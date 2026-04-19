단기 알바 전전하는 청년 18만 명, 7년 만에 최대치... 고용 질 악화 심각

청년 취업난 장기화로 1개월 미만 단기 일자리에 의존하는 20·30대 '일용직 청년'이 7년 만에 최대 규모인 18만 명으로 늘어났다. 이는 양질의 일자리 부족과 긴 취업 준비 기간으로 인해 청년들이 생계 유지를 위해 불안정한 일자리로 내몰리는 상황을 보여준다.

청년 취업난 이 장기화되면서 1개월 미만 단기 일자리를 전전하는 이른바 ' 일용직 청년'이 7년 만에 반등세를 보이고 있다. 특히 20대 일용직 근로자의 경우 전년 대비 35.6% 급증하는 등 청년층의 고용 불안정 성이 심화되고 있음을 보여준다. 물류센터, 건물 청소 등 직종을 가리지 않고 단기 아르바이트에 의존하는 청년들이 늘어나는 것은 양질의 일자리 부족과 긴 취업 준비 기간으로 인해 당장의 생계 유지가 어려워졌기 때문으로 분석된다. 국가데이터처 경제활동인구 마이크로데이터 분석 결과, 지난달 기준 20·30대 일용근로자는 18만 명으로 1년 전보다 26.9% 증가했다. 이는 6년 연속 감소세를 이어오던 일용직 청년 고용 이 올해 들어 다시 늘어난 것으로, 특히 20대의 증가 폭이 두드러진다. 전체 일용직 중 20·30대 비중 역시 전년 17.2%에서 21.1%로 상승했다. 이와 대조적으로 20·30대 상용근로자는 지난 3월 기준 639만 5000명으로, 전년 동기 대비 16.

3% 감소하며 2020년 3월 이후 6년 만에 감소세로 전환했다. 수도권에 거주하는 31세 이루리 씨는 지난해 퇴사 후 건물 창틀 청소, 쿠팡 신선센터 아르바이트, 단기 사무직 등 다양한 직종의 단기 일자리를 전전하고 있다. 이 씨는 과거 여러 회사에서 비서, 인사, 총무, 회계 업무를 경험했지만, 직종 전환을 시도하는 과정에서 취업 준비가 길어지면서 생활비 마련을 위해 아르바이트에 의존할 수밖에 없다고 토로했다. 보험업계에서 번아웃을 느껴 퇴사한 30세 김 모 씨 역시 상황은 비슷하다. 김 씨는 자취방 월세를 해결하기 위해 물류창고 포장 업무나 호텔 청소 아르바이트를 해봤다고 말하며, 양질의 일자리가 부족하고 있더라도 경쟁률이 매우 높다고 어려움을 호소했다. 전체 일용직 근로자는 2021년 3월 125만 2000명에서 지난달 85만 4000명으로 감소했지만, 20·30대 일용직은 오히려 반등하고 있는 현상은 청년 세대의 고용 시장 이중화와 불안정성을 여실히 보여준다. 이는 단순히 일자리가 부족한 문제를 넘어, 청년들이 안정적인 직업을 갖기 위한 사회적, 경제적 구조의 변화가 시급함을 시사한다. 이러한 상황을 반영하듯, 사회관계망서비스(SNS)에서는 '백수 브이로그'라는 이름으로 다니던 회사를 그만두고 '쉬었음' 청년이 된 자신을 자조하거나, 단기 아르바이트와 면접을 오가는 일상을 공유하는 청년들의 콘텐츠가 수십만 회의 조회 수를 기록하며 많은 공감을 얻고 있다. 이들 영상은 청년들이 겪는 현실적인 어려움과 미래에 대한 불안감을 생생하게 전달하며, 우리 사회가 직면한 청년 고용 문제의 심각성을 다시 한번 일깨우고 있다. 청년들의 단기 아르바이트 의존도 증가는 단순히 일시적인 현상으로 치부할 수 없다. 장기화되는 취업난 속에서 청년들은 안정적인 미래 설계를 포기하고 당장의 생계를 위해 불안정한 일자리를 선택할 수밖에 없는 상황에 내몰리고 있다. 이는 개인의 삶의 질 저하뿐만 아니라, 사회 전체의 생산성 감소와 잠재 성장률 저하로 이어질 수 있다는 점에서 심각한 문제이다. 정부와 기업은 청년들이 미래를 꿈꿀 수 있는 양질의 일자리를 창출하고, 취업 준비 과정에서의 어려움을 해소할 수 있는 적극적인 정책 마련에 힘써야 할 것이다. 또한, 청년들의 다양한 경험과 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공하고, 고용 시장의 불확실성을 줄이기 위한 사회 전반의 노력이 필요하다. 이러한 현상은 한국 사회가 안고 있는 구조적인 문제, 즉 저성장 고착화, 특정 산업의 일자리 감소, 그리고 급변하는 노동 시장 환경에 대한 적응력 부족 등을 복합적으로 보여준다. 특히 최근 몇 년간 팬데믹과 글로벌 경제 불확실성이 겹치면서 상황은 더욱 악화되었다. 청년들은 과거와 달리 대기업이나 안정적인 공공 부문 일자리에 대한 경쟁이 치열해지면서, 희망하는 일자리를 얻기까지 오랜 시간과 많은 노력을 투입해야 하는 상황에 놓여있다. 이러한 과정에서 심리적인 위축과 경제적인 압박감을 느끼는 것은 당연하다. 결과적으로, 1개월 미만 단기 일자리에 의존하는 청년들이 늘어나는 현상은 한국 사회의 지속 가능한 발전과 청년 세대의 건강한 성장을 가로막는 중요한 장애물로 작용하고 있다. 이에 대한 근본적인 해결책 마련을 위해 정부, 기업, 그리고 사회 구성원 모두의 적극적인 관심과 협력이 절실히 요구된다. 이번 통계 결과는 청년 고용 시장의 심각한 상황을 보여주는 명확한 지표이며, 이제는 실질적인 변화를 위한 행동에 나설 때임을 강조한다. 청년들이 희망을 잃지 않고 자신의 꿈을 실현할 수 있도록, 우리 사회는 더욱 포용적이고 기회가 균등한 노동 환경을 조성해야 할 것이다. 특히, 단기 일자리 경험이 미래 경력 개발에 긍정적인 영향을 미치도록 지원하는 방안과, 장기적으로는 안정적인 일자리로 전환될 수 있는 경로를 마련하는 것이 중요하다. 더불어, 청년들이 겪는 정신적, 경제적 어려움을 완화하기 위한 사회 안전망 강화와 심리 상담 지원 또한 필수적이다. 이러한 다각적인 노력을 통해 우리는 청년들이 미래를 향해 나아갈 수 있는 든든한 발판을 마련해 줄 수 있을 것이다. 이는 단순히 개인의 문제를 넘어, 국가 경쟁력 강화와 사회 통합을 위한 필수적인 과제이다. 미래 세대가 겪는 어려움을 외면하는 사회는 결코 발전할 수 없다는 점을 명심해야 한다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

청년 고용 일용직 단기 알바 취업난 고용 불안정

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

아픈 손가락 20대 언급한 李대통령…“청년문제 전담조직 있어야”한국갤럽 조사 전체 지지도는 66% 20대 지지도는 48%로 18%p 낮아 李 “필요한 업무 있으면 조직 늘려야 포퓰리즘 피하려다 더 큰 포퓰리즘”

Read more »

중국군, 대만 해협 통과 일본 자위대함 영상 공개…관영매체 “신형 군국주의 경계해야”중국 인민해방군이 지난 17일 일본 해상자위대 소속 호위함 ‘이카즈치’가 대만해협을 통과하는 장면을 드론으로 촬영해 공개했다. 18일 중국...

Read more »

위성곤, 민주당 제주도지사 후보 선출... '원팀으로 제주 대전환 이룰 것'위성곤 국회의원(서귀포시)이 제9회 전국동시지방선거에 나설 더불어민주당 제주도지사 최종 후보로 선출됐습니다.더불어민주당 중앙당선거관리위원회는 18일 오후 6시 15분 제주도지사 후보자 선출을 위한 결선 투표 결과 위성곤 후보가

Read more »

'법원개혁의 첫째가 조희대 대법원장 탄핵'이화영 전 경기부지사 변호인인 김현철 변호사가 18일 조희대 탄핵 촉구 촛불집회에서 '검찰의 조작수사를 완성한 곳이 법원의 판결'이라며 '법원개혁의 첫째가 조희대 대법원장 탄핵'이라고 강조했다.김현철 변호사는 18일 오후 3시부터

Read more »

'사령탑 200승' 이뤄낸 황선홍 '이게 감독의 삶이다'프로축구의 대전하나시티즌의 사령탑 황선홍 감독이 지독한 '아홉수'를 극복하고 마침내 개인 통산 '감독 200승'이라는 업적을 달성했다.황선홍 감독이 지휘하는 대전은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드

Read more »

트럼프, 백악관 상황실 회의 소집···이란 선박 나포 ‘작전 확대’ 준비도도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 호르무즈 해협 문제와 이란과의 종전 협상을 논의하기 위해 백악관 상황실 회의를 소집했다. 트...

Read more »