농협중앙회 비리백화점 논란과 농협법 개정의 필요성

MBC를 통해 제기된 강호동 농협중앙회장의 각종 비리 의혹과 농협 내부의 조직적인 공금 유용 문제를 분석하고, 이를 해결하기 위한 농협법 개정안의 주요 내용과 향후 과제를 다룹니다.

MBC 탐사보도 프로그램은 지난 4월 14일 방영된 회차를 통해 농협중앙회 와 일부 단위농협 조합장들을 둘러싼 심각한 비리 의혹을 집중 조명했습니다. 이번 방송은 현 강호동 농협중앙회 장을 정조준하며 강호동 회장과 비리백화점이라는 자극적인 제목으로 농협 내부의 곪아 터진 환부를 낱낱이 파헤쳤습니다. 방송의 시작점은 경남 통영의 한 단위농협이었습니다. 해당 조합장이 자신의 농사일과 며느리의 농사 현장에 소속 직원들을 강제로 동원했다는 충격적인 폭로가 이어졌습니다. 직원들은 인사권을 틀어쥔 조합장이 마치 봉건 시대의 왕처럼 군림하며 사적인 이익을 위해 인력을 착취하고 있다고 증언했습니다. 이러한 조직 문화는 단지 일개 단위조합의 문제를 넘어 농협 전체의 폐쇄성을 방증하는 사례로 지적되었습니다. 방송은 곧이어 강호동 농협중앙회 장 개인의 의혹으로 초점을 옮겼습니다.

경남 합천 율곡농협 조합장 출신인 강 회장은 지난 2024년 1월 중앙회장에 당선되었으나, 선거 과정에서 금품을 수수한 혐의로 현재 경찰 수사를 받고 있는 상태입니다. 강 회장 측은 이러한 혐의를 전면 부인하고 있으나, 2022년 농협 퇴직자로부터 2천만 원을 수수한 정황이 추가로 포착되는 등 의혹은 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 더욱 심각한 문제는 정부합동특별감사에서 드러난 조직적 부정입니다. 강 회장의 최측근은 당선을 돕기 위한 대가로 농협재단 공금 4.9억 원을 유용하여 답례품과 골프대회 협찬 비용으로 지출한 것으로 밝혀졌습니다. 또한 강 회장 관련 비리를 보도하려는 지역 언론을 입막음하기 위해 1억 원의 광고비를 집행한 정황까지 드러나며, 농협중앙회가 공적 자금을 동원해 비리를 은폐하는 거대한 비리 백화점으로 전락했음을 실감케 합니다. 농협중앙회 내부에는 소위 관뚜껑 인사라고 불리는 악습이 자리 잡고 있습니다. 강 회장은 취임 후 자신을 도운 퇴직자들을 산하 계열사 고위직에 대거 앉히는 논공행상을 일삼았고, 검찰의 특수활동비와 유사한 성격의 직상금 명목으로 최근 5년간 75억 원이라는 막대한 공금을 임원들이 임의로 사용했습니다. 이러한 제왕적 권력 남용은 농협의 본질인 농민을 위한 조직이라는 정체성을 완전히 무너뜨렸습니다. 이제는 내부 자정능력이 상실되었다는 판단하에 농협법 개정을 통한 외부 통제가 불가피합니다. 개혁안의 골자는 내부 감사 조직의 독립법인화, 187만 조합원이 참여하는 전조합원 직선제 도입, 조합원의 정보공개청구권 보장 등 3대 핵심 과제입니다. 일부에서 주장하는 협동조합의 자율성은 비리를 저지르고 조직을 사유화할 권리가 아닙니다. 다가오는 4월 28일 국회 법안심사소위에서 논의될 농협개혁법안이 반드시 통과되어, 농협이 다시 농민의 품으로 돌아갈 수 있는 근본적인 변화가 시작되기를 바랍니다





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농협중앙회 강호동 농협개혁 비리 농협법

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