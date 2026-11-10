농어촌상생협력기금 예산 증액 논란, 기업 출연 부진에 세금 투입 설

민주당이 농어촌상생협력기금에 5000억원을 추가 배정하자 국민의힘이 반발하며 법적 근거 없는 세금 투입이라며 삭감을 요구하는 갈등이 심화되고 있다.

더불어 민주당 은 민간의 자발적 출연을 원칙으로 하는 농어촌상생협력기금 에 정부 예산 5000억원을 추가로 투입해야 한다고 주장하며 예산 증액을 공식 요청했다. 정부는 내년도 예산안에 이미 기금 지원 명목으로 2000억원을 배정했으나, 민주당 은 여기에 더해 5000억원을 일괄 반영해 목표액을 단번에 채우자고 나섰다. 이는 민간 기업의 출연금이 예상보다 크게 부족해지면서 기금 조성 목표 달성이 지연되고 있는 현실적인 문제에서 비롯된 것이다.

기업 출연 저조로 기금 조성 목표 달성 지연

10일 국회 농림축산식품해양수산위원회 예산결산심사소위원회 심사 자료에 따르면 김성범, 서삼석, 윤준병 민주당 의원은 '대·중소기업·농어업협력재단 출연' 사업 예산에 대해 5000억원 증액을 요구했다. 이 재단은 한중 자유무역협정(FTA) 비준으로 피해를 입은 농어촌의 교육과 의료 지원을 위해 설립된 기관으로, 농어촌상생협력기금을 관리하고 있다. 농어촌상생협력기금은 2017년 출범 이후 10년간 1조원을 조성하는 것을 최종 목표로 하고 있다.

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그러나 실제 누적 조성액은 기대에 미치지 못하고 있다. 출범 9년째인 올해 8월 기준 누적 조성액은 3285원에 그쳤으며, 이 중 공공기관 출연금이 1720억원으로 절반 이상을 차지했다. 민간 기업 출연금은 1557억원에 불과했고 개인 출연금 모집 역시 상대적으로 부진한 실정이다. 이러한 수치는 민간의 '자발적인' 기여라는 당초 기금 취지가 퇴색되고 있음을 보여준다.

야당, 법적 근거 없는 세금 투입 강력 비판

여당의 급진적인 증액 요구에 대해 국민의힘은 강력히 반발하며 예산안 2000억원을 전액 삭감할 것을 주장했다. 김선교, 이성권, 조승환 국민의힘 의원은 "법적 근거 없이 민간 기부금 목표 부족분을 국민 세금으로 충당한다"며 정부의 개입을 우려했다. 그들은 기업이 자발적으로 출연하지 않을 경우 정부가 세금을 투입하여 이를 메우는 것은 공정성과 법치주의 측면에서 문제가 있다고 지적했다.

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특히 야당은 기금 실효성에 대한 의문도 제기했다. 민간 기업 출연이 제대로 이뤄지지 않자 국정감사 기간 중 의원들의 압박을 통해 출연이 이루어지고 있다는 지적이다. 이는 기금이 진정한 의미의 상생 협력 메커니즘으로 작동하지 않고 있으며, 정치적 공세에 의해 운영되고 있을 가능성을 시사한다.

국정감사 증인 철회와 윤준병 의원의 발언 파장

지난 9월 농해수위 법안심사소위 회의록에서 윤준병 의원은 구설수에 올랐다. 그는 "매년 국감 때 국회의원들이 앵벌이 비슷하게 촉구해 협박하고 공갈해서 일정 부분 (기금을) 충당했다"고 언급하며 비판을 받았다. 이 발언은 국회의원이 기업에게 불법적인 압력을 가하고 있다는 인식을 줄 수 있어 논란이 되었다. 이에 따라 국회에서는 기업의 출연 노력 의무 등을 담은 법안을 심사 중이다.

올해 농해수위 국정감사에서는 이강만 한화그룹 사장과 이희근 포스코 사장이 증인으로 채택될 예정이었으나, 막판에 철회되었다. 윤준병 의원실 측은 해당 기업들이 농어촌상생협력기금 출연이 저조했던 부분에 대해 구체적인 대응 계획을 가져왔다고 설명하며 증인 신청을 철회했다고 밝혔다. 이는 기업이 내부적으로 대응 방안을 마련했다는 뜻이지만, 여전히 외부에서의 강제적 압박 의혹은 완전히 해소되지 않은 상태다.

향후 정책 방향과 기금 조성 전망

정부는 당초 내년 예산안에 2000억원을 편성하고, 향후 단계적으로 5000억원을 추가 투입해 농어촌상생협력기금을 1조원 이상 적립할 계획이었다. 그러나 여당이 추가분 5000억원을 내년에 일괄 투입하자고 나서면서 예산안 처리 과정에서의 갈등이 불가피해졌다. 이는 단순한 금액 문제를 넘어, 농어촌 지원 정책의 근본적인 재원 조달 방식에 대한 논쟁으로 이어지고 있다.

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앞으로 국회에서는 기금의 건전한 운영을 위한 법적 장치 마련이 시급하다는 목소리가 높다. 특히 민간 기업의 참여를 유도하기 위한 인센티브 체계나, 출연 의무화를 포함한 법안 심사가 중요한 쟁점으로 부상할 것으로 보인다. 기금의 목표액 달성 여부뿐만 아니라, 그 과정에서 형성되는 정부-민간 관계의 투명성과 책임성이 향후 농어촌 상생 협력 정책의 성패를 좌우할 핵심 요소가 될 것이다.