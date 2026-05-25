다극체제 전환기의 미중중러 정상회담과 한국의 국가전략

베이징에서 열린 미중 및 중러 정상회담을 통해 미국 중심의 일극체제 붕괴와 다극체제의 도래를 분석하고, 안보 협상 칩이 된 동맹 관계 속에서 한국이 나아가야 할 자강 전략과 북중러 밀착에 따른 대응 방안을 제시한다.

최근 베이징에서 연이어 개최된 미중 정상회담과 중러 정상회담은 단순히 국가 간의 만남을 넘어 전 세계 국제 질서가 거대한 전환점에 서 있음을 극명하게 보여주었다. 그동안 세계를 지배해 온 미국 주도의 일극체제가 서서히 저물고, 여러 강대국이 권력을 나누어 갖는 다극체제 가 현실화되고 있다는 분석이 지배적이다.

이번 회담의 양상을 살펴보면 미국은 대중국 관계 관리에 급급했던 반면, 중국은 건설적인 전략적 안정 관계를 설정하는 데 주력하며 외교적 주도권을 쥐려는 모습을 보였다. 특히 외교가에서는 도널드 트럼프 미국 대통령이 상대적으로 저자세를 보였고, 시진핑 중국 국가주석은 매우 단호하고 확신에 찬 태도로 임했다는 평가가 나오고 있다. 과거 트럼프 1기 행정부가 중국을 세계 공급망에서 완전히 배제하려는 디커플링 전략을 추진하다가 결국 위험을 관리하는 디리스킹으로 후퇴했던 전례가 있지만, 이번 2기 출범 이후의 모습은 더욱 수세적이다.

트럼프 대통령은 인공지능과 우주 항공 분야의 핵심 경영자들을 대동하고 베이징을 방문하여 중국에 경의를 표하며 사업 협력을 기대한다는 발언을 쏟아냈다. 이는 이란과의 전쟁으로 인한 물가 상승 등 미국 내부의 경제적 악재가 다가오는 중간선거에 치명적인 영향을 미칠 것을 우려한 조급함에서 비롯된 것으로 보인다. 결국 미국의 대중 전략이 강경한 압박에서 관계 관리라는 실용적 노선으로 수정되고 있음이 명백해졌으며, 이는 양국 간의 깊은 상호의존성 때문에 완전한 결별이 불가능하다는 현실을 인정한 결과라고 볼 수 있다. 이러한 변화는 세력 전이라는 거시적 관점에서 이해해야 한다.

시진핑 주석은 집권 이후 중화민족의 부흥을 꿈꾸는 중국몽을 내세우며 단계적으로 요구 수위를 높여왔다. 오바마 대통령 시절에는 태평양이 두 대국을 수용할 만큼 넓다고 말했고, 바이든 대통령에게는 지구가 두 나라가 쓰기에 충분하다고 언급했으며, 이번 회담에서는 마침내 대등한 공존을 요구하기에 이르렀다. 이는 중국의 영향력 확대를 국제사회가 인정하라는 신형대국관계론의 실현을 의미한다. 더욱 심각한 문제는 대만 문제와 관련하여 미중 간의 세력권 분할 조짐이 보인다는 점이며, 이는 한국의 국가 전략 수립에 중대한 경고등을 켰다.

시진핑 주석이 대만 공격 시 미국의 방어 여부를 압박했을 때, 트럼프 대통령은 확답을 피했을 뿐만 아니라 대만에 대한 무기 판매를 재고할 수 있다는 가능성을 내비쳤다. 이는 미국이 자국의 국익을 위해서라면 우방국에 대한 안보 공약을 언제든지 협상 카드로 사용할 수 있다는 위험한 신호를 보낸 것이다. 트럼프 대통령이 가치와 규칙 중심의 질서를 무너뜨리고 철저히 거래 중심의 국익 우선주의를 택하면서, 한국과 일본 등 아시아 동맹국들은 안보 불안이라는 거대한 불확실성에 직면하게 되었다.

미국이 당장 방위 공약을 파기하지는 않겠지만, 다극체제로의 변화 속에서 동맹의 가치가 상대적으로 하락하고 있다는 사실은 부정할 수 없다. 따라서 한국은 이러한 국제 질서의 본질적인 변화를 정확히 꿰뚫어 보아야 한다. 우리는 AI 시대의 핵심 국가로서의 위상을 강화하는 동시에, 타국에 전적으로 의존하는 안보 체제에서 벗어나 스스로를 지킬 수 있는 자강력을 키우고 국익을 최우선으로 하는 유연하고 치밀한 국가 전략을 수립해야 하는 시급한 과제를 안게 되었다. 미중 정상회담의 여운이 가시기도 전에 열린 중러 정상회담은 미국의 일방주의와 패권주의에 대항하는 강력한 공동 전선을 구축하는 자리였다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 베이징을 방문하여 미국이 주도하는 관세 전쟁과 압박에 대해 강한 피로감을 드러냈으며, 중러 양국은 47페이지에 달하는 방대한 공동 성명을 통해 북한에 대한 경제 제재와 외교적 고립에 반대한다는 입장을 분명히 했다. 특히 주목해야 할 점은 북한을 포함한 3자 형식으로 두만강을 통한 해상 접근 합의를 도출하기로 한 대목이다. 동해 출해권 확보는 중국의 오랜 숙원이었고, 러시아 역시 부동항 확보라는 야심을 가지고 있었다.

과거의 광역두만강개발계획이 북한의 이탈로 정체되었으나, 이번 합의를 통해 북중러 연대는 더욱 공고해질 것이며 이는 북한 경제에 새로운 활로를 열어주는 결과를 초래할 것이다. 특히 나진항 개발이 본격화되고 두만강 지역에 초국가적 경제협력지구가 조성된다면 지역 안정에 기여할 수도 있겠으나, 동시에 북한의 전략적 입지가 강화되는 결과로 이어질 수 있다. 한편, 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 추진할 가능성에 대해서는 회의적인 시각이 많다. 이란의 핵 개발을 이유로 전쟁까지 불사한 트럼프 대통령이 북한의 핵 보유를 묵인하며 정상회담을 갖는 것은 이중잣대라는 비판을 받을 수 있기 때문이다.

중국 역시 핵확산 반대라는 명분과 신형대국으로서의 국제적 책임 때문에 북러와의 전략적 협력은 강화하되, 신냉전의 틀에 완전히 갇히는 것에는 부담을 느끼고 있다. 결론적으로 미중 양국이 북한 문제를 선거용 성과나 단순한 세력권 다툼의 도구로 이용해서는 안 된다. 이제는 의례적인 비핵화 수사에서 벗어나 한반도의 지정학적 불안을 실질적으로 해소할 수 있는 미중 정상의 결단과 행동이 절실히 필요한 때이다





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