농심, 미국 관세 환급 소송 제기...국내 식품사 첫 사례

국내 식품기업 농심이 미국 정부를 상대로 IEEPA 관세 환급 소송을 제기했다. 이미 납부한 관세 전액의 환급과 재정산을 요구하며, 국내 식품사 중 처음으로 이에 나섰다.

국내 대표 식품기업인 농심이 미국 정부를 상대로 관세 환급 소송 을 제기하며 업계의 이목을 집중시키고 있다. 농심 미국법인은 지난 2월 28일 현지 시간으로 미국 국제무역법원 (CIT)에 미국 정부와 관세국경보호청(CBP), 그리고 로드니 스콧 CBP 청장을 상대로 소송을 냈다.

이 소송의 핵심은 도널드 트럼프 전 대통령 행정부가 국제비상경제경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 상호관세 등에 대해 위법성이 있음으로 판단하여 이미 납부한 관세를 원금과 이자를 더해 환급해 달라는 청구이다. 국내 식품 기업 중 미국 관세 환급 소송을 처음 제기한 사례로 주목받고 있다. 농심은 소장 내용을 통해 IEEPA에 근거한 관세가 위법하며, 그동안 납부한 관련 관세 전액을 이자와 함께 돌려달라고 요청했다. 또한 금액이 이미 확정된 수입 물량에 대해서는 다시 정산을 해달라고 청구했다.

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확정 관세 환급 절차와 소송 필요성

농심은 연방대법원이 지난 2월 20일 IEEPA 관세가 위법하다고 판결했으나, 수입업체가 자체적으로 판결을 받지 않으면 환급을 보장받지 못하는 구조적 문제를 지적했다. 연방대법원의 판결 이후 CBP는 2월 24일부터 해당 관세 인수를 중단했으며, 4월에는 환급 창구를 개방했으나, 문제는 이미 통관되어 관세가 확정된 물량이다. 통관 후 약 10개월이 지나 관세가 최종 확정되면, 그 지 80일이 지난 물량은 바로 환급 창구에 신청할 수 없기 때문이다. 이러한 확정 물량에 대해서는 법원에 소송을 통해 재정산 명령을 받아야만 환급이 가능하다는 것이 업계의 설명이다.

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CBP가 추산한 바에 따르면, 소송을 거쳐야만 돌려받을 수 있는 확정 관세 규모는 114억 달러로 매우 크다. 이로 인해 현재로서는 위법성 다툼보다는 환급 자격을 확보하기 위한 절차적 성격이 강하다. 실제로 CBP는 지난달 6일부터 법원의 재정산 명령을 받은 업체를 대상으로 확정 물량 환급 신청을 받고 있다. 현재까지 농심과 유사한 취지의 소송을 제기한 업체는 약 7000곳에 이르지만, 국내 본사가 있는 기업들은 사업 악영향이나 통상 마찰을 우려하여 다소 소극적인 분위기다.

농심은 청구 금액을 명시하지 않았으나, 지난해 미국법인 순이익이 전년 대비 43% 감소한 167억 원임을 고려할 때, 청구 금액은 농심 미국법인의 연간 순이익 중 상당 비중을 차지할 것으로 예상된다. 상호관세 부과 기간 중 농심 본사가 미국법인에 판매한 물품에 적용된 한국산 상호관세율(10~15%)에 따른 추가 관세만 해도 40억 원대의 중후반으로 추정된다. 여기에 농심그룹 계열사의 포장 필름, 덴마크산 감자전분, 중국 법인의 건조 채소 등 다양한 수입 물품이 포함되면 청구액은 더욱 늘어날 전망이다.