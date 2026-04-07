농협, 비조합원 대출 중단… 상호금융 '셧다운' 현실화

가계부채 관리를 위한 금융당국의 규제 강화로 농협을 비롯한 상호금융권의 대출 문턱이 높아지고 있습니다. 농협은 전년 대비 가계대출 증가율 1% 초과 조합의 비조합원 대출을 중단하며, 상호금융권의 대출 공급이 사실상 셧다운 상태에 돌입했습니다. 이로 인해 저신용자들의 고금리 사채 시장 유입, 주택 구매 계획 차질 등 사회적 파장이 우려되고 있습니다.

가계부채 관리를 강화하려는 금융당국의 기조에 따라 농협을 비롯한 상호금융 권의 대출 문턱이 높아지고 있습니다. 특히, 전년 대비 가계대출 증가율이 1%를 초과한 지역농협의 경우, 준· 비조합원 에 대한 가계대출을 중단하기로 결정했습니다. 이는 새마을금고와 신협에 이어 농협까지 가세하면서 상호금융 권의 대출 공급이 사실상 셧다운 상태에 돌입했음을 의미합니다. 농협중앙회는 이번 조치가 정부의 가계부채 관리 목표치를 달성할 때까지 유지될 것이라고 밝혔으며, 해제 시점은 예측하기 어렵다고 덧붙였습니다. 이번 조치로 인해, 10일부터 시행되는 대출 방안에 따라 잔금을 마련하려는 비조합원 수분양자들의 접수는 9일까지만 받게 됩니다. 농협은 이미 대출 모집인을 통한 영업을 중단하고, 이주비 및 중도금 대출 취급 역시 멈춘 상태입니다. 이처럼 대출 규제가 강화되면서, 1금융권의 높은 문턱을 넘지 못한 저신용자들이 2금융권에서도 외면받아 고금리 사채 시장으로 내몰릴 수 있다는 우려가 제기되고 있습니다.

\최근 농협의 가계대출 증가 폭은 심상치 않은 수준입니다. 금융당국에 따르면 지난 2월 은행권 가계대출은 3000억원 감소했지만, 상호금융은 3조 1000억원이나 증가했습니다. 이 중 농협의 가계대출 증가액은 1조원에 달합니다. 이는 연초 대출 영업 재개와 함께 새마을금고, 농협 등을 중심으로 집단대출이 폭증한 영향으로 분석됩니다. 이러한 상황은 시중은행의 대출 규제 강화로 인해 농협으로 대출 수요가 쏠리는 '풍선효과'를 초래했고, 건전성 우려를 키웠습니다. 새마을금고와 신협이 이미 가계대출 총량 관리를 이유로 집단대출을 중단한 상황에서 농협의 대출 규제 강화는 상호금융권 전체의 대출 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 금융당국은 상호금융권의 가계대출 관리가 취약하다고 판단하고 집중 관리에 나섰으며, 대출 규제 강화에 따른 사회적 파장과 취약 계층의 자금난 심화에 대한 우려가 커지고 있습니다.\상호금융권의 대출 규제 강화는 다양한 측면에서 파장을 낳을 수 있습니다. 우선, 대출 문턱이 높아지면서 주택 구매를 계획하거나 긴급 자금이 필요한 서민들의 어려움이 가중될 수 있습니다. 특히, 1금융권에서 대출을 받기 어려운 저신용자들이 상호금융에서도 외면받을 경우, 고금리 사채 시장으로 내몰려 경제적 어려움이 더욱 심화될 수 있습니다. 또한, 농협의 비조합원 대출 중단은 지역 경제에도 영향을 미칠 수 있습니다. 지역 농협은 지역 주민들의 금융 접근성을 높이는 역할을 해왔는데, 대출 규제가 강화되면서 지역 주민들의 자금 조달에 어려움이 발생할 수 있기 때문입니다. 금융당국은 상호금융권의 건전성 확보와 가계부채 관리를 위해 불가피한 조치라고 설명하지만, 규제 강화로 인한 부작용을 최소화하고 취약 계층의 금융 접근성을 보장하기 위한 다각적인 노력이 필요합니다. 이를 위해, 금융당국은 상호금융권의 대출 심사 기준을 강화하고, 동시에 취약 계층을 위한 정책 금융 상품 공급을 확대하는 방안을 검토해야 할 것입니다





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