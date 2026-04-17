농협, 생산자 협동조합 역할 강화 위한 2단계 개혁 본격화

정부가 농협의 본래 기능 강화를 목표로 경제사업 활성화, 조합·조합원 제도 개선, 지배구조 개편 등 3대 분야를 중심으로 2단계 농협 개혁 논의에 착수했다. 현장 중심의 다양한 주체 참여 속에 진행되는 이번 개혁은 6월까지 마무리될 예정이다.

농협의 본질적 기능인 생산자 협동조합 으로서의 역할을 강화하기 위한 정부의 후속 개혁 과제 논의가 본격적으로 시작되었습니다. 이번 개혁은 경제사업 활성화 , 조합 및 조합원 제도 개선, 농협 지배구조 개편 이라는 세 가지 핵심 분야를 중심으로 추진됩니다. 농림축산식품부는 지난 17일 서울 여의도 농업보험정책금융원에서 농협개혁 추진단 제6차 전체회의를 개최하고, 농협 개혁 2단계에 본격적으로 돌입했습니다. 이날 회의에서는 앞서 언급된 3대 과제를 다룰 3개의 분과가 새롭게 구성되었으며, 각 분과별 첫 회의가 진행되었습니다. 각 분과에는 농협 관계자를 비롯하여 학계, 연구기관, 농업인 및 관련 단체 관계자 등 다양한 주체가 참여하여 현장의 목소리를 반영하는 심도 있는 논의를 이어갈 예정입니다. 정부와 여당인 더불어민주당은 이미 지난 1일, 농협 내부통제 강화, 운영 투명성 제고, 중앙회장 조합원 직선제 도입 등 1단계 개혁 방향을 제시한 바 있습니다.

이번 회의는 이러한 1단계 개혁의 연장선상에서 농협의 근본적인 혁신을 도모하기 위해 마련되었습니다. 농림축산식품부에 따르면, 경제사업 활성화 분과는 농산물 유통 경쟁력 강화를 최우선 과제로 설정했습니다. 이를 위해 산지 조직화를 기반으로 한 유통 구조 개선, 도시 농협의 경제사업 역할 확대, 도농 간 공동사업 활성화, 그리고 온라인 유통 강화 등을 통해 조합원의 소득 증대 방안을 다각적으로 모색할 계획입니다. 조합 및 조합원 제도 개선 분과는 조합원 가입 요건과 조합 운영 구조 전반에 대한 면밀한 점검을 진행합니다. 품목별 조합과 지역 축협의 가입 기준 적절성을 검토하는 동시에, 조합 규모화와 건전성 강화, 품목별 조합 활성화, 연합사업 확대 등을 통해 조합의 전반적인 경쟁력을 높이는 방안을 논의합니다. 또한, 여성 및 청년 이사의 참여 확대, 상임이사 의무 도입 기준 재검토 등 임원 제도 개선 역시 주요 의제로 다루어질 예정입니다. 농협 지배구조 개편 분과는 농협 조직 전반의 구조 재편에 초점을 맞춥니다. 사업 구조 개편 이후의 지주 체계에 대한 재평가를 바탕으로 다양한 조직 개편 방안을 검토하고, 중앙회의 자금 지원 및 지도 권한을 지역 단위로 분산하는 방안 역시 논의 대상에 포함됩니다. 중앙회 이사회 구조 개편 또한 핵심 과제로 선정되었습니다. 원승연 개혁추진단 공동단장은 분과 중심의 논의를 통해 현장과 전문가의 의견을 보다 다양하고 깊이 있게 반영할 수 있는 기반이 마련되었다고 평가하며, 6월까지 각 분과별 논의를 지속할 것이라고 밝혔습니다. 김종구 농식품부 차관은 2단계 농협 개혁 방안을 통해 농협이 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 적극 지원하겠다고 강조하며, 논의된 개혁 과제들이 실제 제도 개선과 입법으로 이어질 수 있도록 노력하겠다고 덧붙였습니다. 정부는 6월까지 분과별 논의를 마무리한 후, 이를 종합하여 2단계 농협 개혁 종합 방안을 마련할 계획입니다. 한편, 전국 지역농협 조합장 150여 명은 같은 날 서울 중구 농협중앙회 본관 광장에서 '농협 자율성 보장 촉구' 결의대회를 개최했습니다. 이들은 헌법에 명시된 농협의 자율성 보장을 요구하며, 일방적인 농협법 개정 중단과 조합원 직선제에 대한 전면적인 재검토를 촉구했습니다. 전국후계농업경영인조합장협의회 소속으로 결의대회에 참여한 박정수 회장은 농협이 농업인 스스로 만든 자조 조직임을 강조하며, 개정안 논의는 헌법과 국제협동조합연맹(ICA)의 원칙에 부합하는 방향으로 이루어져야 한다고 주장했습니다. 1996년에 결성된 전국후계농업경영인조합장협의회는 현재 전국 지역농협 조합장 230명을 회원으로 두고 있습니다. 이들은 결의문을 통해 ▲헌법과 협동조합 원칙에 기반한 농협의 자율성과 독립성 보장 ▲충분한 의견 수렴 없는 농협법 개정 중단 ▲조합원 직선제 전면 재검토 ▲농협 중심의 자율적 개혁 존중 등을 요구했습니다. 결의대회 이후, 협의회는 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 위원들에게 결의문을 전달했습니다





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