느긋하고, 맛있고, 풍성한 부산 여행: 롯데 자이언츠와 함께

프로야구 개막과 함께 부산을 여행하며 롯데 자이언츠에 대한 변함없는 애정을 확인하고, 부산의 다채로운 음식 문화를 만끽한 여행기를 담았다. 자갈치시장의 고등어구이, 해운대의 복국, 온천욕, 낙곱새 등 부산의 맛을 느끼고, 롯데 자이언츠의 '가을 야구'에 대한 기대감을 표현했다.

프로야구가 개막하며 야구 열기가 뜨겁게 달아올랐다. 특히 롯데 자이언츠 팬인 나는 올해 기대감이 남다르다. 최동원, 윤학길, 염종석, 손민한, 전준우 선수 등 롯데 자이언츠 선수들을 보며 자라왔고, 1982년 프로야구 출범부터 지금까지 롯데를 응원해왔다. 자이언츠 팬들의 오랜 염원인 ' 가을 야구 '를 올해는 볼 수 있을지 기대가 크다. 매년 시즌 초에는 기대감에 부풀지만, 롯데의 부진으로 실망하는 경우가 많았다. 하지만 올해는 다르다. 외국인 투수들의 활약과 강력한 타선으로 11년 만에 개막전 연승을 기록하며 ' 가을 야구 '에 대한 희망을 키우고 있다. 자이언츠의 마지막 ' 가을 야구 '는 2017년, 마지막 우승은 1992년이었기에, 팬들의 기대감은 더욱 간절하다.\얼마 전 부산 여행 을 통해 롯데 자이언츠 에 대한 애정을 다시 한번 확인했다. 드라마 대본 작업을 위해 후배와 함께 떠난 여행에서, 우리는 자갈치시장의 고등어구이 집에서 막걸리를 마시며 야구 이야기를 나눴다.

후배는 기아 타이거즈 팬이지만, 어린 시절 롯데 선수들과의 인연을 자랑했다. 그 자리에서 롯데 팬임을 밝힌 어르신과의 대화, 옆자리에서 막걸리를 나눠주는 훈훈함 등 부산 특유의 정을 느낄 수 있었다. 부산은 자이언츠 선수 아들이 학교에서 꼴찌를 해도 아버지의 선수 경력으로 전교 회장이 될 수 있는, 야구에 대한 열정이 남다른 도시다. 나는 부산을 '올드하게' 여행하며, 자갈치시장에서 고등어구이 백반을 먹고, 해운대에서 복국을 즐기는 등 부산만의 맛을 만끽했다. 고등어구이집에서 돼지고기를 구워주는 부산의 독특한 문화는 여행의 즐거움을 더했다. 온천욕, 초원복국의 참복 지리탕, 해운대 카페에서의 여유로운 시간, 그리고 반여동의 새총횟집에서 맛본 신선한 회는 부산 여행의 잊을 수 없는 추억으로 남았다.\부산 여행의 마지막 코스는 맛있는 음식 탐방이었다. 영도 복성만두의 만두 백반, 부평시장의 양곱창, 부산역 차이나타운의 만두 등 부산을 대표하는 음식들을 맛보았다. 특히, 깡깡이마을 골목의 복성만두에서 만두 백반을 먹는 특별한 경험은 잊을 수 없다. 낙곱새의 원조인 중앙동 옹골찬에서의 낙곱새는 부산 음식의 진수를 보여주었다. 부산은 돼지국밥 외에도 만두, 양곱창, 낙곱새 등 다채로운 음식 문화를 자랑한다. 이번 여행은 부산의 풍성한 맛과 롯데 자이언츠에 대한 기대감을 동시에 충족시키는 즐거운 경험이었다. 마지막으로, 롯데 자이언츠가 올해는 꼭 '가을 야구'를 할 수 있기를 간절히 바란다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

롯데 자이언츠 부산 여행 가을 야구 고등어구이 만두

United States Latest News, United States Headlines