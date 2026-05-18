농지법 무력화하는 폐기물 처리업체의 불법 농지 취득, 정부의 강력한 전수조사와 엄정 대응이 시급하다

농업 경영 의사 없이 투기나 폐기물 처리시설 건립을 목적으로 농지를 불법 취득하는 행태가 만연하며, 특히 환경청의 방관 속에 행정소송까지 이어지는 심각한 상황을 분석하고 정부의 철저한 전수조사를 촉구함.

정부가 최근 추진하고 있는 농지 전수조사 의 방향성은 매우 시의적절하며 반드시 필요한 조치라고 볼 수 있다. 하지만 이번 조사가 단순히 형식적인 서류 확인에 그치지 않고 실질적인 성과를 거두기 위해서는 조사 핵심의 타겟을 명확히 설정해야 한다.

필자는 이번 전수조사의 가장 중요한 지점이 바로 농사를 지을 의사가 전혀 없음에도 불구하고 다양한 편법과 거짓 수단을 동원해 농지를 취득한 사례들을 철저하게 적발해내는 것이라고 확신한다. 물론 고령화로 인해 더 이상 경작이 불가능해진 농지나, 부모님의 사망으로 인해 자녀들이 상속받은 농지, 그리고 관행적으로 임대차 계약서 없이 운영되어 온 농지 문제들을 해결하는 것도 행정적으로 매우 중요하다. 그러나 우리가 진정으로 경계하고 뿌리 뽑아야 할 것은 농지와는 전혀 무관한 목적으로 농지를 취득하여 농지법의 근간을 심각하게 훼손하는 파렴치한 행태들이다.

특히 개발 정보를 사전에 입수하여 투기 목적으로 농지를 매입하는 행위는 이미 수차례 사회적 문제가 되었으며, 이는 농업인의 생존권을 위협하고 지가를 불안정하게 만드는 주범이다. 이러한 투기 세력과 불법 취득 사례를 끝까지 추적하여 적발하는 것이 이번 조사의 실효성을 가늠하는 척도가 될 것이다. 더욱 심각한 문제는 의료폐기물 소각업이나 산업폐기물 매립업을 목적으로 농지를 불법 취득하는 사례가 빈번하게 발생하고 있다는 점이다. 이는 단순한 투기를 넘어 환경 파괴와 법질서 교란을 동시에 야기하는 중대한 범죄 행위와 다름없다.

실제 사례를 살펴보면, 의료폐기물 소각업을 추진하려는 A업체의 대표는 농지를 취득한 직후 얼마 지나지 않아 환경청에 의료폐기물 소각 사업계획서를 제출했다. 이는 상식적으로 생각했을 때, 처음부터 농사를 지을 목적이 아니라 소각장을 세우기 위해 땅을 샀다는 의도가 명백함을 보여준다. 하지만 이 업체 대표는 농지를 취득하는 단계에서 농업경영을 하겠다는 허위 서류를 꾸며 지방자치단체로부터 농지취득자격증명을 발급받았다. 농지법 제6조 제1항에서는 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다고 명시하고 있다.

그럼에도 불구하고 이러한 법망을 피해 허위 서류로 땅을 가로채는 행위가 지금 이 순간에도 곳곳에서 벌어지고 있다. 정부는 이러한 사례들을 전수조사를 통해 낱낱이 찾아내어 즉각적인 처분명령을 내리고, 강력한 고발 조치를 통해 법적 책임을 물어야 한다. 특히 산업 및 의료 폐기물 처리업을 위해 농지를 불법적으로 취득한 사례들에 대해서는 별도의 집중 조사가 필요할 정도로 그 심각성이 크다. 여기서 우리는 환경청의 무책임한 행정 태도에 대해 강한 비판을 제기하지 않을 수 없다.

가장 기가 막힌 사실은 환경청이 이러한 불법 취득 정황이 다분한 사례들에 대해 사업계획서 적합 통보를 내주고 있다는 점이다. 신청 부지에 지목이 농지로 되어 있는 땅이 포함되어 있다면, 당연히 취득 경위가 적법했는지 확인하고 의심스러운 경우 관계 기관에 알리거나 응분의 조치를 취해야 한다. 하지만 환경청은 농지법이 농림축산식품부 관할이라는 이유만으로 이를 방관하고 있다. 대한민국 정부 기관으로서 타 부처의 법령 위반 가능성을 인지했음에도 이를 묵인하고 적합 통보를 내주는 것은, 사실상 불법을 저지른 업체들에게 면죄부를 주는 것과 다름없다.

이러한 환경청의 행태는 농지법을 위반해 땅을 산 뒤 영리 목적의 사업을 벌이려는 업체들의 위법 행위를 국가 기관이 방조하고 있다는 비판을 피하기 어렵다. 이로 인해 현장에서는 업체와 지방자치단체 간의 극심한 갈등과 행정소송이 끊이지 않고 있다. 의료폐기물은 유해성이 매우 강한 지정폐기물로 분류되어 인허가권이 지방환경청에 있지만, 도시계획 변경 권한은 지방자치단체에 있기 때문에 발생하는 충돌이다. 지역 주민의 건강과 환경을 생각하는 지자체 입장에서는 불법적으로 취득한 부지에 폐기물 시설이 들어오는 것을 거부할 수밖에 없으며, 업체들은 이를 상대로 소송을 제기하는 악순환이 반복되고 있다.

업체들은 행정소송 과정에서 환경청으로부터 적합 통보를 받았다는 점을 강력하게 내세우며 지자체를 압박한다. 결과적으로 환경청이 누구를 위해 일하고 있는지 의구심이 들 수밖에 없는 상황이다. 만약 환경청 단계에서 농지법 위반 사례를 엄격하게 걸러냈다면, 이러한 불필요한 사회적 비용과 소송전은 애초에 발생하지 않았을 것이다. 또 다른 사례로 대규모 산업폐기물 매립장을 추진하는 B업체의 경우, 업체 관련자들이 매립장 부지 내의 농지를 대거 취득한 사실이 드러났다.

이 역시 농사 목적이 아니라 폐기물 매립업을 통한 막대한 시세 차익과 사업 수익을 노린 불법 취득으로 의심된다. 농지가 폐기물 처리시설 부지로 용도 변경이 되면 지가는 천문학적으로 상승하며, 인허가 하나만으로 막대한 부를 창출할 수 있는 구조가 된다. 이는 정당하게 땀 흘려 일하는 농민들에게 상대적 박탈감을 줄 뿐만 아니라, 국토의 효율적 이용이라는 공익적 가치를 훼손하는 행위이다. 결론적으로 정부가 이번 농지 전수조사를 제대로 수행할 의지가 있다면, 폐기물 처리업체들의 불법 농지 취득 사례를 최우선 순위에 두고 조사해야 한다.

정부의 강력한 의지만 있다면 이러한 불법 행위를 찾아내는 것은 어렵지 않다. 농지를 불법으로 취득하여 영리 목적의 산업 및 의료 폐기물 처리업을 강행하는 것은 농지법뿐만 아니라 국토계획법까지 동시에 어지럽히는 중대한 위법 행위이다. 더 이상 이러한 편법과 꼼수가 통용되는 사회가 되어서는 안 된다. 불법 취득한 농지에 대해서는 예외 없이 원상복구 명령과 강제 처분을 내려야 하며, 관련자들에 대한 엄격한 사법 처리가 이루어져야 한다.

또한 환경청과 같은 관계 기관들이 부처 간의 벽을 허물고 유기적으로 협력하여, 불법적인 부지 취득을 통한 사업 추진이 원천적으로 불가능하도록 시스템을 개선해야 한다. 농지는 단순한 부동산이 아니라 우리 국민의 식량 안보와 직결된 소중한 자산임을 명심하고, 이를 투기와 탐욕의 대상으로 삼는 행위를 근절하기 위한 정부의 단호한 조치를 강력히 촉구한다





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농지법 위반 전수조사 의료폐기물 소각장 산업폐기물 매립지 환경부

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