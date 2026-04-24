다보스포럼서 만난 몽골 총리, 한국을 '전략적 동반자'로 지목

곰보자브 잔단샤타르 몽골 총리가 다보스포럼에서 한국을 몽골의 핵심 파트너로 강조하며, 경제 협력 및 투자 유치 확대 의지를 밝혔다. 특히, 투자 불확실성 해소 및 EPA 체결을 통한 교역 다변화를 강조했다.

다보스포럼에서 만난 몽골의 곰보자브 잔단샤타르 총리는 한국을 몽골의 미래를 함께할 핵심 전략적 동반자로 지목하며, 양국 관계 발전에 대한 강력한 의지를 표명했다. 몽골은 희토류를 비롯한 자원 개발과 주요 인프라 프로젝트에 한국 기업의 참여를 적극적으로 환영하며, 단순한 자원 수출입 관계를 넘어 기술 협력과 투자를 통해 상호 이익을 창출하는 파트너십을 구축하고자 한다.

특히, 한국 기업들이 몽골 투자 시 우려하는 불확실성을 해소하기 위해 예측 가능성을 제도화하고, 투자 조건 고정을 10년 안팎으로 고려할 수 있다는 긍정적인 입장을 밝혔다. 이는 한국 측의 기대에 부응하는 조치로 평가된다. 몽골은 자원 개발 고도화를 통해 희토류 등 핵심 광물의 가치사슬 확장을 추구하며, 채굴뿐만 아니라 다운스트림 가공, 인프라 개발, 기술 이전 및 역량 강화에 한국 기업의 참여를 기대하고 있다.

울란바토르 지하철 및 트램 건설, 신공항 인근 스마트 위성도시 '훈누 시티', 지역 균형 발전을 위한 '뉴 카라코룸' 건설 등 대규모 인프라 사업에 한국 기업의 참여를 요청하며, 경쟁적이고 비차별적인 원칙에 따라 기회를 제공할 것을 약속했다. 또한, 투자 인센티브 제공과 함께 투자자 보호를 위한 '투자자 보호센터'를 설립하여 실질적인 어려움을 해결하고자 노력하고 있다. 몽골은 한국과의 경제동반자협정(EPA) 체결을 통해 중국과 러시아에 편중된 수출 구조를 다변화하고, 양국 교역 품목의 90% 이상에서 관세 철폐 또는 인하를 기대하고 있다.

잔단샤타르 총리는 한국과의 협력을 건설·토목 분야를 넘어 첨단 디지털 인프라로 확장하고자 하는 의지를 밝혔다. 몽골의 장기 발전 계획인 '비전 2050'과 '2026~2030 개발 지침'을 바탕으로 데이터센터, 인공지능(AI) 등 미래 산업 분야에서 한국과의 협력을 모색하며, 한국의 디지털 기술과 몽골의 에너지·자원 인프라를 결합하여 새로운 가치를 창출하고자 한다. 또한, 최근 넷플릭스 예능 '피지컬: 100(아시아 편)'에서 몽골과 한국팀의 활약을 언급하며 양국 간 문화적 공감대를 높이 평가하고, 몽골의 전통 문화와 한국 콘텐츠 산업의 연계를 통해 상호 이해를 증진하고자 한다.

곰보자브 잔단샤타르 총리는 풍부한 금융 경험과 글로벌 감각을 바탕으로 몽골의 경제 혁신을 주도하고 있으며, 한국과의 전략적 동반자 관계를 강화하는 데 주력하고 있다





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몽골 한국 경제동반자협정 투자 자원개발

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