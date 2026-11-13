뉴욕 브루클린 건물 붕괴 참사, 사망 7명 부상자 다수

뉴욕 브루클린 플랫부시 인근 건설현장 부지에 1930년대 건물이 붕괴해 최소 7명이 사망하고 소방관 4명 등 여러 명이 부상하는 대형 참사가 발생했다.

지난 11일 뉴욕 브루클린 플랫부시 1321번지에 위치한 1930년대 건축 건물 인근 건설 현장 구덩이로 붕괴하며 대형 참사로 이어졌다. 이 사고로 최소 7명이 사망하고 다수가 부상한 가운데, 시 소방국은 현장 도착 후 몇 분 만에 긴급 진압 및 구조 작업을 전개했다.

건물 붕괴 경위 및 시 소방국 평가

뉴욕시 소방국 Lilian Bonisano 국장은 소방관들이 사고 직후 몇 분 만에 현장에 도착해 신속하게 대응했다고 전했다. 그녀는 현장에서의 소방대원들의 활약을 믿기 힘들 정도로 영웅적이라고 높이 평가하며 긴급구조 체계가 제대로 작동했음을 강조했다.

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사고 건물은 상점과 주거 공간으로 이용되던 다용도 건물로, 붕괴 직전 모든 주거 공간에 주민들이 거주하고 있었다. 인근 건설 현장에서는 굴착 작업을 진행 중이던 건설 노동자들도 작업 중이었던 것으로 알려졌다. 붕괴 당시 큰 굉음과 함께 먼지가 흩날리며 건물 전체가 인근 구덩이로 무너져 내렸다.

사망자 신원 및 구조 활동 현황

뉴욕시 경찰국(NYPD) 고위 관계자에 따르면 니콜 다니엘라 살바다 로드리게스(9), 후안 다니엘 살바다 구즈만(31), 케빈 산티아고 레예스 곤살레스(10), 배리 마마두(23), 은디아이 마마두(31) 등 사망자의 신원이 확인됐다. 나머지 희생자 3명은 브롱크스의 가브리엘 시구엔시아(22), 헬스 키친의 에드가르 사폰(26), 브루클린 부시윅의 호세 루이스 카과나 코스키요(26) 등이다.

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이들은 멕시코, 콜롬비아, 에콰도르, 트리니다드 토바고 등지에서 건너온 이민자들이며 젊은 가족들이었던 것으로 전해졌다. 가톨릭 신앙인으로서 지역 사회와 깊은 연대를 맺고 살았던 인물들이었던 만큼, 희생자들의 배경에 비춰 볼 때 이 사건은 단순한 사고를 넘어 이민 공동체에 깊은 상처로 남을 것이다.

책임 소재 규명 및 향후 조사 방향

수사 당국은 개발업자들이 건물 신축 공사에 필요한 굴착 및 기초 공사 관련 유효한 허가를 보유하고 있다고 밝혔다. 그러나 Manny Martinez 시장(또는 관련 시장)은 기자회견에서 붕괴 건물 및 공사 현장과 관련된 모든 개인과 기관을 철저히 조사하겠다고 강조하며, 책임 소재가 명확히 드러날 경우 법적 책임을 묻겠다고 밝혔다.

아흐메드 Tiganey NYC 건축국장은 지난 12일 기자회견에서 사고 이전 해당 건물에서 건축법 위반 사례가 보고된 바 없다고 발표했다. 이는 사고 원인이 건축물 노후화보다는 인접 건설 현장의 굴착 작업과 관련이 있을 가능성을 시사하는 대목이다.

생존자 구조 및 지역 사회 반응

소방관 250명 이상이 현장에 출동해 잔해에 깔린 생존자를 찾기 위해 밤새 수색 작업을 벌였다. 이 과정에서 소방관 4명이 부상을 입었으며, 현재 병원에 입원 중인 환자 1명은 위중한 상태로 알려졌다. 잔해에서 구조되는 여성의 남편은 CBS 뉴스 뉴욕과의 인터뷰에서 안도감을 드러내기도 했다.

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목격자 한 명은 건물 붕괴 직전 아마존 택배를 배달하고 있었다고 밝혔다. 그는 잠시 머물렀던 건물이 순식간에 잔해 더미로 변한 충격적인 현장을 목격했으며, 1~2분도 채 지나지 않아 도착한 소방차들이 도로를 통제하며 즉각적인 대응을 시작했다고 회상했다.