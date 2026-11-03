농식품부, 가축처분 보상금 상한 80%에서 90%로 확대 발표

농림축산식품부는 내년부터 가축전염병 발생 시 처분 보상금 상한률을 80%에서 90%로引き 올리는 내용을 담은 K-가축 방역 개선대책을 발표했으며, 이는 신속한 신고와 자율 방역을 유도하기 위한 핵심 조치다.

농림축산식품부 는 오는 2025년 4월 1일부터 가축전염병 발생 시 농가에 지급되는 처분 보상금 상한률을 현행 80%에서 90%로 상향 조정한다고 공식 발표했다. 이같은 보상금 제도 개편안은 3일 서울 청와대에서 열린 국무회의를 통해 보고된 ' K-가축 방역 개선대책'의 핵심 내용 중 하나다.

보상금 상한률 확대와 법적 근거

이번 조치의 주요 목적은 농가의 신속한 질병 신고와 자율적인 방역 참여를 독려하기 위함이다. 정부 당국은 기존 보상금이 낮아 농가들이 질병 확산을 두려워해 신고를 지연시키는 사례가 발생했을 수 있다고 판단했다. 이에 따라 보상금 부담을 낮춤으로써 방역 공백을 최소화하려는 전략이다. 개정된 가축전염병 예방법이 시행되는 내년 4월 1일부터 이러한 새로운 보상 기준이 적용될 예정이다. 이로 인해 가축을 처분해야 하는 농가는 이전보다 더 높은 수준의 경제적 보장을 받게 된다.

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일괄 처분 폐지와 맞춤형 방역 적용

정부의 이번 개선대책은 가축 처분과 이동 제한 조치를 더 이상 일률적으로 시행하지 않기로 한 점도 특징이다. 구체적인 예로 아프리카돼지열병 ASF 발생 농장에서 돼지를 공급받은 농장에 대해, 정밀 검사 결과와 위험도 평가에 따라 가축 처분을 유예할 수 있는 길을 열었다. 이는 질병의 특성과 전파 위험도를 세밀하게 분석하여, 불필요한 처분으로 인한 농업인의 손실을 줄이겠다는 의지를 반영한 것이다.

또한 방역 감시 체계도 농가 중심의 자율 확인과 정부의 집중 점검 방식으로 재편된다. 농가는 지정된 점검표를 바탕으로 자신의 방역 상태를 스스로 점검하고 관리한다. 정부는 이러한 자체 점검이 제대로 이루어지지 않았거나, 위험도가 높은 것으로 판단된 농가에 대해서만 집중적인 현장 점검을 실시한다. 이러한 이중 구조는 자원이 효율적으로 쓰이도록 하면서도 방역 사각지대를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

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질병별 대응 강화와 위험 요인 관리

각 질병별 대응 전략도 대폭 강화되었다. 구제역의 경우 백신 접종이 누락된 개체를 찾아내어 체계적으로 관리하는 동시에, 신종 유형이 출현했을 경우를 대비한 백신을 비축해 두기로 했다. 이는 빠르게 진화하는 바이러스에 선제적으로 대응하기 위한 방어선을 강화하는 조치다. 아프리카돼지열병 ASF 관련해서는 야생 멧돼지, 불법 축산물 반입, 그리고 혈장 단백 사료 사용 등 3가지 주요 전파 위험 요인을 집중적으로 관리하기로 했다.

농림축산식품부 소속 송미령 장관은 겨울철 특별방역대책기간 중 가축전염병 대비 상황점검회의를 주재하며 이 같은 내용의 대책 추진을 지시한 바 있다. 송미령 장관은 현장 상황실에서의 점검을 통해 방역 시스템이 실제 현장에서 잘 작동하고 있는지 지속적으로 모니터링할 계획이다. 이는 이론상 계획이 아닌 현장 실효성을 높이기 위한 노력의 일환이다.

법령 정비와 협력 체계 구축 방안

이번에 발표한 3대 전략과 15개 과제로 구성된 K-가축 방역 개선대책을 성공적으로 추진하기 위해 관련 법령과 고시, 그리고 긴급행동지침 SOP을 전면 정비한다. 기존에 미비하거나 모호했던 부분들을 법적으로 명확히 함으로써, 방역 조치 실행 시 발생할 수 있는 법적 논란을 사전에 예방하려는 것이다. 특히 농림축산식품부는 중앙 정부뿐만 아니라 지방정부, 생산자단체, 그리고 관련 기관들과 긴밀하게 협력할 예정이다.

이러한 협력을 통해 정부는 방역 정책이 현지와 잘 연결될 수 있도록 지원할 것이며, 생산자단체를 통한 농가들의 의견 수렴도 활발히 이루어질 것으로 예상된다. 모든 이해관계자가 하나 된 방역 태세를 구축함으로써, 가축전염병으로부터 농업 생태계와 국민들의 식량 안보를 지키겠다는 게 농림축산식품부의 입장이다. 내년부터 적용될 새로운 제도들이 현장에서 어떻게 정착될지 전국의 축산농가들의 관심이 집중되고 있다.