대 모사본 '와유첩'이 학계 주목을 받으며, 2028년 김홍도 특별전 개최가 논의되고 있다.

조선 왕조 제22대 군주인 정조는 1788년 중인 출신 화원 단원 김홍도 에게 금강산 과 관동 지방의 풍경을 그림으로 그려 올 것을 명령했다. 이 명령은 단순한 미적 감상을 넘어 강역의 지리 정보를 항공사진처럼 생생하게 기록하여 통치에 활용하려는 정치적 목적을 담고 있었다. 김홍도 는 이 국가적 프로젝트에 충실히 이행하여 길이 약 40미터에 이르는 대작과 70면으로 구성된 화첩 ' 해산첩'을 완성하여 정조에게 바쳤다.

그러나 궁궐의 큰 화재로 인해 김홍도가 직접 제작한 '해산첩' 원본은 잿더미로 변하고 말았다. 정조 사후 즉위한 순조는 1809년 자신의 부마인 홍현주에게 화첩을 하사했으나, 이후 그 소재는 불명해졌다. 이처럼 당대 최고의 명작으로 평가받았던 원본들이 모두 사라지자, 한국 회화사 연구자들은 '해산첩'이 언젠가는 복원되어야 할 전설적인 걸작으로 기억되어 왔다.

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김양기 제작 화첩과 학계의 분석

사라진 '해산첩'의 정체를 밝힐 마지막 열쇠로 현재 일본 소장가에게 전해지는 '와유첩'이 주목받고 있다. '와유첩'은 김홍도의 아들 김양기가 19세기 초 부친의 금강산 기행화첩을 모본으로 삼아 그린 것으로 추정되는 257면짜리 초대형 실경산수 화첩이다. 이 화첩은 최근 일본에서 국내로 반입되어 고미술업계 지인에게 대여되었으며, 학계는 이를 통해 실증적 분석이 가능해졌다.

이화여대 명예교수 홍선표와 서울대 고고미술사학과 장진성 교수, 한국예술종합학교 조인수 교수는 '와유첩'을 직접 검토한 결과, 전설적인 70폭 김홍도 화첩의 면모를 되살릴 수 있는 보물급 작품이라고 평가했다. 홍 교수는 '와유첩'이 금강산과 관동 일대의 실경도 75면에 서문, 발문, 제시 및 기행문 등을 더해 총 257면으로 구성된 조선시대 최대 규모 기행 실경산수화 합벽첩이라고 밝혔다.

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화첩의 제작 배경과 문화사적 가치

'와유첩'의 기원은 문신 오원 김계온에게서 찾아볼 수 있다. 김계온은 1816년 금강산과 관동 명승지를 50일간 유람한 후, 단원 화풍을 이어받은 김양기에게 단원의 화풍을 이어받아 명승의 실경 그림을 그리게 했다. 그는 자신이 집필한 기행문 '와유록'을 덧붙여 '해산첩'의 도상을 바탕으로 한 새로운 화첩을 제작했으며, 이는 김홍도 그림이 왕실 울타리를 넘어 상류 문인사회의 문화적 자산으로 전해진 사례다.

현전하는 '와유첩'은 1853년 김계온의 후손들이 1816년 본래 화첩을 바탕으로 다시 모사하여 완성한 것이다. 김계온은 사후 조카 김학빈이 화첩을 완성하려 했으나 실패했고, 김학빈의 아들 김병심은 부친의 기행 37년 만인 1853년에 거의 동일한 그림과 글을 엮어 이모본을 제작했다. 홍 교수와 장 교수는 1853년 화첩에 나타난 바위와 수풀 묘사에서 단원 화풍의 특징이 드러나며, 김양기가 1870년대까지 생존했다는 기록 등을 근거로 김양기의 작품일 가능성을 높게 보고 있다.

화풍 계승과 2028년 특별전 계획

전문가들은 김홍도 친필 원작이 아닌 모사본이지만, 김홍도에서 김양기로, 다시 후대 화가들로 이어진 진경 및 실경산수 회화의 맥과 전승 과정을 실증하는 귀중한 사료라고 입을 모은다. 현존하는 '와유첩'은 사라진 '해산첩'의 구성과 도상, 화풍을 추적하고 복원할 수 있는 핵심 근거가 되며, 김홍도와 김양기 작품을 구별하고 진작과 후대 모사본을 가려내는 중요한 비교 잣대가 된다.

'와유첩'에는 북관정과 천도, 금란굴, 감호, 취적정, 창석정, 활래정, 무릉계 등 기존에 알려지지 않았던 19세기 강원도 실경이 고스란히 담겨 있다. 그림과 글이 결합된 257면의 방대한 기록은 한 시대의 문화적 지형도를 보여주며, 조선 후기 사람들이 명승을 어떻게 바라보고 기억했는지를 보여준다. 16년 전 경매 이후 다시 학계의 주목을 받으며 그 가치가 재평가되고 있다.

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국립중앙박물관, 삼성문화재단, 간송미술관은 오는 2028년 역대 최대 규모의 김홍도 특별전을 공동 개최할 계획이다. 이 전시에서 '와유첩'이 대한민국의 문화유산으로서 당당히 선보여지길 학계는 간절히 희망하고 있다. 문화재 환수의 의미는 옛 명품 되찾기에 머무르지 않으며, 오늘날 우리가 누구의 예술을 물려받았는지를 되새기고 다음 세대에 전하는 과제와 직결된다.