다주택자 양도소득세 중과 유예 종료로 부동산 시장 변동성 증가…전세·월세 시장 최악의 위기

내일부터 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료되면서 부동산 시장이 큰 변동성을 보일 전망이다. 전문가들은 최고세율이 82.5%까지 오를 것으로 예상하며, 이는 매물 증가보다는 거래 주춤과 가격 상승으로 이어질 것으로 분석한다. 특히 전세와 월세 시장은 최악의 위기를 맞이하고 있으며, 서울 강북권의 전세 매물은 189.5까지 감소했다. 정부는 서울 외곽지역의 가격 상승과 전월세 부족을 실수요 증가로 설명하지만, 전문가들은 강제 매수 현상과 정책 괴리감을 지적한다. 향후 세제개편도 예고되어 있어 부동산 시장의 향배가 주목된다.

내일은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료일로, 부동산 시장 의 향배가 주목된다. 김학렬 스마트튜브 부동산연구소장은 이날 이후 2주택자부터는 양도세에 20% 가산, 3주택자부터는 30% 가산이 적용되어 최고세율이 82.5%까지 오를 것으로 설명했다.

이는 10억 원에 산 아파트가 20억 원으로 오를 경우, 3주택자는 8억 5000만 원의 세금을 내야 한다는 의미다. 정부는 이 조치로 매물이 증가할 것으로 기대했지만, 실제로는 3월까지 거래량이 증가한 후 4월부터는 거래가 주춤하고 매물도 줄어드는 추세다. 한국부동산원 데이터에 따르면 강남은 지속적으로 가격이 하락 중이지만, 서초구, 송파구, 과천, 용산구 등 상급지 외 지역은 가격이 상승하고 있다. 특히 강서구 등 외곽 지역은 올해 들어 3~4% 오르는 등 신고가가 속출하고 있다.

이는 강남권이 과열된 후 조정기에 접어든 반면, 그동안 오르지 않았던 지역이 시세에 반영되고 있는 현상이다. 또한, 15억 원 이하 대출 규제가 완화된 영향으로 이 가격대 아파트가 집중된 지역이 거래를 주도하고 있다. 그러나 전세 시장은 최악의 위기를 맞이하고 있다. 서울 강북권은 전세 매물이 189.5까지, 서울 전체는 181.4까지 감소해 전세 구하기가 극도로 어려워졌다.

이는 토지거래허가구역 내 거래 감소와 신규 입주물량 감소, 다주택자 매물 자가 전환 등이 복합적으로 작용한 결과다. 월세 시장도 전세 수요가 월세로 전환되면서 가격이 급등하고 있다. KB부동산에 따르면 서울 아파트 월세 가격 지수는 102.74로 역대 최고치를 기록했다. 이는 전세가 없어 월세로 전환된 수요 증가와 월세 매물 부족이 겹쳐 발생한 현상이다.

김용범 청와대 정책실장은 서울 외곽지역의 가격 상승과 전월세 부족을 실수요 증가와 시대적 변화로 설명했지만, 전문가들은 강제 매수 현상과 정책 괴리감을 지적했다. 현재 무주택자 비율이 높아지는 것은 30대들이 전세나 월세가 없어 매매를 선택하는 결과로, 이는 정책의 순작용으로 보기 어렵다는 분석이다. 향후 지방선거 이후 세제개편도 예고되어 있다. 장기보유특별공제 폐지 등 보유세 강화 방안이 논의되고 있지만, 비거주 주택에 대한 공제 폐지와 거주자 혜택 강화가 주요 내용일 것으로 전망된다.

부동산 시장은 다주택자 양도세 중과 유예 종료와 세제개편, 공급 부족 등 복합적 요인에 의해 지속적인 변동성을 보이고 있다





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