뉴질랜드 총선 투표 개시, 초박빙 경쟁으로 연립정부 구성 관건

뉴질랜드에서 국민당과 노동당이 의회 과반 확보에 실패할 가능성이 커진 가운데, 기회당 등 소수 정당이 연립정부 구성의 핵심 열쇠를 쥐게 되었다.

뉴질랜드 크리스토퍼 럭슨 총리가 이끄는 국민당 과 크리스 힙킨스 전 총장이 주도하는 노동당 이 치열한 대결을 벌이고 있는 뉴질랜드 총선 본투표가 7일(현지시간) 공식 시작되었다. 웰링턴을 비롯해 전국 2300여 곳의 투표소에서 오전 9시부터 오후 7시까지 유권자들의 투표가 진행 중이다. 등록 유권자 약 379만명이 참여한 이번 선거에서는 어느 정당이 단독 과반 의석을 확보하기 어려울 것이라는 전망이 지배적이다.

초박빙 선거, 소수 정당에 따른 연정 구도

이번 총선의 가장 큰 특징은 극과 극의 정책 공방에도 불구하고 여야 간 지지율 격차가 미미하다는 점이다. 1뉴스와 여론조사기관 베리안이 11월 3일 발표한 최신 여론조사 결과에 따르면 국민당의 지지율은 30%, 노동당은 29%로 양자는 1%p 차이로 팽팽하게 붙어 있다. 이 밖에 녹색당 16%, 행동당 10%, 뉴질랜드제일당 8%, 기회당 6%를 기록하며 다당제 경쟁 구도가 뚜렷하다.

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특히 뉴질랜드의 혼합형 비례대표제(MMP) 하에서는 정당 득표율과 지역구 의석 수를 합산한 의석 배분 과정에서 소수 정당들의 영향력이 절대적이다. 우파 진영인 국민당, 행동당, 뉴질랜드제일당의 합산 의석 수는 58석에 그쳐 과반인 61석을 채우지 못할 것으로 예상된다. 반면 노동당, 녹색당, 마오리당으로 구성된 진보 진영도 의석 산정 방식에 따라 56석에서 60석 사이를 오가며 과반 확보에 어려움이 있다.

이러한 구도에서 7석 확보가 예상되는 중도 성향의 기회당이 연립정부 구성의 핵심 열쇠를 쥐게 되었다. 두 주요 정당 모두 기회당의 지지를 얻지 않고는 단독으로 정부를 운영할 수 없는 상황이므로, 차기 내각 구성을 위한 협상에서 기회당의 입장가 결정이 모든 관건이 될 전망이다.

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생활비 부담, 경제 능력 검증의 결정적 요인

유권자들이 가장 크게 우려하는 사안은 물가와 생활비 상승이다. 뉴질랜드 공영 라디오 RNZ가 인용한 입소스의 10월 여론조사에 따르면 응답자 64%가 생활비와 인플레이션을 가장 중요한 현안 3개 중 하나로 꼽았다. 연료 가격을 주요 관심사로 꼽은 비율도 전월 대비 14%p 상승한 31%에 달했다.

의료 문제가 45%로 두 번째를 차지했으며, 연료비 31%에 이어 물가 안정이 가계 부담 해결의 핵심 변수로 작용하고 있다. 이에 따라 국민당은 감세와 재정 지출 억제를 통한 경제 활성화 정책을, 노동당은 대중교통 요금 상한제 등 생활비 경감 방안을 내세우며 경제 운영 능력을 강조하고 있다. 유권자들의 선택은 결국 두 정당의 거시경제 관리 능력을 가리는 심사장이 되고 있다.

투표 당일 정치 침묵, 개표 일정 및 결과 전망

뉴질랜드는 선거 당일 정치적 발언과 선거운동을 엄격히 금지하는 독특한 규정으로 유명하다. 투표 마감인 오후 7시까지 19시간 동안의 정치적 침묵 기간 동안 정당과 후보는 지지나 반대를 유도할 수 없으며, 여론조사 발표와 투표 관련 인터뷰, 소셜미디어 게시도 제한된다. 위반 시 최대 2만 뉴질랜드달러의 벌금이 부과된다.

투표가 종료되는 오후 7시부터 순차적으로 개표 결과가 공개되며, 선거관리위원회는 선거 당일 밤 예비 결과를 발표할 예정이다. 해외 유권자 투표와 특별투표 등을 제외한 공식 결과는 오는 27일 확정된다. 지난달 26일 시작된 사전투표 기간 동안 160만명 이상이 투표에 참여해 전체 유권자의 40%를 웃도는 높은 투표율을 기록 중이다.

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어느 정당도 과반 의석을 확보하지 못할 경우 새 정부 출범까지 정당 간 협상이 장기화될 가능성이 높다. 유권자들은 경제 안정과 생활비 부담 해소를 위한 정책 실현 여부를 면밀히 검토할 것이다. 27일 발표될 최종 결과는 뉴질랜드 차기 정부의 성격과 정책 방향을 결정짓는 중요한 기준이 될 것이다.