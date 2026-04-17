뉴욕, 이민자들의 도시에서 '공존'의 깃발은 어디에 꽂혀 있나

이란 사태로 인한 긴장 고조와 유가 상승, 그리고 미국 내 인종 및 문화 갈등 심화 속에서 이민자들의 도시 뉴욕의 현실을 엿보고, '공존'의 가치를 되새긴다.

뉴욕은 미국의 역사를 온몸으로 품고 살아 숨 쉬는 도시입니다. 빽빽한 빌딩 숲 사이사이에는 수많은 사람들의 이야기가 얽히고설켜 있습니다. 이란에 대한 미국의 군사적 타격이 시작되자, 지역 사회 게시판에는 가장 먼저 나소 카운티 지역 경찰국의 공식 성명이 올라왔습니다. 저와 제 가족이 살고 있는 뉴욕 맨해튼 동쪽의 롱아일랜드는 나소와 서폭이라는 두 개의 카운티로 나뉩니다. 경찰국은 지역 사회의 안전을 최우선으로 삼아, 특히 종교 시설에 대한 순찰과 경찰력을 강화하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이 발표 이후, 여러 기관에서도 ‘지역 사회 안전’에 관한 비슷한 성명과 공지들이 연이어 게시되었습니다. 경찰국 성명 발표 이후 동네를 지나다 보니, 유대인 회당과 모스크 인근에 배치된 경찰차들이 눈에 띄었습니다. 저희 가족이 다니는 교회에서도 예배 시간 동안 한쪽에서 경찰차가 대기하고 있었습니다. 기차역을 비롯한 주요 시설 주변에도 경찰 인력이 상주하는 모습이었습니다.

올 3월에는 조란 맘다니 뉴욕 시장의 자택 근처에서 두 남성이 무슬림 반대 시위대에 의해 폭탄 테러를 당하는 사건이 발생하기도 했습니다. 비슷한 시기에 저희 지역의 한 고등학교에도 폭탄 테러 예고가 있어 경찰이 조사에 착수했다는 지역 뉴스의 보도가 있었습니다. 이러한 사건들로 인해 지역 내 유대인 회당과 센터 몇 곳은 프로그램을 축소하거나 연기하는 움직임을 보이기도 했습니다. 이란 공격 이후, 동네의 풍경은 눈에 띄게 달라졌습니다. 중동의 불안정한 상황이 심화되면서 기름값이 가파르게 상승했습니다. 이란에 대한 공격이 있은 지 이틀 만에 갤런당 40센트가 올랐고, 한 달 사이에는 72센트가 올랐다는 지역 신문의 보도를 접했습니다. 미국은 주유원이 따로 없는 셀프 주유소가 많으며, 현금으로 결제할 경우 조금 더 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 주유소들도 있습니다. 평소 익숙한 점원에게 현금으로 미리 기름값을 지불하며 투덜거렸습니다. 미친 가격이야. 한 달 사이에 20달러를 더 내야 한다니! 그러자 점원은 갑자기 눈을 깜박이며 무언가 신호를 보내는 듯했습니다. 다른 손님이 자리를 뜨자, 그는 깃발과 스티커로 꾸며진 픽업트럭을 가리키며 말했습니다. 저분, 트럼프 지지자야. 그거 알아? 나는 뉴욕에서 911 테러를 겪었어. 난 다시 직업을 잃고 싶지 않아. 그땐 아무도 나에게 일을 주지 않았거든. 점원에게 어느 나라 출신인지 자세히 묻지는 않았습니다. 저 역시 911 테러와 코로나 팬데믹을 겪었고, 중동계나 아시아계 외모를 이유로 공격받거나 차별받는 사례들을 익히 알고 있었기 때문입니다. 눈에 띄고 싶어 하지 않는 그의 마음을 충분히 이해할 수 있었습니다. 이민자의 나라인 미국, 특히 뉴욕 맨해튼 인근에 살면서 다민족 사회의 장단점을 피부로 느끼고 있습니다. 서로 다른 문화를 가진 이웃들과 함께 누리는 즐거움도 크지만, 미국 안팎의 이슈에 따라 주변 분위기가 순식간에 경직되거나, 사안의 심각성에 따라 특정 인종에 대한 혐오 정서가 표출되는 경우도 있습니다. 코로나 팬데믹 시기에는 아시아계가, 우크라이나 침공 시기에는 러시아계가, 이후에는 ICE(미국 이민세관단속국)의 불법 체류자 추방 문제로 남미계가 혐오의 대상이 되었습니다. 지역 인터넷 게시판에는 ICE가 어느 거리에 나타났는지 알리는 영상과 소식이 올라오고, 그 아래에는 오히려 ICE를 응원하는 수십 개의 댓글이 달리며 서로 충돌하는 양상입니다. 최근에는 ‘We stand with Israel(이스라엘과 연대)’ 깃발이나 전쟁 반대 깃발을 꽂아둔 이웃집을 간혹 볼 수 있습니다. ‘국기 아래 우리는 하나(United under the Flag)’라는 미국의 모토가 무색하게, 두고 온 본국의 상황에 따라 정치적 입장이 달라지고 이웃을 바라보는 시선도 달라지는 것입니다. 이민자의 나라 미국이지만, 역사 속에는 여러 차례 이민자 차별 정책이 존재했습니다. 1882년에 제정된 중국인 배척법(Chinese Exclusion Act)은 대표적인 인종 및 이민자 차별 정책이었습니다. 1943년에 폐지되기까지 60여 년 동안 중국인 노동자들은 인권의 사각지대에 놓여 열악한 노동 환경에서 희생되었고, 가족을 데려오지도 못해 인구가 급격히 감소했습니다. 최근 미국 내에서 찬반 논란이 뜨거운 다양성 정책(DEI: 인종, 성별, 소수자에 대한 기회 확대)에는 차별을 당연시하던 법과 사회적 시선을 개선하려는 노력이 담겨 있습니다. 교육계의 다문화 교육(Multicultural Education) 또한 이러한 노력의 일환입니다. 특정 인종이나 문화가 우월하거나 열등하지 않으며, 상호 교류를 통해 공존을 모색하자는 취지입니다. 미국의 어린이들은 작은 교실 파티부터 교내 국제 행사, 동네 거리 축제에 이르기까지 다양한 문화 장벽을 낮출 수 있는 즐거운 경험들을 쌓아갑니다. 다양한 문화를 자연스럽게 접하는 아이들 미국 전역을 초록색으로 물들이는 세인트 패트릭스데이(St. Patrick's Day: 아일랜드의 절기)처럼 이미 토착화된 연례 민속 축제도 있고, 특정 지역에서 주로 열리는 절기도 있습니다. 생소했던 디왈리(Diwali: 인도의 절기), 로슈 하샤나(Rosh Hashanah: 유대인의 절기)도 뉴욕으로 이사한 후 알게 되었고, 공립 학교는 이러한 절기들을 고려하여 학사 일정을 계획하고 있습니다. 우리가 명절로 여기는 ‘음력설(Lunar New Year day)’ 또한 2023년 뉴욕주지사의 승인을 받아, 2025년부터 음력설 하루를 명절 휴교(Holiday Break)로 지정하고 있습니다. 사적인 교류를 통한 즐거운 경험은 더욱 빈번합니다. 저희 아이들은 유대계 친구의 성년식에 여러 차례 초대받았습니다. 전통 방식대로 성년식 ‘미츠바’를 치르고 나면, 뒤풀이처럼 유대인이 아닌 친구들도 초대하여 함께 생일 파티를 즐기는 가정들이 많습니다. 초대를 받을 때면, 그들의 전통에 따라 13의 배수로 축하금을 준비하고 드레스 코드에 맞춰 옷차림에도 신경 썼습니다. 친구들의 생일 파티는 어쩌면 가장 훌륭한 다문화 체험의 장소였던 듯싶습니다. 영어가 모국어가 아닌 부모님들과 어른들 틈에서 다양한 언어를 접하고, 민속 음식을 맛보며, 독특한 놀이와 축하 방식을 경험할 수 있었기 때문입니다. 동네 도서관 또한 다양성과 다문화 체험을 위한 훌륭한 플랫폼 역할을 합니다. 지난 2월, 음력설이 다가올 무렵, 동네 도서관 사서 한 분이 저를 불렀습니다. 미세스 챙, 그거 알아? 우리 도서관, 상갓집 될 뻔했어! 새로 주문한 장식용 종이 등불을 도서관 곳곳에 걸고 있는데, 한 아시아계 여성이 다가와 이것은 축제용 등불이 아니라고 귀띔해 주더랍니다. 사서분이 보여준 사진에는 ‘조(弔)’라고 쓰여진 하얀 조등(弔燈)이 걸려 있었습니다. 곧 은퇴인데, (아직도) 알아야 할 것이 많다 라며 사서분은 유쾌하게 웃으셨습니다. 최근 몇 년 사이 저희 동네에는 인도계, 무슬림, 시크교도로 보이는 이웃들이 눈에 띄게 늘었습니다. 10여 년 전 이사 왔을 때만 해도 그렇지 않았는데, 요즘은 히잡(Hijab) 스카프를 두른 학생과 교사들을 초중고등학교 교정에서 흔히 만날 수 있습니다. 가까운 작은 쇼핑몰에는 인도 음식과 할랄 푸드를 판매하는 식당과 관련 가게들이 차례로 들어서고 있습니다. 아이 학원 옆의 정육점은 기도 시간에 문을 닫고 직원들이 함께 기도를 드립니다. 종교 시설이나 전통적인 카페는 일반 주민들의 접근성이 떨어지지만, 퓨전 레스토랑이나 모던 카페는 소문난 맛집으로 평판도 좋고 찾는 사람도 많습니다. 지난 3월, 아이를 픽업하러 가는 길에 모던 카페 M에 들렀습니다. 엠파나다(Empanada: 만두처럼 생긴 남미 요리) 하나와 커피와 어울릴 만한 다른 메뉴를 찾기 위해 베이커리 코너를 둘러보던 중, 줄을 서 있던 한 손님이 이 집 대추야자는 다 진짜 라며, 괜찮으면 예멘 차이(Yemen Chai)와 함께 먹어보라고 추천해 주었습니다. 옆 테이블에는 동북 아시아계 학생들이 그룹 스터디를 하고 있었습니다. 넓은 테이블과 와이파이 시설이 좋고, 색다른 분위기가 좋아서 카페에 자주 온다고 말했습니다. 벽에 걸린 그림과 글귀가 무슨 뜻인지 묻자, 한 학생이 핸드폰으로 번역해 보더니 이해와 교류에 대한 내용이네요 라고 별다른 감흥 없이 대답했습니다. 카페를 나서는데, 저에게 대추야자 디저트를 추천해 주었던 분이 강아지와 함께 야외 테이블에 앉아 있었습니다. 라마단이 끝나가네, 평화를 희망한다 라고 인사를 건네자, 그분은 저를 잠시 바라보더니 자주 와, (그보다) 좋은 길은 없지 라고 답했습니다. 그리고 커피를 좋아하면 가보라며 튀르키예 커피(Turkish Coffee)를 맛볼 수 있는 카페를 알려주셨습니다. 공존 의 가치, 언제쯤 되찾을 수 있을까 그런데 작은 문제가 발생했습니다. 평소처럼 개인 SNS에 대추야자 쿠키 사진과 함께 음료는 내게 향이 강했지만 쿠키는 맛있었다 라는 게시물을 올렸습니다. 처음에는 가까운 지인들에게, 이후에는 알고리즘을 통해 낯선 이들로부터 할랄 푸드점에 왜 갔느냐 는 질타의 댓글을 받았습니다. 그곳은 일반 카페였고, 사실 저는 아이를 픽업하며 이웃들이 별일 없이 평안한지 둘러보러 간 것이었지만, 더 이상 해명하지 않았습니다. 그분들의 신앙심은 충분히 이해합니다. 하지만 유대인 친구의 생일 파티에서 코셔 푸드(유대교 율법에 따라 만든 음식)를 먹는 것은 괜찮고, 중동에서 온 차를 마시는 것은 곤란한 것일까요? 복잡한 생각들이 머릿속을 맴돌다가, 갈등을 조장하고 벽을 높이는 것은 결국 어른들이라는 생각이 들어 씁쓸함을 느꼈습니다. 얼마 전 도널드 트럼프 전 대통령은 이란과의 전쟁을 두고 오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 되돌릴 수 없을 것 이라는 강경한 발언을 했습니다. 트럼프 행정부는 그동안 다양성 수용 정책(DEI)을 철회하고, 대학을 포함한 교육 기관에 지속적으로 압력을 가해왔습니다. 미국 보수층 사이에서는 '트레드와이프(Traditional과 Wife의 합성어)'와 같이 이전 세대의 성 역할과 전통적인 가치관으로 돌아가자는 주장이 확산되는 추세입니다. 이는 DEI, 페미니즘, PC(정치적 올바름) 등으로 인해 쌓였던 피로감에 대한 반발이라는 분석도 있습니다. 이민자들의 나라인 미국은, 서로 다른 문화의 사람들이 배려와 교류를 통해 평화롭게 살아가는 ‘공존의 미’를 다시 세계에 수출하는 나라가 될 수 있을까요? 뮤지컬<해밀턴>에서 조지 3세는 왕정이 아닌 대통령제를 선택한 미국을 조롱하며 그 다음은 뭐지(What comes next?) 라고 묻습니다. 나라 안팎의 혼란이 잠잠해질 때쯤, 미국은 어떤 방향을 선택하여 나아갈까요? 극단에 치우친 가치의 충돌을 잠재우고 지혜롭게 균형을 찾아갈, ‘왕보다 나은 대통령과 지도자’들을 선출할 수 있을까요? 11월에 있을 중간 선거가 기다려집니다





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