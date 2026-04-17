니콜라 파리 르노코리아 사장, '한국은 르노의 글로벌 전동화 허브' 선언

니콜라 파리 르노코리아 사장은 '퓨처레디' 간담회를 통해 르노코리아의 미래 비전을 공개하며, 한국이 르노그룹의 중형 이상 프리미엄 차량 및 전동화 차량의 글로벌 허브가 될 것이라고 밝혔다. 그는 개인적인 경험을 바탕으로 한 리더십 철학을 공유하며, SDV와 AIDV 시대를 선도할 기술 혁신과 한국 시장에서의 성장을 다짐했다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 르노그룹의 기술, 해외 마케팅 등 다양한 분야에서 경력을 쌓아온 인물이다. 한국에 부임한 지 7개월째인 그는 르노그룹과 르노코리아 의 미래 방향을 공개하는 자리에서 이날을 '큰 전환점'이라고 표현했다. 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 ' 퓨처레디 (futuREady)' 간담회에서 르노코리아 는 자신들만의 '준비된 미래'에 대한 구체적인 실행 계획을 발표했다. 파리 사장은 자신의 리더십이 14살 때 겪은 오토바이 사고에서 비롯되었다고 고백했다. 당시 오른쪽 다리에 심각한 부상을 입어 무릎을 20도 이상 굽히기 어렵다는 진단을 받았지만, 6번의 수술과 재활 끝에 20살이 되었을 때는 무릎을 90도까지 굽힐 수 있게 되었다. 그는 이 경험을 통해 책임감, 사람에 대한 존중, 그리고 위기를 극복하는 회복력을 배웠고, 이것이 현재 르노코리아 를 이끄는 방식이라고 설명했다.

그는 '오로라 프로젝트'를 통해 24개월 만에 개발된 '그랑 콜레오스'와, 올해 출시되어 SUV의 실용성과 세단의 안락함을 겸비한 '필랑트'가 시장에서 좋은 반응을 얻고 있으며, 필랑트가 이미 1만 대 이상의 주문을 받았다고 밝혔다. 또한, 르노그룹의 미래 전략인 '퓨처레디'와 한국이 글로벌 생산 기지로서 가지는 중요성에 대해 강조하며, 한국이 중형 이상 프리미엄 차량의 글로벌 허브 역할을 할 것이라고 언급했다. 그는 내년에 부산에서 르노의 완전 전동화 차량이 생산될 예정이며, 2029년까지 매년 신차를 출시할 계획이라고 덧붙였다. 파리 사장은 자동차의 미래에 대한 비전을 제시하며, 단순한 기술 업그레이드를 넘어 자동차를 '지능형 동반자'로 변화시키겠다고 선언했다. 그는 내년에 차량 기능을 소프트웨어 중심으로 제어하는 SDV(소프트웨어 정의 차량)를 공개하고, 이후 인공지능 기반의 AIDV(인공지능 정의 차량) 시대로 나아갈 것이라고 밝혔다. 이는 '끝에서 끝까지(EndtoEnd)' 자율주행, AI 기반 운전자 맞춤 서비스, 차량과 사용자 간의 상호작용 강화 등을 포함한다. 그는 이미 이러한 기능들 중 일부가 필랑트에 적용되었으며, 필랑트가 한국 시장에서 현대·기아차를 대체할 수 있는 SUV가 될 것이라고 자신감을 내비쳤다. 질의응답 과정에서 파리 사장은 부산공장의 활용 방안과 노사 관계에 대해서도 솔직하게 답했다. 그는 르노의 미래 전략이 혼자서는 불가능하며, 협력사, 임직원, 지역사회와 함께 성장해야 한다고 강조했다. 협력사의 기술 경쟁력 강화와 전동화 시대에 맞는 생태계 구축이 중요하다고 덧붙였다. 한국에서의 목표를 묻는 질문에 그는 '르노코리아 차량을 사는 것이 자랑이 되게 만들겠다'고 답하며, 내년 간담회에서는 이러한 변화를 체감할 수 있을 것이라고 약속했다. 그의 비전이 현실이 될지, 올해 출시된 필랑트의 소비자 선택이 그 첫걸음이 될 것으로 보인다





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