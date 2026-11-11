다카이치-시진핑 회담 무산, APEC서 중일 갈등 고조

일본 다카이치 사나에 총리와 중국 시진핑 주석의 APEC 정상회담이 무산되며 양국 간 외교적 마찰이 심화되고 있다. 대만 문제 발언을 둘러싼 불신으로 인해 중일 관계가 장기화될 것이라는 우려가 제기된다.

중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 예정되었던 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석 간의 공식 회담이 사실상 무산된 것으로 확인되었다. 교도통신은 11일 중국 측 소식통을 인용하여 주요 참가국 중 일본이 유일하게 시 주석과 회담하지 않는 국가가 될 것이라고 전했다.

대만 발언 논란으로 인한 외교 단절

이번 회담 성사가 어려운 핵심 원인은 지난해 11월 다카이치 사나에 총리가 한 '대만 유사시 개입' 시사 발언이다. 중국 측은 이 발언에 대해 강력히 반발하며 일본 측의 공식 대화 요구를 거부해 왔다. 이로 인해 양국 정상의 직접적인 소통 경로가 차단되었으며, 현재로서는 악수나 짧은 대화 수준의 비공식적 접촉조차 모색하기 어려운 상황이다.

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교도통신은 시 주석이 이번 APEC에서 미국과 러시아 등 주요국 정상들을 예우할 것으로 예상되는 반면, 다카이치 총리는 외교적으로 홀대받을 가능성이 높다고 전망했다. 이는 단순한 일정 조율 문제를 넘어, 지정학적 긴장이 정상급 외교 프로토콜로 직결된 사례로 평가된다.

미국·러시아와의 삼자회담 우려와 동맹 국력 테스트

APEC 기간 중 미중러 정상회담이 성사될 경우, 일본의 안보 입지가 위축될 것이라는 경계심도 작용하고 있다. 마이니치 신문에 따르면 일본 정부는 이러한 가능성을 우려했으며, 미국 측에 이를 전달한 바 있다. 앞서 8일 도널드 트럼프 대통령은 시 주석 및 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만날 것을 예고했으며, 크렘린궁도 회담 준비가 진행 중이라고 밝혔다.

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중국 외교부는 지난 4일 관련국과 소통하고 있음을 확인하면서, 사상 첫 미중러 3자회담 성사 여부가 이번 APEC 최대 관심사로 부상했음을 시사했다. 일본 측은 미국에 3국 정상회담이 성사될 경우 나올 메시지에 대해 우려를 표명했고, 미국 측은 일본의 우려를 충분히 이해한다는 입장을 답한 것으로 전해졌다.

동반자 의구심과 중장기 관계 전망

블룸버그통신은 최근 일본 당국이 중국 측에 다카이치 총리를 다른 정상들과 동등하게 대우해 달라고 요청했다고 보도했다. 그러나 일본 정부의 막판까지의 노력에도 불구하고, 양국 정상이 만나기에는 역사적·이념적 격차가 너무 크다는 분석이 지배적이다. 일본 내에서는 APEC을 계기로 중일 관계가 개선되리라는 기대와 달리, 양국 간 갈등이 장기화할 수 있다는 전망이 제기되고 있다.

특히 일본 정부는 동맹국인 미국이 중국과 러시아와 밀착하는 구도가 형성될 가능성에 대해 깊은 경계심을 보이고 있다. 이는 단순한 외교적 냉랭함을 넘어, 인도태평양 전략의 핵심 축인 일미 동맹의 신뢰도에 영향을 미칠 수 있는 중대한 변수로 작용할 전망이다. 향후 APEC 이후 양국의 외교 행보를 통해 중일 관계의 새로운 국면이 어떻게 설정될지 주목된다.