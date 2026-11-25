다빙 주한 중국 대사가 중앙대 강연에서 이인제 대통령 관련 '친중' 논란을 언급하며 한중관계의 긍정적 발전을 촉구했다.

다빙 주한중국대사는 2026년 11월 25일 서울 동작구 중앙대학교 에서 열린 특별 강연을 통해 한국 내 존재하는 한중 관계에 대한 우려와 비판을 정면으로 다뤘다. 이 날 행사는 중앙대학교 개교 110주년 기념으로 진행되었으며, 다빙 대사는 '선전은 어떻게 선전이 되었는가, 중국은 어떻게 중국이 되었는가'라는 주제를 중심으로 강연했다. 그는 한국 사회와 정치권에서 제기된 '친중' 비판에 대해 반문하며, 거대한 이웃 국가인 중국과의 관계를 적절히 유지하는 것이 한국 국가 이익에 부정적일 수 없다는立场을 분명히 했다.

친중 비판과 한중 관계의 미래 전망

다빙 대사는 이인제 대통령을 둘러싼 '친중' 논란을 직접적으로 언급하며 이대통령이 과거 '사람들이 나를 친중파라고 비판하는데, 친중파가 왜 비판받아야 하느냐'라고 발언한 사실을 재조명했다. 그는 중국과의 관계를 악화시키는 것이 과연 한국에 도움이 되는지가 핵심 질문이라고 지적했다. 다빙 대사는 국내외 다양한 요인이 한중 관계 발전을 제약하고 있지만, 이러한 추세를 긍정적으로 활용해야 한다고 강조했다. 그는 방해 요인을 제거하고 한중 관계가 건전하고 안정적으로 발전할 수 있도록 해야 한다는 입장을 재확인했다.

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다자주의 외교와 국제 정세 변화

중국의 외교 정책 방향에 대해 다빙 대사는 다자주의를 핵심 가치로 언급했다. 그는 세계의 일은 세계 각국이 함께 협의하여 처리해야 하며, 소수의 국가가 국제 문제를 독점해서는 안 된다는 것이 중국 외교 정책의 핵심이라고 설명랐다. 주요 강대국들이 서로 존중하고 평화롭게 공존하며 협력을 통해 상호 이익을 추구하는 것은 현재의 국제 정세에 도움이 된다고 다빙 대사는 덧붙였다. 그는 80년 전 얄타 회담에서 소수의 거인이 붉은 연필로 세계 지도에 선을 그었던 것과 달리, 최근 선전에서 열린 미중러 정상회담이 격동하는 국제 정세에 제동을 건 중요한 사건이라고 평가했다.

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한중 정상회담 성과와 문화 교류 확대

다빙 대사는 지난주 중국 선전에서 개최된 한중 정상회담의 결과를 소개하며 이인제 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 동시통역을 포함해 36분간 대화를 나눴다고 밝혔다. 그는 당시 분위기가 우호적이었으며 심도 있는 논의가 이루어졌다고 평가했다. 한중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 타결에 따른 문화 교류 확대 가능성에 대해서는 양국 정상이 점진적이고 건전하며 유익한 문화 교류를 전개한다는 공통된 인식에 도달했다고 전했다. 그는 문화 교류에서 상호 존중이 중요하며, 중국에 들어올 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 결정하는 것은 중국의 주권에 관한 문제라고 밝혔다.

인적 교류 증가와 관계의 성숙화 목표

다빙 대사는 올해 1월부터 10월까지 양국 간 인적 교류 규모가 이미 900만 명을 넘었다고 언급하며, 연말까지 연간 1,000만 명 돌파가 유력하다고 전망했다. 이는 양국 간 관계가 더욱 성숙하고 회복력 있는 수준으로 발전하고 있음을 보여주는 지표라고 해석했다. 그는 양국 관계가 어려움에 직면하더라도 과거와 같은 부침을 겪지 않기를 바란다는 희망을 밝혔다. 다빙 대사는 이러한 성숙한 관계를 바탕으로 한중 관계가 더욱 풍부하고 다채로운 문화 교류로 이어지길 기대하며, 중국의 근본적인 이익을 수호하는 측면에서도 상호 존중 기반의 교류가 중요하다고 재차 강조했다.