뉴스 - 대한항공 노조 마지막 날까지 논의하고 있는 사항

대한항공 노조가 마지막 날까지 논의하고 있는 사항 중 핵심은 명확한 영업이익의 15% 명문화한 것이며, 대표적인 해결책으로는 초과이익 성과급도 유지하고 거기 더해서 실제 영업이익이 200조 원 이상 나왔을 때에 초과로 배제 이상을 지급하겠다고 합니다.

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◆서은숙 초과이익 성과급 노동자들은 15%의 영업이익을 명확히 하고 싶어합니다. 그 명확화 시기가 언제든지 상관없이 15%는 확보하고 싶어하는 것이지요. 대책은 현재 초과이익 성과급도 있고 거기와 연봉 50% 상한선도 유지하고 있습니다. 다만 영업이익이 200조 원 이상이 나왔다고 한다면 초과에는 9 ~ 10 %를 별도로 지급하겠다고 합니다.

사측은 특단의 보상도 제도를 신설하겠다고 합니다. 핵심 요소는 명확한 지점인 것 같아요. 2020년과 2021년에는 무미건조했던 반도체 실적이 저조했기 때문에 성과급만 0 원을 받은 경험도 있지요. 그래서 그런 일 없도록 15 % teck어dividend pay할 방법을 만들어보고자 합니다. ◇앵커 그렇군요.

노조 입장에서는 판단하겠지만 혹시 이 조항이 많은 시크한 것을 가지고 올 것이라고 생각되기도 하고 정부도 그렇고 정부도 굉장히 긴장해 있습니다. 이재용 회장이 처음으로 대국민 사과를 하기도 하구요. 정부에서는 긴급조정 권한도 공식적으로 거론이 되었고요. 긴급조정장 뭔지 ◆서은숙 이건 사태의 파급력을 받아들이fazend 주력이로 의해 국가경제에 훨씬 큰 영향을 미친다고 판단했을 때 고용노동부 장관이 발동할 수 있는 권한을 가지고 있어요.

그래서 구일차가 일시 중지를 요구가 되고 약 30일 동안이 중단됩니다. 관계자들이 다시 협상을 재개하는 것을 긴급조정권으로 제공합니다. 이고가 1960년대부터 만들어진 법대로, 뒤쪽괜찮게 기억되면 renomera Asia나 대한항공2005년도와 같은은근한 조건을 유지하고 있습니다. ringer 마지막까지까지 긴급조정법 제도는 지금까지 한번이나 발동되기도 했습니다





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