다카이치 사나에 일본 총리가 당 간부들과 대면 접촉을 늘리며 지지 기반 강화에 나서고 있다

다카이치 사나에 일본 총리가 최근 당 간부들과 접촉면을 늘리며 당내 지지 기반을 확대하려고 노력하고 있다. 전날 밤 다카이치 총리는 마쓰야마 마사지 자민당 참의원(상원) 회장, 이시이 준이치 자민당 참의원 간사장 등 당 간부들을 총리 공저로 초대해 식사를 함께했다. 요미우리는 다카이치 총리를 취임 후 내놓은 첫 예산안의 국회 처리에 대한 여당 일부 참의원 반대의 불신감과 관련해 부드러운 태도를 보였으며, 다카이치 총리는 향후 헌법개정 초안 작성, 방위력 증강 및 3대 안보문서 개정 등 현안에 대한 참의원 협조를 요구했다.

도쿄=연합뉴스) 조성미 특파원=스스로"회식이 서툴다"고 말할 정도로 정부·여당 인사들과 대면 접촉을 최소화했던 다카이치 사나에 일본 총리 가 최근 당 간부들과 접촉면을 늘리며 당내 지지 기반 확대에 적극적으로 나서고 있다. 23일 요미우리신문 등에 따르면 전날 밤 다카이치 총리는 마쓰야마 마사지 자민당 참의원(상원) 회장 , 이시이 준이치 자민당 참의원 간사장 등 당 간부 들을 총리 공저로 초대해 식사를 함께했다.

요미우리는 다카이치 총리가 취임 후 내놓은 첫 예산안인 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월) 예산안의 2025회계연도 내(3월 말까지) 국회 처리가 자민당 일부 참의원 반대로 벽에 부딪히자 참의원 간부급 의원들에 불신감을 드러낸 적이 있지만, 이날 회식에서는 부드러운 태도를 보였다고 전했다. 다카이치 총리는 내년 초를 목표로 하는 헌법개정 초안 작성, 방위력 증강을 골자로 하는 3대 안보문서 개정 등 현안에 대한 참의원 협조를 요구한 것으로 관측된다.

또 마쓰야마 회장은 다카이치 총리가 다음 한일 정상회담의 개최지와 관련해 이재명 대통령과 열린 회담에서 이야기 나눈 온천 지역을 언급하며"온천과 노래방이 있는 여관을 찾고 있다"고 말했다고 전했다. 우에다 가즈오 일본은행 총재와도 총리 관저에서 회담을 갖고 고물가 상황에 적절한 정책을 실행해 달라고 당부했다. 다만, 금리 인상에 대한 언급은 없었던 것으로 알려졌다. 총리 주변 관계자는 요미우리에"내각 지지율이 높아도 혼자서는 정권 운영을 할 수 없는 것을 총리 자신도 알고 있다. 약점을 극복하려고 하고 있다"고 최근 '스킨십'을 늘리는 배경을 설명했다





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