뉴진스 계약 논란, 하이브-어도어 주장과 민희진 전 대표 반박

뉴진스 전속계약 논란과 관련해 하이브와 어도어는 인권 보호 조항 존재를 주장했으나, 민희진 전 대표 측은 하이브 법무팀이 초안을 작성했다고 반박하며 책임 소재를 다퉜다.

미국 일간 뉴욕타임스 (NYT)의 보도 이후 하이브 와 그 자회사 어도어 는 뉴진스 멤버들과의 계약이 부당하게 제약적이었다는 주장에 대해 공식적으로 반박했다. 양측은 계약서에 미성년 아티스트 의 수면권, 학습권, 휴식권을 보장하는 기본적 인권 보호 조항이 포함되어 있다고 강조했다.

NYT 보도 내용과 계약 조항 논쟁

뉴욕타임스(NYT)는 지난 6일 뉴진스 멤버들과 어도어 간의 계약이 유례없이 제약적이었다고 보도하며 여러 구체적인 문제를 제기했다. 이 보도에 따르면 계약서에는 미성년 대중문화예술인의 학습권, 수면권, 휴식권을 보장해야 한다는 내용과 청소년 공연자가 과도한 시간 동안 서비스를 제공해서는 안 된다는 조항이 빠져 있었다.

Also read '미국 증시 급락', 중간선거 이후 AI 성장 둔화 우려 커지나 - BBC News 코리아

NYT는 그룹 관계자를 인용해 멤버들이 새벽 2시까지 연습을 한 적이 적지 않았으며, 트레이닝 공간이 비디오카메라로 녹화되고 있다고 전했다. 멤버 5명 중 4명은 학교를 자퇴했다고 이 매체는 덧붙였다.

또한 뉴진스 멤버들은 데뷔 전 여러 각도에서 사진을 찍었으며, 어도어 측이 일부 멤버에게 미용 시술을 제안한 것으로 알려졌다. 계약서에는 초상 및 음성권을 소속사가 계속 사용할 수 있고, 이를 학습한 인공지능(AI)으로 음성 복제본 또는 챗봇을 생성하는 것도 가능하다는 내용이 명시된 것으로 알려졌다.

Advertisement

하이브와 어도어의 공식 입장 및 반박

하이브와 어도어는 6일 공동 입장문을 내고 계약이 2022년 1월 7일 초안 공유 이후 4월 체결되었다고 밝혔다. 양측은 석 달에 걸쳐 질의응답 세션, 이메일 소통, 아티스트 측 변호사 검토를 거친 긴 수정 논의가 있었으며, 법원 결정으로도 그 정당성이 인정되었다고 주장했다.

특히 하이브와 어도어는 청소년 보호를 위한 별도 부속합의서와 인권 보호 조항을 통해 수면권, 교육권, 휴식권을 보장하고 있다고 설명했다. 비용 분담과 위약벌 산정 방식도 아티스트에게 불리하게 변경된 것이 아니라고 부연했다.

연습실에 설치된 CCTV에 대해 하이브와 어도어는 연습실 등 공용공간의 안전을 위한 목적으로만 설치했다고 주장했다. 또한 AI 콘텐츠에 멤버의 목소리와 얼굴을 활용할 경우 아티스트의 개별 동의가 필요하다고 강조했다.

민희진 전 대표의 주장과 법적 구조 논란

민희진 전 어도어 대표이사는 같은 날 입장을 내고 뉴진스 전속계약서의 초안이 하이브 법무팀에서 작성되었다고 주장했다. 계약서의 수정 작업 역시 하이브 법무팀을 통해 진행되었으며, 어도어는 하이브가 작성한 계약서를 바탕으로 아티스트 측과 소통하고 조율하는 역할을 담당했다는 설명이다.

민 전 대표는 하이브가 대표이사가 승인하지 않으면 자회사 대표이사가 승인할 수 없는 구조를 설계한 뒤, 책임을 전가할 대상을 만들어 입장문을 배포했다고 비판했다. 이는 자기 얼굴에 침 뱉기와 같은 행위라고 강한 어조로 지적했다.

Advertisement

계약 협상 과정과 당사자들의 주장 대립

계약 체결 과정에서 당시 어도어 대표이던 민희진과 민희진이 임명한 부대표, 멤버 및 부모, 일부 멤버의 법률대리인이 계약 문구를 조율하고 최종 서명했다고 하이브와 어도어는 강조했다.

이들 매체는 NYT에 민희진이 계약 주체였다는 점을 명시해 달라고 요청했으나 반영되지 않았다고 주장했다. 한편, 뉴진스 멤버 부모 중 한 명은 계약서 서명 전에 일부 조항 변경을 요청했으나, 어도어 부사장은 초안에 동의하지 않는다면 계약 자체를 재검토하는 것이 최선이라며 사실상 협의를 거절한 것으로 알려졌다.

계약서에는 멤버들이 법으로 금지된 행위는 물론 불성실한 태도와 자기관리 소홀, 부적절한 연애, 차별 발언, 회사와의 분열 조장을 해서는 안 된다는 내용도 명시되었다. 특히 회사의 명예를 훼손할 수 있는 사실 또는 허위 사실을 적시해서는 안 된다는 조항도 담겨 있었다.

하이브와 어도어의 주장과 민희진 전 대표의 반박은 뉴진스 계약의 실질적 주체와 아티스트 권리 보호 측면에서 여전히 논란을 불러일으키고 있다. 양측의 주장은 법적 절차와 공식 입장을 통해 그 진위가 규명될 전망이다.