다카이치 총리 비핵 3원칙 재검토와 핵잠수함 논쟁 격화

다카이치 사나에 총리가 비핵 3원칙 재검토와 핵잠수함 도입을 논의하며 자민당과 유신회의 갈등이 심화되고 있다. 일본 정부는 3대 안보 문서 개정으로 방위력을 강화하고자 한다.

다카이치 사나에 일본 총리는 지난 10일, 자민당 과 일본유신회 연합정권이 3대 안보 문서 개정을 위한 첫 실무자 회의를 개최했다. 회의에서는 비핵 3원칙 재검토와 핵잠수함 도입이 주요 안건으로 다뤄졌고, 양당은 방위력 강화 방향을 놓고 심한 갈등에 직면했다.

3대 안보 문서 개정의 핵심 내용

개정안은 '상대방 목적 달성 저지 능력'과 무인기 대응, 장기전 지속 능력 강화에 주안점을 두었다. 또한 육·해·공자위대 통합 운용 체제 구축을 통해 인력 부족 문제를 해소하려는 방안을 포함했다. 일본 정부는 국제 정세가 '역사적이고 근본적인 변혁기'라 판단해 개정을 추진했다.

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자민당과 유신회의 대비되는 비핵 및 핵잠수함 입장

자민당은 현재 비핵 3원칙을 유지하고, 핵잠수함 도입에 대해 모호한 '차세대 동력 활용'이라는 표현을 사용해 구체적 언급을 피했다. 반면 유신회는 반입 금지 원칙 재검토를 요구하며 핵잠수함을 '조속한 도입'이 필요하다고 주장했다. 또한 방위비 증액에 대해 국내총생산 대비 최소 2% 이상, 중장기에는 3% 이상을 목표로 제시했다.

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정치적 긴장과 실제 개정 과정 예측

다카이치 총리는 비핵 3원칙 반입 금지에 '예외적 허용'을 시사했으며, 이는 유신회의 주장을 반영할 가능성을 열어두었다. 그러나 자민당 내부에서는 유신회가 '가속기 역할'을 수행하면서 제동 장치가 사라질 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 양당은 주 1회 회의를 진행하며 개정안을 구체화할 계획이지만, 실제 개정은 난항이 예상된다.

향후 일정과 영향 전망

정부는 개정안 구체화 시기에 내달 중·하순을 목표로 잡았으나, 비핵 3원칙과 핵잠수함 논쟁이 해결되지 않을 경우 개정 시점은 무기한 지연될 수 있다. 방위력 강화와 신속한 안보 정책 반영은 일본 내외의 정치와 군사적 파장에 큰 영향을 미칠 전망이다.