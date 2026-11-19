다카이치 사나에 일본 총리가 19일 중국 선전 APEC 정상회의에서 의전 냉대와 시진핑 회담 불참으로 외교적 고립 우려가 커지고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리가 19일 중국 선전에서 열린 아시아·태평양경제협력체( APEC) 정상회의 기간 중 의전상의 냉대 및 주요국 정상과의 회담 비성과 함께 외교적 고립 상태에 빠졌다. 다카이치 총리는 미·중·러 정상회담 등 강대국 중심의 외교 무대에서 소외되었으며, 의장국 정상인 시진핑 중국 국가주석과는 별도로 회담을 진행하지 못한 채 귀국길에 올랐다.

의전 냉대와 시진핑 회담 불참의 배경

다카이치 총리가 주요 참가국 정상 중 유일하게 시 주석과 정상회담을 하지 못한 것은 이례적인 외교적 사건이다. 이는 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사시 관련 발언 이후 중·일 관계가 경색된 상태에서 관계 개선을 위한 사전 준비가 누락되었기 때문이다. 양국 간 신뢰 회복을 위한 실무급 외교 협상이나 정치적 신호가 선행되지 못하면서, 정상 간 소통의 문턱은 사실상 차단된 상태이다.

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공항 영접부터 만찬까지 이어진 의전 열외

중·일 관계의 냉랭함은 다카이치 총리가 선전 바오안 국제공항에 도착하던 순간부터 명확히 드러났다. 중국은 다른 주요국 정상들을 영접할 때 의장대와 환영 인파를 동원해 성대한 행사를 진행했지만, 다카이치 총리 영접에는 꽃다발과 음악조차 준비되지 않았다. 중국 외교부 의전 담당 대사인 장치웨가 영접을 맡는 등 격이 낮은 대우를 제공했다.

이와 대조적으로 시 주석은 도널드 트럼프 미국 대통령을 직접 마중했으며, 중국 권력 서열 5위인 차이치 정치국 상무위원이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 맞이했다. 일본 외무성 한 간부는 마이니치신문과의 인터뷰에서 이러한 처치가 외교상 최소한의 예의도 갖추지 못한 무례한 행동이라며 분노를 표명했다.

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만찬에서의 냉랭한 교류와 단체 사진 배치

회의 첫날 핵심 행사인 환영 만찬에서도 냉대는 지속되었다. 요미우리신문의 보도에 따르면 시 주석은 다카이치 총리와 악수를 나누었으나, 다카이치 총리가 웃으며 건넨 인사말에 시 주석은 별다른 반응을 보이지 않았다. 이는 표면적인 예의를 유지하는 수준에서 그친 것으로, 관계 개선의 신호로 읽기 어려운 정적 속에 만찬이 진행되었다.

더 큰 논란은 만찬 전 참가국 정상들의 단체 사진 배치에서 발생했다. 다카이치 총리는 시 주석과 트럼프 대통령 등이 선 중앙부인 앞줄이 아닌, 시 주석으로부터 거리가 먼 뒷줄 오른쪽 구석으로 밀려났다. 이는 의전을 통한明示된 무시 행위로 해석되며, 중국 측이 다카이치 총리를 정상회의의 핵심 참여자에서 배제하려는 의도를 담았다는 지적이 나온다.

일본 언론의 고립 우려와 향후 전망

일본 내에서는 이러한 의전 열외가 외교적 고립으로 이어질 것이라는 우려가 커지고 있다. 마이니치신문은 2014년 센카쿠열도 갈등 당시 아베 신조 총리가 베이징 APEC에서 시 주석과 만나 관계 개선을 도모했던 사례를 언급하며, 이번에는 사전 외교적 노력이 전혀 이루어지지 않았다고 평가했다. 니혼게이자이신문은 지각변동을 일으키는 국제 질서 속에서 일본의 고립이 깊어지고 있는 무거운 현실을 지적했다.

APEC 이후에도 중·일 관계가 개선될 가능성은 낮아 보인다. 양국 정부 간 소통은 우장하오 주일 중국대사와 후나코시 다케히로 일본 외무성 사무차관 간의 저급 행정부서 소통에만 의존하고 있다. 연말 예정인 일본의 방위력 강화 관련 3대 안보문서 개정안이 발표될 경우, 중국의 반발이 더욱 격화될 것으로 예상되어 장기적인 냉각 상태가 이어질 전망이다.