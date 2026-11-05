뉴진스 어도어 전속계약 부당 조항 공개, 미성년자 보호 미비 논란

뉴욕타임스가 입수한 뉴진스와 어도어의 계약서 분석 결과, 미성년자 보호 조항 부재와 과도한 위약금 산정 방식 등 불공정 논란이 일고 있다. 업계의 근본적인 개혁 필요성이 제기되는 가운데 법적 분쟁도 지속되고 있다.

미국 매체 뉴욕타임스 (NYT)가 입수한 K팝 걸그룹 뉴진스 와 소속사 어도어 의 전속계약 서가 불공정 조항 다수를 포함하고 있는 것으로 확인됐다. 이 계약서는 5명의 멤버가 미성년자였던 2022년에 체결된 것으로, 법률 전문가들은 아동 보호 기준이 충족되지 않은 이례적으로 공격적인 계약이라고 지적했다.

미성년자 보호 부재와 학업 중단

뉴욕타임스는 계약서 분석 결과, 대중문화예술인 표준전속계약서에 명시된 미성년자 보호 조항이 아예 빠져 있음을 보도했다. 표준계약서는 신체적 정신적 건강과 학습권, 수면권, 휴식권을 보장하고 과도한 노출이나 장시간 활동을 제한하도록 규정한다.

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반면 뉴진스의 계약서에는 이러한 기본적 권리 보호 장치가 포함되지 않았다. 전문가들은 보호 조항이 부재할 경우 미성년 가수가 과도한 연습이나 활동을 문제제기하기 어렵다고 판단했다. 실제로 멤버들은 연습생 시절 새벽 2시까지 연습하는 일이 흔했으며, 휴식 시간조차 제대로 보장되지 않았던 것으로 알려졌다.

이러한 근무 환경의 영향으로 멤버 5명 중 4명은 학교를 그만두게 되었다. 하이브 측은 아동 보호 관련 법률을 준수했으며, 멤버들에게 학업 중단을 강요한 적은 없다고 반박했다.

성형 비용 부담과 행동 제한 조항

계약서에는 연습생 시절 성형수술과 피부 관리 등에 사용된 비용을 멤버들이 나중에 갚도록 하는 조항도 포함되어 있어 논란을 키웠다. 뉴욕타임스는 관계자를 인용해 데뷔 전 멤버들의 사진을 여러 각도에서 촬영한 뒤, 일부 멤버에게 시술을 권유했다고 전했다.

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이에 하이브는 성형수술을 요구하거나 멤버들의 의사에 반해 시술을 권유한 적이 없다고 주장했다. 또 계약서에는 불성실한 태도, 부적절한 연애, 자기관리 소홀 등 구체적 기준이 불분명한 표현이 다수 포함됐다.

회사의 평판을 해칠 수 있는 내용이라면 사실 여부와 관계없이 공개적으로 발언하지 못하도록 한 조항도 존재한다. 전문가들은 이러한 문구가 회사가 계약 위반을 주장할 수 있는 범위를 지나치게 넓힐 수 있다고 우려했다.

부풀려진 위약금과 사후 초상권 사용

위약금 산정 방식 역시 문제점으로 지목되었다. 표준계약서는 계약 위반 시 월평균 매출에 남은 계약 기간을 곱해 계산하지만, 뉴진스 계약서는 실제 매출이 발생한 달만 반영하도록 했다.

이로 인해 위약금이 불합리하게 부풀려질 가능성이 있다는 지적이다. 하이브는 멤버들이 매달 수익을 내는 만큼 실제 산정액에는 차이가 없다고 맞섰다. 계약 종료 이후에도 어도어가 멤버들의 이름과 초상, 음성을 사용할 수 있는 조항도 2029년 계약 만료 이후까지 유효하게 된다.

인공지능을 이용한 목소리 복제와 챗봇 제작권까지 어도어가 계속 사용하거나 제3자에게 허가할 수 있도록 한 것이다. 전문가들은 실제 법적 분쟁에서 이들 조항이 어느 범위까지 효력을 인정받을지는 불확실하다고 보았다.

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계약 협상 불가와 법적 분쟁 상황

취재 결과 계약조건은 사실상 협상이 불가능했던 것으로 드러났다. 2022년 1월 한 멤버의 어머니가 계약서 수정을 요청하자 어도어 부사장은 수정안에 동의하지 않으면 계약 자체를 재고하는 편이 좋겠다고 답했다.

다섯 멤버의 부모님은 모두 해당 계약서에 서명했다. 뉴욕타임스는 K팝 산업의 아동 착취를 지적하며, 수년간 약속된 대대적인 개혁과 정부 개입에도 불구하고 당대 가장 성공적인 그룹 뉴진스조차 변화가 없었다고 논평했다.

이번 보도는 뉴진스와 어도어의 전속계약 분쟁이 격화되는 시점에 나왔다. 뉴진스는 2024년 10월 국회 국정감사에서 멤버 하니가 어도어 내에서 부당한 대우를 받았다고 증언했다. 같은 해 11월에는 기자회견을 열어 전속계약 해지를 선언했다.

어도어는 계약이 유효하다며 법적 대응에 나섰고, 법원은 이듬해 3월 멤버들의 독자적인 활동을 제한하는 가처분 신청을 받아들였다. 일부 멤버들은 그해 11월 어도어 복귀 의사를 밝히기도 했다.

어도어는 지난해 12월 다니엘과의 전속계약을 해지하고, 다니엘과 가족 등을 상대로 손해배상 소송을 제기했다. 회사는 다니엘의 업무 거부와 무단 독자 활동, 제3자와의 계약 등을 문제 삼았다.

다니엘 측은 이를 분쟁에 대한 보복이라고 주장하며 공정거래위원회에 신고했다. 이번 보도를 계기로 아이돌 업계의 계약 구조와 미성년자 보호 시스템에 대한 근본적인 재검토가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.