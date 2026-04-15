농협 개혁, 과감한 집행만이 답이다: 독립적 감시 체제와 조합원 직선제의 필요성

최근 당정의 농협 개혁 방안을 둘러싼 논쟁에서, 개혁의 실효성과 민주적 정당성을 확보하기 위한 과감한 조치의 필요성을 강조하며, 독립적인 감시 기구 신설과 조합원 직선제의 중요성을 역설한다. 신중론의 한계를 지적하고, 농협의 고질적인 부패 문제를 해결하기 위한 구조적 개혁의 필요성을 강조한다.

최근 당정에서 발표한 농협 개혁 방안에 대한 논쟁이 뜨겁다. 일각에서는 법리적 타당성, 실효성, 비용 효율성을 근거로 신중론과 우려의 목소리를 내고 있다. 특히 독립적인 감사기구 신설과 조합원 직선제 도입이 과도한 개혁이며 자율성을 침해한다고 주장한다. 그러나 이러한 개혁안은 단순한 즉흥적인 아이디어가 아니라, 농업, 협동조합, 경제, 금융, 행정, 법률, 시민사회 등 다양한 분야의 전문가들이 수개월에 걸쳐 심도 있게 논의하고 숙고한 끝에 나온 결과물이다. 따라서 당정의 개혁안은 충분한 검토와 숙의 과정을 거친 것으로 평가해야 한다.

신중론과 우려의 목소리는 작금의 농협이 처한 심각한 도덕적 해이와 폐쇄적인 운영 구조를 지나치게 소극적이고 낙관적으로 바라보는 시각에서 비롯된 것이 아닌가 생각된다. 수십 년간 반복된 부패와 비리의 고리를 끊기 위해서는 기존 체제 내에서의 부분적인 개선으로는 부족하다. 근본적인 구조의 대전환, 즉 비리가 원천적으로 발생할 수 없도록 민주적 정당성을 확보하고 상시 감시 체계를 구축하는 구조적 개혁이 반드시 필요하다.

셀프 감사의 한계를 극복하기 위한 독립 법인 신설에 대한 반대 의견은, 농림축산식품부의 기존 감독권 강화나 지자체 위임으로도 충분하다는 주장을 펼친다. 하지만 지난 세월 동안 농림축산식품부의 감독권이 부족해서 농협의 비리·부패가 발생한 것이 아니다. 물론 농림축산식품부가 감독 의무를 제대로 수행하지 못한 측면도 있지만, 관료 조직의 감독에는 행정적인 한계가 분명하다. 농협 내부의 방대한 조직, 금융, 경제 네트워크를 실시간으로 감독하고 견제하기에는 역부족이다.

독립 법인 형태의 감사위원회 신설은 단순히 비용의 문제가 아니라 견제와 균형의 문제다. 농협 내부 권력으로부터 완전히 독립된 기구가 상시 감시 체제를 구축하는 것은 중복 규제가 아니라, 부패로 인한 사회적 손실을 사전에 차단함으로써 얻는 막대한 사회적 이득을 위한 투자가 될 것이다. 일본의 사례를 들어 지자체 위임을 제안하는 의견도 있지만, 우리 농촌 사회의 끈끈한 지연과 혈연 관계를 고려할 때 지자체 위임은 오히려 지역 토착 비리를 심화시키는 결과를 초래할 수 있다.

조합원 직선제는 협동조합 민주주의를 회복하기 위한 중요한 조치이다. 중앙회장은 회원조합(법인)의 연합체를 대표하므로 조합장이 선출하는 것이 타당하다는 주장은 형식 논리에 치우친 것으로 보인다. 농협의 진정한 주인은 1,100여 명의 조합장이 아니라 200만 명의 농민 조합원이다. 현재의 조합장 간접선거는 소수의 조합장 표심에만 집중하는 조직 선거, 줄 세우기 선거, 금권·부패 선거를 고착화시키는 결과를 낳았다. 중앙회장을 전체 조합원이 직접 선출하는 조합원 직선제는 농협 운영의 중심을 중앙회 권력에서 농민 현장으로 옮겨오는 획기적인 변화를 가져올 것이다.

선거 비용과 정치화를 우려하는 목소리가 있지만, 이는 투명한 선거 공영제와 디지털 투표 도입을 통해 충분히 관리 가능한 기술적인 문제이다. 오히려 소수의 표를 매수하는 것이 대규모 대중 선거보다 훨씬 쉽고 은밀하게 비리를 발생시킨다는 점을 간과해서는 안 된다. 조합원 직선제는 중앙회장에게 제왕적인 권한을 부여하는 것이 아니라, 200만 농민 조합원의 엄격한 감시 아래 놓이게 함으로써 민주적인 통제를 강화하는 장치이다.

제도 탓이 아니라 제도가 사람을 변화시킨다. 비리를 개인의 문제로 치부하고 제도 개선에 회의적인 시각을 갖는 것은 근본적인 해결책이 될 수 없다. 부패한 사람이 모여서 부패하는 것이 아니라, 부패하기 쉬운 구조가 부패한 행태를 만들어내는 것이다. 불과 5년 전에 조합장 직선제로 변경했음에도 불구하고 효과가 미미했다는 지적은, 그 정도의 미온적인 개선으로는 농협의 고질적인 권력 구조를 근본적으로 개혁할 수 없음을 보여주는 방증이다.

농협은 단순한 사기업이 아니다. 농민의 피와 땀, 그리고 국민의 세금이 투입된 준 공공기관 성격의 조직이다. 법리적 합당성과 사회적 비용만을 강조하며 개혁의 칼날을 무디게 만드는 것은 결국 기득권 세력의 안위를 보장하는 결과를 초래할 뿐이다. 독립적인 감시 체제 구축과 광범위한 민주적 정당성 확보는 농협이 진정으로 농민의 품으로 돌아가기 위한 최소한의 조건이다. 지금 필요한 것은 신중론을 앞세운 개혁 지연이 아니라, 썩은 부위를 도려내는 과감한 집행이다





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농협 개혁 독립 감사 기구 조합원 직선제 부패 방지 민주주의

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