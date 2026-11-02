농어촌 기본소득 확대에 예산처 우려, 지자체 재정 부담과 평가 신뢰성 문제 제기

이재명 대통령의 농어촌 기본소득 현장 방문과 정책 성과 강조 배경에서, 국회 예산정책처가 사업 급격한 확대에 따른 지자체 재정 부담 가중과 정책 평가의 신뢰성 저하 가능성을 경고했다. 내년부터 대상 지역과 예산이 급증함에 따라 기존 복지 사업 위축 우려가 제기되고 있다.

이재명 대통령 이 31일 경북 청송군 진보면을 직접 방문해 농어촌 기본소득 시범사업의 현장 점검과 오찬 간담회를 진행했다. 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 지역 주민들과의 소통을 통해 기본소득 정책의 성과를 강조하며, 다른 예산 사업 대비 효율성에 대한 확신을 피력했다.

정부의 주장은 농어촌 소멸을 방지하고 인구 유입을 유도하는 등 긍정적인 효과가 있을 것이라는 데에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 이러한 정책 확장의 당위성에 대해 국회 예산정책처가 심각한 우려를 표명하며 신중한 검토를 주문했다. 예산정책처는 지난달 30일 발표한 농림축산식품해양수산위원회 예산안 분석 보고서에서, 내년 종료 예정인 기본소득 시범사업의 대상 지역을 급격하게 확대하는 것이 타당한지에 대해 신중하게 고려해야 한다고 지적했다. 특히 지자체의 재정 여력을 고려하지 않은 무분별한 확장이 오히려 다른 필수 복지사업의 위축을 초래할 수 있다는 경고를 던졌다.

Also read 미국 중간선거 : '민주당 기대감 높지만, 과거 여론조사 빗나간 전례도...' 선거 누가 이길까?

정부 기본소득 시범사업 확대 계획

현재 정부는 이달 중 18개 군을 추가 선정하여 내년부터 기존 17개 군과 합쳐 총 35개 군에 기본소득을 지급할 계획이다. 이로 인해 전체 인구감소지역 중 50.7%에 해당하는 지역이 사업 대상에 포함되며, 대상 인구는 약 52만명에서 약 129만명으로 2.48배가량 증가할 전망이다. 국비 예산 역시 올해 약 3047억원에서 내년에는 약 1조 1658억원으로 4배 가까이 늘어나는 등 재정 부담이 가중되고 있다. 문제는 시범사업이 무색할 정도로 사업 규모가 빠르게 확대되면서 정책 효과를 객관적으로 평가하기가 어려워진다는 점이다.

정부는 기본소득 지급 지역과 미지급 지역을 비교 분석하여 효과를 검증할 계획이지만, 예산정책처는 시범 사업지역이 확대되면 대조군으로 활용될 기존 지역 상당수가 새롭게 기본소득 신규 지역으로 선정될 가능성이 높다고 우려했다. 이는 성과평가의 신뢰성을 크게 저해하는 요인이 될 수 있다는 지적이다. 재정 부담 문제 또한 해결해야 할 주요 쟁점으로 대두되었다. 내년 국비 지원율은 40%에서 50%로 상향 조정되지만, 나머지 50%의 사업비는 시·도비와 군비로 각각 25%씩 분담해야 한다.

Advertisement

지자체 재정 부담 가중 우려

예산정책처의 분석에 따르면, 대상자가 2.48배 증가함에 따라 지자체의 총 부담액 또한 2.07배 늘어날 것으로 예상된다. 특히 인구감소지역이 전남과 광주, 강원, 경북, 경남 등 특정 지역에 밀집되어 있어 특정 시·도의 재정 부담이 극심하게 가중될 수 있다는 우려다. 올해 시·도의 부담액은 약 2253억원이었으나, 내년에는 시범사업 확대로 약 5824억원까지 증가할 것으로 보인다. 한 시·도 내에 여러 군이 추가로 선정되면 재정 부담이 수백억 원씩 불어나는 상황이다.

예산정책처는 지자체가 기존에 추진해 온 노인복지, 아동복지, 저소득층 지원 등 필수 복지사업 예산이 기본소득 사업으로 대체되어 삭감될 경우, 주민들의 실질적 복지 수준 증진이 미미할 뿐만 아니라 기본소득 정책 취지 자체가 반감될 수 있다고 경고했다. 따라서 인구소멸지역이 밀집된 도의 실제 재정 여력을 면밀히 감안하여 대상 지역 확대를 검토할 필요가 있다는 제언이 나왔다.