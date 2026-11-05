뉴진스 어도어 전속계약 논란, 미성년자 보호 조항 결격과 사후 권리가 핵심 쟁점

뉴진스와 어도어의 전속계약서에 미성년자 보호 조항이 빠져 있고 계약 종료 후에도 아이돌의 얼굴과 음성을 사용할 수 있는 조항이 있어 논란이 일고 있다. 하이브의 입장과 계약서 분석 결과를 종합적으로 살펴본다.

걸그룹 뉴진스 의 멤버들이 데뷔 전 소속사 어도어 와 체결한 전속계약서 에 논란의 중심이 있는 것으로 확인됐다. 미국 뉴욕타임스 (NYT)는 5일(현지시간) 뉴진스 멤버 5명이 어도어 와 체결한 계약서를 입수해 분석한 결과, 정부 표준 전속계약서 보다 아티스트의 권리를 폭넓게 제한하는 조항들이 다수 포함되어 있다고 보도했다. 이는 데뷔 전부터 해당 단체와 소속사 간의 권력 관계를 규정하는 계약의 공정성에 대한 의문을 제기한다.

미성년자 보호 조항 결격과 건강권 침해 우려

뉴진스 멤버들은 14세에서 17세 사이의 미성년자 시기에 해당 계약서에 서명한 것으로 전해졌다. NYT의 분석에 따르면, 작성 당시 미성년자의 신체와 정신 건강, 교육권, 수면 및 휴식권 등을 보장해야 하는 필수 조항들이 계약서에서 완전히 빠져 있었다. 또한, 과도한 노출이나 장시간 활동을 요구하지 못하도록 규정한 안전장치 역시 포함되지 않아 아이돌 산업 내 미성년 아티스트 보호 기준이 미비했음을 시사한다.

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계약서에는 '불성실한 태도', '자기관리 소홀', '부적절한 연애 관계' 등을 금지하는 조항들이 명시되어 있다. 여기에 사실 여부와 관계없이 회사의 명예를 훼손하는 발언을 제한하는 조항도 존재한다. 계약서를 검토한 전문가들은 이러한 포괄적인 금지 조항들이 소속사에게 계약 위반 여부를 폭넓게 판단할 수 있는 재량을 부여할 수 있다고 지적하며, 이는 아티스트의 표현의 자유를 과도하게 제한할 소지가 있다고 평가한다.

하이브 측은 이러한 지적에 대해 미성년자 보호 관련 모든 법률을 철저히 준수하고 있다고 반박했다. 하이브는 정부 표준계약서가 법적 구속력이 없는 지침에 불과하다고 주장하며, 계약 조항의 변경 사항에 대해 멤버들의 부모가 모두 동의했다고 밝혔다. 그러나 미성년자인 자녀가签署한 계약의 구체적인 내용과 그 영향력을 부모가 충분히 이해하고 동의했는지에 대한 의문은 여전히 남아있다.

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위약벌 산정 방식과 사후 권리 행사 controversy

계약 위반 시 부과되는 제재금인 위약벌 산정 방식 역시 논란의 중심에 있다. 표준계약서와 달리 실제 매출이 발생한 달만 월평균 매출액 계산에 반영하는 방식이採用되어, 결과적으로 위약벌 금액이 불리하게 커질 수 있다는 분석이다. 하이브 측은 이러한 위약벌 산정 방식이 업계의 일반적 기준에 부합하며, 소속 아티스트들에게 매달 매출이 발생하기 때문에 실제 위약벌이 불합리하게 늘어나지는 않는다고 주장했다.

연습생 시절 성형수술과 피부 관리 등에 들어간 비용의 상당 부분을 멤버들이 부담해야 한다는 조항도 확인되었다. 하이브 측은 본인 의사에 반하는 성형수술이나 시술을 요구하거나 권유하지 않는다고 강조하며, 뉴진스의 경우 연습생 시절 발생한 비용은 소속사가 부담했기 때문에 멤버들이 데뷔 직후부터 수익을 정산받았다고 해명했다. 하지만 이는 특정 경우에만 적용된 예외일 수 있어, 계약서 자체의 규정과 실제 운영 사이의 괴리가 존재할 가능성을 배제할 수 없다.

가장 논란이 되는 조항 중 하나는 계약 종료 후에도 소속사가 멤버들의 이름, 얼굴, 음성을 사용할 수 있다는 내용이다. 이 조항은 제3자에게 사용을 허락할 수도 있으며, 인공지능(AI)을 활용한 음성 복제와 챗봇 제작 등에도 적용될 수 있다고 NYT는 분석했다. 다만, 해당 조항이 법률상 얼마나 효력을 가지는지는 아직 불분명한 상태이다. 소속사는 계약 종료 후에도 뉴진스의 음악을 판매하거나 재구성하면서 멤버들에게 지급하는 수익 배분 비율을 낮출 수 있도록 하는 조항도 포함하고 있어, 아이돌의 생애 주기와 수익 구조에 장기적인 영향을 미칠 수 있다.