농심 구미라면축제, 첫날 주문 2만2000건 넘어 역대 최다 기록

제5회 구미라면축제 첫날인 지난 6일 라면주문이 2만2000건 이상으로 집계되며 역대 최대 인기를 기록했다. 농심 구미공장 생산 라면 판매와 이색 메뉴로 관광객들이 몰렸다.

지난 6일 경북 구미시 구미역 일대에서 열린 제5회 구미라면축제 에 수만 명의 방문객이 몰리며 역대 최다 주문 기록을 세웠다. 농심 구미공장 에서 당일 생산한 라면을 직접 판매하는 '갓 튀긴 라면' 부스 앞에는 오전 10시 문 열기 전부터 긴 줄이 이어졌다. 대기열은 오후가 되자 수백m에 달할 정도로 길어졌으며, 축제 첫날인 이날 라면레스토랑 주문 건수는 총 2만2231건을 기록했다.

당일 생산 라면 판매로 관광객 발길 집중

농심 구미공장은 1991년 가동 이후 국내 신라면 생산량의 약 75%를 담당하는 핵심 거점으로, 이곳에서 나오는 라면을 관광 콘텐츠로 활용한 점이 축제의 핵심이었다. '갓 튀긴 라면'은 일반 라면과 맛 차이가 거의 없지만, 공장에서 바로 만들어진 상품을 구매하고 즐길 수 있다는 점이 방문객들에게 큰 호응을 얻었다. 대구에서 아내와 함께 방문한 엄모씨(51)는 두 시간이나 기다려 라면을 구매했으며, 더 길어진 줄을 보고 놀라움을 감추지 못했다.

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축제장 곳곳에서는 신라면, 짜파게티, 안성탕면, 너구리 등 다양한 라면이 든 투명 비닐 가방을 등에 멘 방문객들을 쉽게 볼 수 있었다. 구미시는 공장에서 당일 만든 라면을 구매할 수 있는 기회를 제공함으로써 지역 관광의 새로운 모델을 제시했다. 이번 축제 기간 동안 구미역 앞 475m 거리에는 라면레스토랑 25곳과 라면트럭 8대 등 총 33개 음식점이 참여해 이색적인 라면 요리를 선보였다.

이색 라면 메뉴와 매출 급증 현상

참가 음식점들은 복튀김생참복라면, 송이능이산중라면, 감태와 명란이 들어간 크림라면, 족발을 올린 라면 등 기존의 레스트를 벗어난 새로운 메뉴로 관광객들을 유혹했다. 구미시에 따르면 첫날 매출액은 1억7700만원을 기록해, 지난해 첫날 매출 1억2400만원 대비 약 42.7% 증가한 수치다. 주문 건수도 전년 대비 약 46.8% 늘어난 2만2231건으로, 축제의 인기가 꾸준히 높아지고 있음을 보여준다.

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구미시 송정동에서 거제복집을 운영하는 김지혜씨는 지난해 이어 올해도 치열한 심사를 거쳐 라면레스토랑에 참여했다. 김지혜씨는 축제 메뉴가 정식 메뉴로 자리 잡을 만큼 관심이 높다고 언급했으며, 축제 참여가 가게 알리기에 도움이 된다고 말했다. 날씨가 쌀쌀함에도 행사장 중앙에는 2700석의 자리가 가득 찼으며, 서서 먹거나 인도 턱에 앉아서 라면을 즐기는 모습도 많이 관찰되었다.

글로벌 라면 챌린지와 지역 상생 효과

구미시는 지역 축제를 세계인이 찾는 글로벌 행사로 도약시키기 위해 노력 중이다. 올해 실시된 '2026 구미 글로벌 라면 챌린지'는 아시아, 유럽, 북미, 중남미, 아프리카, 오세아니아 등 80개국에서 1263명이 온라인 예선에 참여했다. 이 중 13개국에서 한 명씩 선발된 본선 참가자들은 축제 둘째 날인 7일 본선을 치렀다.

미국인 참가자 린지(33)는 한국 라면의 단맛, 매운맛, 감칠맛의 조화를 높이 평가했으며, 윤성진 축제기획단장은 본선 선발 기준에 레시피, 조리 영상, SNS 영향력, 현지 식재료 활용 등이 고려되었음을 설명했다. 또한 농심은 구미산 밀가루를 사용한 '구미라면축제면' 20만봉을 한정 생산하여 지역 농가와의 상생을 도모했다.

연중 관광객 유치와 라면관 조성 계획

구미시민들에게 축제는 자부심의 원천으로 작용하고 있다. 박모씨(70)는 구미에서 가장 큰 축제라 매년 찾으며, 외지인들도 많이 오는 점을 자랑스러워했다. 김장호 구미시장은 축제 기간에만 관광객이 찾는 것이 아니라 연중 방문객을 유치하기 위해 도심에 구미 라면관을 조성하겠다고 밝혔다.

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이를 통해 방문객들이 연중 이색 라면 요리를 즐길 수 있는 공간을 제공하겠다는 구미시의 장기 비전이 드러났다. 이번 축제를 통해 확인된 높은 관광 잠재력은 구미시가 라면이라는 식문화를 통해 지역 경제 활성화와 브랜드 이미지 제고를 동시에 추진할 수 있는 강력한 기반이 될 것으로 기대된다.