뉴욕증시 일제히 하락, 전쟁 불확실성에 코스피 숨 고르기 및 환율 급등

미국과 이란의 협상 결렬로 인한 전쟁 리스크와 금리 부담이 커지면서 뉴욕 증시가 하락했습니다. 이 여파로 국내 증시도 보합권에서 방향성을 탐색 중이며, 원·달러 환율은 1479.5원까지 치솟으며 불안한 흐름을 보이고 있습니다.

뉴욕 증시가 지정학적 리스크의 재점화와 금리 상승에 대한 부담으로 일제히 하락 마감하면서 글로벌 투자 심리가 위축되고 있습니다. 특히 미국과 이란 간의 2차 협상이 불투명해짐에 따라 중동 지역의 전쟁 불확실성이 다시금 시장의 핵심 변수로 떠올랐습니다. 이러한 외부 요인과 더불어 전고점 돌파 이후 쌓여있던 차익 실현 매물이 쏟아지며 다우존스30 산업평균지수, S&P500 지수, 나스닥 종합지수가 모두 약세를 면치 못했습니다. 전문가들은 당분간 시장이 급격한 상승에 따른 피로감을 해소하며 숨 고르기 장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. 국내 증시 역시 이러한 대외적 불안 요인의 영향을 받아 혼조세를 보이고 있습니다. 22일 코스피 지수는 장중 6400선을 터치하며 기대감을 높였으나, 기관과 외국인의 매도세가 거세지며 보합권에서 등락을 거듭하고 있습니다.

유가증권시장에서는 개인이 홀로 매수 우위를 점하며 지수를 방어하려 노력하고 있으나, 외국인과 기관이 대규모 차익 실현에 나서면서 상승 탄력이 제한되는 모습입니다. 특히 반도체와 방산 등 주도주를 중심으로 수급이 엇갈리고 있으며, 대형주 중에서도 종목별로 수익률 격차가 확대되는 전형적인 순환매 장세가 연출되고 있습니다. 증시 전문가들은 단기적인 전술 대응의 필요성을 강조하며, 특정 업종에 치중하기보다 수익률 개선이 기대되는 다양한 섹터로 포트폴리오를 분산할 것을 조언하고 있습니다. 외환 시장의 움직임도 예사롭지 않습니다. 이날 원·달러 환율은 전 거래일 대비 11원 급등하며 1479.5원에 개장, 1480원 선에 바짝 다가섰습니다. 이는 안전자산 선호 심리가 강해지면서 달러화 강세가 심화된 결과로 풀이됩니다. 코스닥 시장 또한 투자자들의 관망세가 짙어지며 전반적인 하락세를 면치 못했습니다. 삼천당제약을 비롯한 주요 바이오 종목들의 약세가 두드러졌으며, 에코프로 등 일부 이차전지 관련주만이 제한적인 상승을 기록했습니다. 전체적으로 시장은 전쟁 리스크와 환율 급등이라는 이중고 속에서 향후 방향성을 탐색하는 어려운 국면을 맞이하고 있으며, 당분간 변동성 확대에 대비한 보수적인 투자 전략이 요구되는 시점입니다





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뉴욕증시 코스피 원달러환율 지정학적리스크 차익실현

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