다주택자 양도세 중과 유예 보완: 토지거래허가 신청 기한 연장 및 실거주 의무 유예

정부가 다주택자 양도세 중과 유예 종료에 따른 보완책을 발표했다. 토지거래허가 신청 기한을 연장하고, 실거주 의무 유예를 통해 다주택자들의 매도 기회를 확대하려는 시도다. 하지만 전문가들은 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석한다.

다주택자 양도세 중과 유예 종료에 따른 정부의 보완책이 발표되었다. 정부는 다주택자 들이 토지거래허가 신청 기한 때문에 매도 시기를 놓치는 일이 없도록, 내달 9일까지 토지거래허가 를 신청하면 양도세 중과를 유예하는 방안을 내놓았다. 기존에는 5월 9일까지 매매 계약을 체결해야 양도세 중과 유예 혜택을 받을 수 있었으나, 토지거래허가 심사 기간을 고려하여 신청 기한을 연장한 것이다. 이는 이재명 대통령의 지시에 따라 마련된 것으로, 다주택자 들의 매도 기회를 확대하고 부동산 시장의 불확실성을 해소하려는 의도로 풀이된다. 정부는 9일 ‘다주택 양도세 중과 유예 종료 보완 방안’을 발표하며, 이에 따라 내달 9일까지 다주택자 가 해당 시·군·구청에 토지거래허가 를 신청하기만 하면, 4~6개월 내 양도를 완료하면 양도세 중과를 하지 않기로 했다.

부동산거래신고법에 따르면 토지거래허가 신청일부터 15영업일 이내에 허가 심사를 하게 되어 있지만, 신청 건수가 급증하면 지연될 가능성이 있어 불확실성을 해소하고자 한 것이다. 정부 관계자는 “최근 토지거래허가 신청이 증가한 데다 지역별 심사 속도에 차이가 있다는 점 등을 고려해, 최대한 매도 가능한 기회를 부여하려는 것”이라고 설명했다. 양도를 마쳐야 하는 시점은 그대로 유지된다. 토지거래허가 신청 이후 승인을 받으면 매수자와 계약을 완료한 뒤, 서울 강남·서초·송파·용산구 등 조정대상지역은 오는 9월 9일까지, 지난해 10월 16일 신규 지정된 조정대상지역 주택은 오는 11월 9일까지 양도를 해야 한다. 다주택자가 세입자가 있는 주택(조정대상지역)을 무주택자에게 팔 경우에도, 내달 9일까지 토지거래허가 신청만 하면 토허제에 따른 매수자의 실거주 의무를 최장 2년간 유예해 준다. 직전 보완책 발표 당일인 2월 12일 임대차 계약을 체결했다면 기존 세입자가 2028년 2월 12일까지는 거주할 수 있다. 주택담보대출 실행 시 전입 신고 의무도 ‘대출 실행일로부터 6개월’ 또는 ‘임대차계약 종료일로부터 1개월’ 중 더 늦은 시점까지 유예한다.\정부의 이번 보완책은 다주택자들의 양도세 부담을 덜어주고 부동산 시장의 거래 활성화를 유도하기 위한 노력의 일환으로 보인다. 그러나 시장 전문가들은 이러한 조치가 서울 부동산 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망하고 있다. 시장에 매물이 추가될 여지는 있지만, 급격한 변화를 이끌어내기는 어려울 것이라는 분석이다. 대한건설정책연구원 연구위원은 “제한적인 다주택자를 대상으로 하는 만큼 영향도 제한적일 것”이라고 평가했다. 한편, 정부는 비거주 1주택자가 세입자 있는 주택을 팔고 싶어하는 경우에도 실거주 의무 유예를 적용하는 방안을 검토 중이다. 정부 관계자는 “한시적이긴 하지만 갭투자 수요가 늘어나는 측면도 있어 종합적으로 검토해 방안을 마련하겠다”고 밝혔다. 재정경제부와 국토교통부는 2차 보완 방안을 담은 소득세법 시행령·부동산거래신고법 시행령 개정안을 10일부터 입법예고할 예정이다. 국무회의 심의 등을 거쳐 이달 내 공포·시행할 계획이다. 정부의 이러한 노력에도 불구하고, 서울 아파트 가격은 여전히 상승세를 유지하고 있다. 한국부동산원에 따르면 4월 첫째 주 서울 아파트 가격은 0.1% 상승했다. 전주(0.12%)보다 오름폭은 줄었지만, 상승세는 지속되고 있다. 한강벨트 약세와 외곽 강세 흐름이 동시에 누그러진 가운데, 강남 3구(강남구 -0.1%, 서초구 -0.06%, 송파구 -0.02%)는 하락세를 보였다. 노원구(0.18%)도 상승폭이 줄었다.\결론적으로, 정부는 다주택자들의 양도세 부담 완화를 위해 추가적인 보완책을 마련했지만, 시장 전문가들은 그 효과가 제한적일 것으로 예상하고 있다. 부동산 시장의 전반적인 흐름에 큰 영향을 미치기보다는, 일부 다주택자들의 매도 결정을 돕는 정도에 그칠 것이라는 분석이다. 정부는 향후 갭투자 수요 증가 등 시장 상황을 면밀히 주시하며, 필요에 따라 추가적인 조치를 검토할 것으로 보인다. 소득세법 시행령 개정안 및 부동산거래신고법 시행령 개정을 통해 법적 근거를 마련하고, 시장의 변화에 유연하게 대응해 나갈 것으로 예상된다. 이번 조치가 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 다주택자들의 매도 결정에 얼마나 기여할지는 앞으로 지켜봐야 할 것이다. 다주택자들은 양도세 중과 유예 혜택을 받기 위해 토지거래허가 신청 기한을 준수해야 하며, 양도 시점 역시 꼼꼼히 확인해야 한다. 정부는 부동산 시장의 안정을 위해 지속적인 노력을 기울일 것이며, 시장 참여자들은 정부의 정책 변화에 주의를 기울여야 할 것이다





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다주택자 양도세 중과 유예 토지거래허가 실거주 의무 부동산 시장 매도

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