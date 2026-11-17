뉴진스와 하이브 간 계약 controversy를 계기로 문화체육관광부가 미성년 아이돌 권리 보장 실태조사에 나선다. K팝 산업의 윤리적 논의와 제도 개선 방안에 대해 심층 분석한다.

문화체육관광부가 K팝 아이돌 업계의 미성년 아티스트 보호 실태 조사를 내년 중으로 진행하기로 확정했다. 이는 그룹 뉴진스 와 하이브 산하 레이블 어도어 간 2022년 전속계약 에 미성년자 권리 보장 조항이 누락된다는 뉴욕타임스(NYT) 보도가 계기가 되었다. 문체부 관계자는 해당 상황을 엄중히 인식하고 있으며, 별도의 실태조사를 통해 현황을 파악할 계획이라고 밝혔다.

NYT 보도와 하이브의 입장 차이

뉴진스와 하이브 간 전속계약서에 미성년자의 권리를 보장하지 않는 등 불공정 조항이 다수 포함되어 있다는 사실이 2026년 11월 5일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)를 통해 공개되었다. 뉴진스 데뷔 당시 그룹의 평균 연령은 16.4세였으며, 계약서에는 표준전속계약서에 포함되어야 할 기본권 보호 조항이 부재했다는 점이 핵심 쟁점이다.

Also read Chairman Chung Yong-jin reported for ‘5·18 defamation’ … Starbucks sticks to ‘60% rule’ despite refund push

NYT 보도에 따르면, 뉴진스 멤버들은 연습생 시절 새벽 2시까지 연습을 이어갔고, 5명 중 4명이 학교를 그만둔 것으로 확인되었다. 또한 성형수술 및 피부과 진료 비용 중 상당 부분을 멤버들이 갚아야 한다는 조항, 계약 종료 후에도 멤버들의 이름과 초상, 음성을 사용할 수 있는 권리 조항이 문제가 되었다.

이에 하이브는 계약이 적법하게 체결되었으며, 청소년 표준 부속 합의서 등을 통해 권리를 충분히 보장했다고 반박했다. 하이브와 민희진 전 어도어 대표는 계약의 주체를 두고 공방을 벌였으나, 공정거래위원회가 만든 표준전속계약서는 권고사항이라 법적 구속력이 없어 위법적 요소는 적어 보이는 상황이다.

Advertisement

미성년 연습생의 열악한 실정과 논란

K팝 아이돌 연습생이 학업과 교우관계를 유지하기란 쉽지 않다. NYT는 뉴진스 멤버들이 연습생 시절 새벽 2시까지 연습했고, 멤버 5명 중 4명이 학교를 그만뒀다고 보도했다. '연습생이 데뷔 못하면 인생 망친 것과 다름없다'는 관계자들의 말이 나오는 가운데, 데뷔를 결정짓는 계약은 선택이 아닌 강제에 가까울 수 있다는 지적이 나온다.

이밖에도 '불성실한 태도', '부적절한 연애', '자기관리 소홀' 등 멤버들의 행동을 제한하는 모호한 조항들이 계약서에 포함되어 있어, 미성년 아티스트들의 인격권과 자유 선택권이 위협받을 수 있다는 우려가 제기되었다. 이러한 조항들은 미성년 예술인의 계약이 당사자와 소속사, 부모 사이의 합의에만 맡겨져서는 안 된다는 점을 시사한다.

문체부의 실태조사 계획과 개선 방향

문체부 관계자는 11월 16일 경향신문과 통화에서 내년 중으로 미성년 대중문화예술인의 기본권 보장 실태조사를 할 예정이라고 밝혔다. 다만 구체적인 조사 방법과 범위 등은 아직 정해지지 않았다. 김유미 문체부 대중문화산업과장은 별표 실태조사를 통해 현황을 파악하고 심리상담과 법률 자문도 이어갈 예정이라고 설명했다.

대중문화예술산업발전법에 따르면 기획사가 청소년과 계약을 체결할 때 신체적·정신적 건강, 학습권, 인격권, 수면권, 휴식권, 자유 선택권 등을 보장하는 조치를 계약에 반드시 포함해야 한다. 원칙적으로 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지의 활동과 학교 결석이나 자퇴를 강요하는 행위도 금지된다.

Advertisement

K팝 산업의 윤리적 논의와 세계적 기준

지난 9일 대중음악산업협회는 NYT의 문제 제기를 두고 국내법과 K팝 산업을 이해하지 못한 보도라고 비판하는 성명을 냈다. 그러나 K팝이 세계시장에서 막대한 수익을 창출하고 기획사가 해외 현지 시스템 이식을 추구하는 상황에서, 미성년자 보호에 대한 제언을 단순 공격으로만 받아들이기는 어렵다.

뉴욕주에서는 미성년 연예인이 활동하는 현장에 교사를 배치하고 일정 시간의 교육을 보장하도록 하고 있다. 또한 미성년 예술인의 계약은 법원의 승인 절차를 거칠 수 있어, 계약 당사자와 부모의 서명만으로 조건이 공정하다고 단정지을 수 없는 구조를 갖추고 있다. K팝의 화려한 무대 이면에 미성년 아티스트의 권리를 온전히 보장할 수 있는 환경 조성이 요구된다.