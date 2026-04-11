뉴엔AI 리포트: 선세럼, 립세럼 등 스킨케어 기능 강화된 뷰티 제품 인기

뉴엔AI 뷰티 리포트에 따르면, 2024년 봄 뷰티 시장은 자외선 차단과 립케어 제품에서 스킨케어 기능을 강화한 제품의 인기가 높아지고 있다. 선세럼, 립세럼 등 피부 컨디션 케어에 초점을 맞춘 제품들이 소비자의 주목을 받으며, 기능성, 제형, 성분을 모두 만족시키는 제품에 대한 선호가 증가하고 있다. 3월 브랜드 랭킹에서는 톰 더 글로우, 롬앤, 에뛰드하우스가 높은 언급량을 기록했다.

뉴엔AI 뷰티 리포트에 따르면, 2024년 봄 뷰티 시장에서 자외선 차단과 립케어 제품의 진화가 두드러지게 나타났다. 특히, 단순한 기능성을 넘어 피부 컨디션 케어에 초점을 맞춘 선세럼 , 립세럼 등 스킨케어 기능을 강화한 제품들이 소비자들의 높은 관심을 받았다. 이러한 트렌드는 생성형 인공지능(AI) 기반 빅데이터 분석 전문기업 뉴엔AI의 월간 뷰티 리포트 분석 결과에서도 명확히 드러났다. 선케어 카테고리에서는 '세럼'과 '에센스' 키워드 언급이 2024년 1분기 28.8%로 증가하며, 기존 크림 및 스틱 형태보다 가볍고 흡수력이 높은 제형을 선호하는 경향이 뚜렷해졌다. 이는 자외선 차단뿐 아니라 고보습, 진정 등 스킨케어 효과를 동시에 제공하는 제품에 대한 수요 증가를 반영한다.

뉴엔AI 관계자는 '선세럼, 선에센스는 고효능 스킨케어 성분을 더해 자외선 차단과 동시에 피부 컨디션 케어 효과를 기대할 수 있다는 점이 강점'이라고 설명하며, 소비자들이 기능성과 사용감을 모두 만족시키는 제품을 찾는다고 분석했다.\립케어 분야에서도 이러한 변화가 감지된다. 립세럼, 립에센스 관련 언급 비중이 2024년 1분기 25.5%로 증가하며, 입술 탄력, 보습, 주름 개선 등 복합적인 기능을 제공하는 제품에 대한 선호도가 높아졌다. 특히, 글로시한 광택 연출이 가능한 세럼형 립케어 제품이 인기를 끌면서, 기능성과 미적 효과를 동시에 추구하는 경향이 강화되었다. 뉴엔AI는 '고보습을 중심으로 각질, 탄력, 주름 케어 등 입술 컨디션 개선을 위한 복합적인 기능 제품을 선호하는 추세'라고 분석하며, '세럼형 립케어'의 인기가 지속될 것으로 전망했다. 이러한 변화는 선케어와 립케어 모두에서 '기능, 제형, 성분'이라는 세 가지 핵심 키워드에 대한 소비자의 선호가 일치하는 현상으로 이어진다. 즉, 단순히 보습을 넘어 피부와 입술의 컨디션을 개선하는 복합 케어 기능, 끈적임 없는 가벼운 사용감, 스킨케어 기반의 고효능 성분과 즉각적인 효과를 기대하는 경향이 두드러진다. 실제로 인기 제품들을 살펴보면, 선케어는 수분, 진정 등 기능과 성분을 강조한 제품이, 립케어는 고보습과 볼륨, 광택 등 기능성과 마무리 효과를 중심으로 한 제품이 높은 순위를 차지하고 있다. 또한, 제품 네이밍에서도 기능과 성분을 직관적으로 반영하는 경향이 나타나며, 스킨케어 브랜드뿐 아니라 색조 브랜드까지 이 같은 트렌드를 따르고 있다.\3월 브랜드 랭킹에서는 톰 더 글로우, 롬앤, 에뛰드하우스가 가장 많이 언급된 브랜드로 나타났다. 톰 더 글로우는 맘카페와 인스타그램을 중심으로 뷰티 기기 및 스킨케어 제품 관련 언급이 활발했으며, 게릴라성 이벤트를 통해 소비자 참여를 유도하며 브랜드 인지도를 높였다. 에뛰드하우스와 롬앤은 올리브영 3월 세일을 통해 제품 할인과 추천 콘텐츠를 확산시키며 언급량을 늘렸다. 특히, 에뛰드하우스의 '가나디' 및 롬앤의 '미피' 캐릭터 컬래버레이션은 큰 화제를 모았다. 이 외에도 웨이크메이크, 페리페라, 메디큐브가 랭킹 상승세를 보였으며, 웨이크메이크는 신제품 출시, 메디큐브는 뷰티기기 사용법 공유 및 신제품 출시를 통해 소비자들의 관심을 받았다. 라네즈는 BTS 진의 '립 슬리핑 마스크' 화보 공개로 브랜드 언급량이 증가했다. 3월 메이크업 랭킹에서는 에뛰드하우스, 롬앤, 클리오가 상위권을 차지했으며, 스킨케어 카테고리에서는 메디힐, 에스트라, 닥터지가 가장 많이 언급되었다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

선케어 립케어 선세럼 립세럼 스킨케어

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

대통령 만난 민주노총···“AI로 발생한 기업 초과이익 환수해야” 주장대통령실-민주노총 정책간담회 “자동화에 일자리 상실 우려 커” AI 노동영향평가 전면도입 주장 “노동정책 온기 못느껴” 토로도

Read more »

AI 대세는 '학습' 아닌 '추론'… SKT, ARM·리벨리온과 AIDC 협력SK텔레콤(SKT)이 영국 반도체 설계기업 Arm(암), 국내 AI 반도체 스타트업 리벨리온과 손잡고 추론에 강한 AI 인프라 구축에 나선다. 암이 자체 개발 및 생산한 ‘암 AGI CPU(중앙처리장치)’와 리벨리온이 3분기 출시 예정인 ‘리벨카드’를 하나의 서버에 탑재하고, 이를 SKT의 AI 데이터센터에서 실증할 계획이다. SKT는 두 회사의 칩을 기반으로 한 AI 추론 서버를 AI 데이터센터에 탑재해 성능과 안정성을 검증할 계획이다.

Read more »

테슬라 이어 구글과도 손잡은 인텔…미 반도체 공급망 부활하나미국의 종합 반도체 업체 인텔이 구글과 손잡고 차세대 인공지능(AI) 인프라 관련 협력을 발표했다. 테슬라의 반도체 생산 프로젝트 참여에 ...

Read more »

연세대 AI혁신연구원, AI 교육 협력 모델 출범이번 협약은 AI 교육 연구 성과를 공교육 현장에 직접 적용하는 실행형 협력 모델을 본격화한 협약이다. 연구 기관, 해외 학술 네트워크, 공교육 기관이 함께 참여하는 구조로, 국내 AI 교육 분야에서 ‘연구-정책-현장’을 하나로 잇는 통합형 협력 모델을 구축했다. AI혁신연구원 AI에듀테크센터(센터장 김남주)와 서울특별시교육청은 AI 교육 관련 교사 연수를 운영하며 공교육 현장과의 접점을 넓혔고, KAERA와는 지난 3월 11일 국제 콘퍼런스 ‘Toward Structural Innovation in Education for the Age of AI’를 공동 개최하며 협력 기반을 다졌다.

Read more »

대전 오월드 탈출한 ‘늑구’ 골든타임 놓친 이유···조작 사진으로 초기 수색부터 난항대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 ‘늑구’에 대한 수색이 사흘째 이어지고 있는 가운데 인공지능(AI) 등을 사용한 조작 사진으로 수색에 난...

Read more »

Ha Jung-woo, on the remark by President Lee ‘Do not get taken in by overtures,’: “At face value··· the decision is not mine”On the 10th, Ha Jung-woo, Senior Secretary for AI Future Planning at the Blue House, regarding President Lee saying “You must not give in just beca...

Read more »