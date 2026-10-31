농식품부, 농어촌 이장 선출 일인일표제 권고…성평등 농어촌 조성 앞장

농림축산식품부가 농어촌 이장 및 어촌계장 선거 방식에서 현행 '가구별一票제'를 폐지하고 '일인일표제'로 전환할 것을 권고하는 내용의 리플릿을 배포한다고 밝혔다. 이는 농가 인구의 절반이 여성임에도 불구하고 이장 직을 맡은 여성이 10% 미만에 그치는 등 심각한 성비 불균형을 해소하고 성평등 농어촌 문화를 정착시키기 위한 조치다.

농림축산식품부 가 농어촌 마을 이장 선출 시 현행인 가구별一票제 대신 일인일표제 를 권장하기로 했다. 이는 여성의 정치적 참여 확대와 성평등 농어촌 문화 조성을 위한 핵심 정책 방향이다. 최근 넷플릭스 드라마에서 제주 동도리 어촌계장으로 선출된 주인공 오애순의 성공 사례가 사회적인 관심을 받으면서, 실제 농어촌 현장은 물론 정책적 논의의 초점으로도 부상하고 있다.

드라마 속 오애순은 남초(男超)였던 어촌계 장에 여성 최초로 당선되며 갈등을 해소하고 공동체의 변화를 이끈다. 이는 단순한 극중 설정이 아니라, 현실의 농어촌 사회에서 여성 리더십이 필요하다는 메시지를 강력하게 전달한다. 그러나 실제 통계는 드라마의 환상적인 서사와 달리 매우严峻한 현실을 보여준다. 농림축산식품부에 따르면 지난해 말 기준 농가 인구 중 여성 비율은 49.8%로 절반에 달하지만, 실제 마을 이장 중 여성 비율은 11.6%에 불과하다.

Also read '직장에서 쓰러지고 나서야 비타민 D가 부족하다는 걸 알았어요' - BBC News 코리아

농어촌 여성 이장 비율 낮은 현실

도시의 동지역 통장 여성 비율이 76.3%인 것과 비교할 때, 농어촌 지역의 의사결정 과정에서의 여성 참여는 극히 제한적임이 명확하다. 특히 어촌계장 선출 실태는 더욱 암울하다. 전국 2,079개 어촌계 중 여성 계장은 단 67명으로 전체의 3.2%만 차지한다. 제주도의 경우 해녀 문화의 영향으로 여성 계장 비율이 45.7%로 상대적으로 높지만, 다른 지역은 현저히 낮은 수치를 기록하고 있다.

이는 농어촌 사회의 고질적인 성비 불균형이 단순한 관습의 문제를 넘어 구조적 차별이라는 점을 드러낸다. 이에 따라 농식품부는 오는 29일 성평등 농어촌 실현을 위한 모범 사례와 권고 사항을 수록한 one-page 리플릿을 배포했다. 이 리플릿은 읍면 단위와 농어민 단체를 통해 광범위하게 홍보될 예정이다. 리플릿의 핵심 주장은 일인일표제 채택이다.

Advertisement

가구별 일인일표제 전환 정책 방향

현행 가구별一票제는 가장을 중심으로 투표권이 행사되는 전통 때문에, 실질적으로 여성의 투표 기회를 박탈하고 간접적 차별을 초래한다는 지적이 지속적으로 있어 왔다. 국가인권위원회 역시 지난해 8월 마을 이장 선출 및 임명 과정에서의 성차별 관련 직권 조사 결과를 통해, 성비 불균형 해소를 위해 마을회 규약 표준안을 마련·보급할 것을 농식품부 등 관련 기관에 권고한 바 있다. 농식품부는 2023년부터 2030년까지 추진 중인 여성농어업인 육성 기본계획의 핵심 과제로 성평등한 리더 선출 방식의 확산을 명시하며, 구체적인 실천 방안으로 일인일표제를 제안했다.

일인일표제는 마을 구성원 누구나 평등한 발언权和 투표권을 가짐으로써, 여성을 포함한 다양한 주민의 목소리가 반영될 때 일상생활과 밀접한 현안들을 보다 세심하게 해결할 수 있다는 논리에 기반한다. 실제 이미 변화의 물결이 일고 있는 지역도 존재한다. 전남 고창군 삼태마을은 마을회규정을 개정하여 투표권을 일인일표제로 전환했으며, 제주도 제주시 금악리는 임명된 마을경영위원회 위원의 남녀 균형을 의무화하는 규정을 도입했다. 이러한 사례들은 제도적 개선이 가능하며, 이를 통해 농어촌 공동체의 민주성과 포용성을 동시에 높일 수 있음을 입증하고 있다.

일인일표제 확대와 성평등 농어촌 비전

앞으로도 농식품부는 우수 사례를 적극 홍보하고, 각 지자체와 연계하여 일인일표제 도입을 가속화할 계획이다. 이는 단순한 선거 규칙 변경을 넘어, 농어촌 사회의 성별 권력 구조를 재편하고 여성의 경제·사회적 지위를 향상시키는 중요한 전기가 될 것으로 기대된다. 특히 UN이 정한 '2024 여성농업인의 해'를 맞아, 농어촌에서의 성평등 실현은 국제적 흐름에도 부합하는 필수 과제이다. 정책의 실효성을 높이기 위해서는 일인일표제 도입의 법적 근거 마련과 함께, 여성 리더십 교육을 강화하고 성별 고정관념을 깨기 위한 사회적 캠페인을 병행해야 한다.

또한, 마을 단위에서의 논의 과정에서 남성과 여성이 모두 참여할 수 있는 소통의 장을 마련하여, 갈등을 예방하고 합의를 도출하는 절차적 정당성을 확보하는 것이 중요하다. 이러한 노력을 통해 농어촌이 더욱 평등하고 건강한 공동체로 거듭나기를 바란다.